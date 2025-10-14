אביב גדג' תפילה ליחיד ההופעה 2009

"תפילה ליחיד" סיים את הערב. גדג' הבטיח מופע ארוך במיוחד לכבוד חנוכה, כמו אמר – באו לחגוג, ניתן להם הרגשה של חג. המוסיקה של גדג' אינה בדיוק הסוג שחוגגים עליה, למרות שפה ושם מנשבת בגבה רוח ים-תיכונית מהסוג שמרימה רגליים. השיר "יוון", למשל, נשמע חאפלאי משהו, אבל הטקסט אינו האסקפיזם המצוי אלא אירוניה מושחזת שלא תיכנס לאולם החתונות. המוסיקה של גדג' אינה החאפ-חאפלה לכפיים. הייתי מגדירה – רוק לירי. אתה חייב להיות בתוך הטקסט, אחרת פספסת ולא בקטן.
רוב הקהל שמגיע לגדג', אני מעריך, מכיר את השירים. את המיעוט שלא מכיר – הייתי שולח אחרי הערב הזה לקרוא טקסטים, כי מעט מאוד מהם (מהטקסטים) הגיע לאוזניים. בעיות סאונד מחבלות דווקא באמן כמו גדג'. גם האקורדיוניסט שלו כמעט לא נשמע, למרות שנכח על הבמה. גדג' הלך על מופע גיטרות, ללא קלידים. סיפר לי כי פסנתר אינו בדיוק הכלי שלו בהופעות, והספיקה לו ההופעה בפסטיבל "הפסנתר מארח". לא ממש התחבר. אין לי בעיה עם הבחירה שלו, הגם שלא הייתי מתנגד לקלידים (בבארבי בעיה להביא פסנתר) במספר שירים, דווקא אמן רוק נפלא כמוהו צריך להיות מעוניין ברמות תזמור וסאונד טובות.
בפעם האחרונה שמעתי את אביב גדג' לפני למעלה משנתיים, קיץ 2007, גם אז בבארבי. פגשתי רוקר רגיש. בחור צנוע, מיוחד. יצירתי. אנטי-סטאר. האלבום החדש "תפילה ליחיד" חשף חומרים של יוצר שמתפתח לעומק.
ברשימה שכתבתי על האלבום דיברתי על יצירת מופת אותנטית. גדג' שאחרי אלג'יר נפתח מכל בחינה. המשורר השנסונייר והרוקר חוברים ליצירה של רוק אחר, בטח אלטרנטיבי, טון מיוסר שמביע תחושות במלודיות קודרות, במקצבים תזזיתיים, שירה שיש בה סער ורתחה שנוגעים בטירוף, גם תשוקה וחמלה בעיבודים שדוחסים צליל גיטרות וקול לזעקה נרגשת עד אקסטזה. גדג' עסוק בחקר נפשו, בתהיות על מהות הקיום ,ההישרדות והמוות. שירים מאלג'יר כ"שיר הבתולים", "ילדה" עדיין המתדלקים החזקים שלו, אבל "תפילה ליחיד" הוא אלבום שבו גדג' מגיע לרבדים ליריים חושפניים של כאב וזעקה, של מלנכוליה ודרמה, של רוק, מערבי רוק אוריינטאלי וקלאסיקה של שנסון.
כזמר – המנעד שלו פוגש טווח רגשי עצום, ההתחברות לשירים אמוציונאלית מאוד, טונים שמגיעים מהמקומות שמתחת למיתרי הקול, משדרים בעוצמות את תחושותיו בין מלנכוליות רכה לזעקות נואשות.
כדי שהשירים יעברו גם בהופעה – הם צריכים להסתייע בתזמורים נכונים. גדג' הוא, אמן של שילובים, של אוריינטציה אקלקטית, שכלי כמו צ'לו יכול להעניק לו ערך מוסף. זה היה מופע רוק טוב, טעון אנרגתי, גדג' היה שם בכל מימדיו נתמך בהרכב המצוין המשדרג. בסוף הערב נכנסתי למכונית פתחתי 88 ושמעתי את גדג' עם הלהקה שלו בתוכנית מוקלטת מהימים האחרונים. והנה, חזרתי לחוויה מהדיסק, צליל פחות דחוס, פחות מחושמל, פחות דיסטורשן. ככה אני רוצה את גדג'. בשורה התחתונה: אלטרנטיבה אותנטית נפלאה ברוק המקומי. אחד ויחיד.
נגנים: אביב ברק – תופים, יהוא ירון – בס, בוריס מרצנובסקי – אקורדיון, רון בונקר – גיטרות.
מבחר שירים: בלוז ראש חודש, נחש בעשב, עיר בלי זיכרון, ילדה, בוסר, הביאו את הנגרים,גלי את עצמך, הסוד, יוון, שיר הבתולים, מפתח זהב, פעמוני המאה, טרף קל, קיטש, הגולם, דם על הים, תפילה ליחיד.
