הדואט נוגע בלב הדילמה סביב אביב גפן בעשור האחרון – וגם סביב עצם הרעיון של “שיר אופטימי” במציאות ישראלית פצועה. השיר מצייר מציאות שאחרי טראומה, לא מציאות “מושלמת”: – “יש איזה רוח שנושבת גם אם אתה עומד במקום”. זו לא תנועה גדולה – זו תחושה דקה של שינוי. “הדמעות יבשו כבר בעיניים/ עכשיו אפשר את האופק לראות”. לא נאמר שהכאב נעלם, רק שהוא מאפשר סוף־סוף להרים מבט.

השיר מציג סיטואציות של חייל שחוזר מהקרב, אהובה, הורים מודאגים, ילדים, צחוק, חיים חדשים. אלו סמלים של ריפוי אזרחי ולא של ניצחון צבאי. השיר לא מדבר על אויב, גבורה, הכרעה אלא על חזרה לחיים. זו בחירה ערכית

.“יש מנגינה בנפש מתנגנת והצלילים כבר לא מזייפים” – זהו גפן של התרככות א-פוליטית לחלוטין. שחש כי הכאוס הפנימי מתחיל להתייצב, לא כי הכול טוב, אלא כי אי אפשר לחיות לנצח בפיצוץ.

האם אביב גפן מתרחק ממחאה? כן – אבל לא מהמציאות. בעבר המחאה שלו הייתה לעיתים חזיתית. כאן: הוא לא צועק נגד משהו אלא מחזק משהו שאפשר להגדיר – זו מחאה קיומית שקטה, מחאה נגד הייאוש. במובן הזה, זה שינוי של אמצעי – לא של ערכים.

הבחירה בפופ פשוט, קליט ומואר היא מכוונת. לא רוק כועס., לא בלדה שבורה אלא קצב ביניים, רך, נגיש. זה משקף:- לא מהפכה אלא שיקום. אפשר לקרוא לזה "מסחרי". אפשר גם לקרוא לזה אחריות רגשית.

מה המשמעות של הדואט עם ברי סחרוף? ברי סחרוף מסמל עומק, רוק מהורהר ולא מתלהם. אביב גפן מסמל רגש גלוי, מלודרמה, חשיפה. החיבור ביניהם יוצר איזון בין רגש חשוף לריסון, בין פופ לרוק, בין נחמה לפיכחון. בלי ברי – זה היה עלול להישמע מתוק מדי. בלי אביב – זה היה עלול להיות אפור מדי.

זה שיר של שפה פשוטה ומובנת. חולשותיו: חסר מורכבות רעיונית גדולה, אין שורה שמטלטלת. השיר בטוח מדי – כשיר של של חיבוק, שאינו נוגע בשריטות של החברה הישראלית כיום. זהו הוא שיר שיקום. יש מצב שזו גם אמירה "פוליטית" מסוג – שאומרת חייבים להמשיך לחיות למרות הכל.

צילום: אלון לוין

אביב גפן וברי סחרוף מנגינת הלב

יש איזה רוח שנושבת

גם אם אתה עומד במקום

הדמעות יבשו כבר בעיניים

עכשיו אפשר את האופק לראות

אז תפתח את הלב לרגע

תראה סביבך שדות ירוקים

תראה חייל ששב מהקרב

מחבק אהובה

והורים מודאגים

יש מנגינה בנפש מתנגנת

והצלילים כבר לא מזייפים

מהעיר ועד העמק

בכיכרות כבר לא צועקים

עצי ייאוש כבר בשלכת

מצמיחים שורשים

של תקווה של ימים של אושר

של צחוק ילדים

חיים חדשים

בקרוב הכול יתחיל לפרוח

נפסיק לספור את הימים

סתם יום חול של שיגרה מבורכת

ונשארנו עוד יום

עוד יום בחיים

