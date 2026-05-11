השיר 'Mother” של אבבה AvevA הוא הרבה מעבר לבלדת נשמה. זה שיר קינה, תפילה, חיבוק ומחאה בו־זמנית.

הוא מצליח לקחת כאב קולקטיבי של אימהות, של קהילה ושל טראומה מתמשכת ולהפוך אותו לחוויה מוזיקלית שיש בה גם חמלה וגם כוח רוחני. זה שיר שבו ההפקה, הקול, הסיפור והמסר עובדים כולם לאותו כיוון. השיר נפתח כמעט כמו תפילה פרטית ומתפתח לטון של כאב הביצוע מזכיר זמרות נשמה גדולות לא משום חיקוי טכני אלא בשל הדרך שבה הקול נושא סבל ותקווה יחד.

החזרה על “Mother don’t you cry” היא לב השיר. זו גם בקשה, נחמה וגם הכרה בזה שהבכי מוצדק. השיר לא מנסה למחוק את הכאב או “להתגבר” עליו. הוא אומר: כן, העולם אכזרי, כן, ילדים נלקחו., כן, יש טראומה.

ועדיין צריך להמשיך להחזיק זה את זה.

השיר נולד סביב מחאות נגד אלימות משטרתית כלפי יוצאי אתיופיה בישראל, ולכן כל מילה בו נטענת במשמעות חברתית. השורה: “they came at night and took your baby” יכולה להיקרא גם באופן אישי וגם פוליטי – אובדן של בן, אלימות מערכתית, פחד של אמהות, והתחושה שהמדינה לא מגינה על ילדיהן. הבחירה לשלב בקליפ משפחות אמיתיות במיוחד אמו של יוסף סלאמסה הופכת את השיר לעדות חיה – קול של אימהות שנאלצו להיות חזקות מול מערכות גדולות מהן.

אבבה משדרת בקול נשמה עוצמתי חום אנושי, שבירה עדינה ועליות שנשמעות כמעט רוחניות. היא שרה כאילו היא גם בת שמדברת אל אמא, אמא שמדברת אל ילד וגם קול של קהילה שלמה. זה מה שנותן לשיר תחושת אמת אותנטית.

השיר לא מסתיים בהתפרקות אלא נפתח. בהדרגה נכנסים יותר קצב, יותר קולות, תחושת קהילה, כמעט טקס של ריפוי. לא “שמחה” רגילה אלא חגיגה של הישרדות.- כאילו המוזיקה אומרת: שרדנו.. אנחנו עדיין כאן, ועדיין שרים, משהו מאוד גוספלי ברוחו: הכאב לא נעלם אבל הקהילה מחזיקה אותו יחד. “Tomorrow we’ll be here” – הכרזת הישרדות. אחרי כל האובדן, האלימות וההמתנה – עצם זה שנמשיך להיות כאן מחר הופך למעשה של ניצחון אנושי.

אבבה Mother בימוי והפקה – אבבה דסה צלם – מאור גירדיש משתתפים – משפחת סלאמסה, משפחת מלסה ומשפחת דסה

Mother don’t you cry, even when the world is going crazy

With no chance to say goodbye, they came at night and took your baby

I know it seems we lost our way, but maybe

we'll get through the worst and no one could bring us down

Mother don’t you cry, they’re pushing you but you’re a soldier

Body full of scars

They say what doesn’t kill you makes you stronger

I know you can't stand it for much longer but

We’re here with you

We’ll keep climbing mountains

And no one will bring us down

I see the clouds

A storm is coming

To wash away our fears, wash away our tears

You’re my warrior

This to you I promise: Tomorrow we’ll be here

Mother don’t you cry

You brought us home and we are safe now

Let them see your smile

Shine on every evil eye that tries to break us

No no, don’t you cry

Look at where we are now,

We've been through the worst and no one will bring us down

I see the clouds

A storm is coming

To wash away our fears wash away our tears

You’re my warrior

This to you I promise: Tomorrow we’ll be here

Tomorrow we’ll be here

I see the clouds

A storm is coming

To wash away our fears wash away our tears

You’re my warrior

This to you I promise: Tomorrow we’ll be here

Tomorrow we’ll be here