אביב גדג' תפילה ליחיד ההופעה 2009
ביקורת יפה ומחמיאה למעט מספר הערות :
תפילה ליחיד אולי סיים את הערב שלך וחבל כי אח"כ הגדג' עלה להדרן ושר את מנועים קדימה, האלמותי, הקיצבי שכל מעריצי אלג'יר מחכים לו. כמו כן "ילדה" כפי שנאמר כאן אינו ממנועים קדימה.
אכן הייתה הופעה מעולה ומחשמלת, לא יודע אם היא הכי טובה בסיבוב הנוכחי , ראיתי רק 10 הופעות שלו מאז 2008, פספסתי כמה (-: אבל ללא ספק אחת ההופעות הטובות שלו . ובכלל.. המוסיקה שלו אמיתית, נוגעת ומעל הכל ממכרת.
הייתי כמעט בכל הופעה בסבב החדש. מה שהוא עשה בפסטיבל הפסנתר בלתי נתפס- ביצועים מהממים, מרגשים ושונים, הופעת ההשקה של האלבום הייתה מרגשת עד דמעות, והסגירה של פסטיבל אינדינגב הייתה מחשמלת וחוייתית- שיא של יומיים מלאי כישרון. אבל במוצ"ש האחרון פשוט עפתי באוויר! ההופעה הטובה ביותר בכל הסיבוב המשובח הזה. כמה אנרגיות היו על הבמה, כמה אהבה הייתה בקהל, איזו מוזיקה נפלאה! היו שירים מפתיעים, היה דיסטורשן וכסאח, כמו שצריך, היה רוקנרול אמיתי- כמו שאף אחד אחר בארץ כבר לא עושה. אביב המופלא היה שילוב של ג'ים מוריסון, ז'אק ברל וקורט קוביים על הבמה, עם המשהו הייחודי הזה שלו, ששם אותו בליגה משל עצמו. הייתה הופעה מופלאה- ומי שלא היה הפסיד ערב של פעם בכמה שנים. יצאתי עם עיניים דומעות מרב התרגשות. אין עליו!
אני הייתי שם אתמול, היה אחד הערבים המוצלחים בבארבי מבחינת סאונד!!!! ככה בדיוק אביב גדג' צריך להישמע!!! כנראה שהווליום לא מתאים לך יוסי, אתה צריך צ'לו, עניינים, עיבודים. תשאיר את המחוספסות של אביב לאוהביי הרוק הפשוט בלי צ'לו…..
ילדה הוא לא חלק ממנועים קדימה.
כמה שזה נחמד לקרוא ביקרת מאדם שלא מכיר לעומק את השיר-כלומר, מבחינת זמן וכמות ההופעות שהיה בהם,יש נימה מאוד זרה להופעות של אביב שמתוארות כאן בכתבה.בוודאי שהתרשמות מהופעה הינה דבר יחסי ומשתנה מאדם לאדם,אך ההשערות השגויות שמופיעות כאן מאוד הורסות.
כאחד שעוסק בתחום אביב ללא ספק גאון מוסיקלי יוצר רוק הטוב ביותר שקם בארץ בשנים האחרונות כותב מילים ומלחין בחסד שיריו של אביב הם יצירות מופת שהופכות את הבטן ומהממות אותך מחדש בכל האזנה ומעל הכל פרפורמר ממגנט צריך לישמור על האוצר הזה
הייתי כבר ב-5 הופעות של גדג', כולם היו מעולות, אבל אתמול ההופעה הייתה אדירה במיוחד. אני לא יודע על איזה בעיות סאונד אתה מדבר, היה סאונד משובח. ואני בהחלט מעדיף את גדג' כשהוא מגובה בלהקת רוק מדהימה כמו שיש לו. העיבודים היו פשוט מופלאים. רון בונקר על הגיטרה היה במיטבו עם כמה מהלכי גיטרה עצומים. והביצוע לתפילה ליחיד… אין אומן בארץ שיכול לבצע שיר כל כך ארוך בצורה כל כך מושלמת. פשוט תענוג. ללא עוררין, האומן הגדול ביותר בארץ. מכל בחינה. מושלם.
לגמרי לגמרי לגמרי.
משורר.
היוצר הכי חשוב ברוק הישראלי.
אביב גאון של מילים מלודיות ורגש השירים של אביב הם יצירת מופת מחשמלת אתמול בהופעה בבארבי
הייתה הופעת רוק שחדרה לבטן ולורידים
אביב גדג הוא ללא ספק אגדת רוק מקומית וללא ספק
אחד היוצרים הגדולים ביותר שהיו ויהיו במוסיקה
עשו לעצמכם טובה שימו את הדיסק תפילה ליחיד במערכת
וצאו למסע קסום שישנה את חייכם לנצח