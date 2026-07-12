"שיר כניסה לחופה" של אביגיל רוז הוא שיר חתונה, אבל לא במובן המקובל של המילה. הוא אינו שיר חגיגי שמכריז על "האושר המושלם", אלא שיר שמכיר בכך שכל התחלה גדולה מלווה גם בחשש. דווקא משום כך הוא מצליח להיות אמין ומרגש יותר מרבים משירי החופה שנכתבו בעבר.

רוב שירי החתונה מבטיחים אהבה נצחית. אביגיל רוז בוחרת במסלול אחר. היא אינה מבטיחה שהכול יהיה קל, אלא חוזרת ומבקשת שוב ושוב: "אל תפחדי." זהו דיאלוג פנימי, ניסיון להרגיע את הקול שבתוכנו שמפחד להתחייב, להיפגע, לאבד.

השיר מבוסס על רעיון פשוט אך עמוק: אהבה אינה היעדר פחד, אלא ההחלטה לא לתת לפחד לנהל את החיים. "אל תפחדי שישבר לך שוב הלב/ אל תפחדי, זה לא נורא גם אם כואב." – שורה נדירה בשירי חתונה. במקום להעמיד פנים שהלב לעולם לא יישבר, היא מודה שהאפשרות קיימת. אבל גם אם הכאב יגיע, החיים ימשיכו. האמונה אינה בכך שלא יכאב, אלא בכך שאפשר יהיה לשאת את הכאב

השיר בנוי על רשימת משאלות – למלא את הבית בפרחים, לפוצץ את המקרר במתוקים, לפנות מגירה, לדמיין ילדים. לתכנן נסיעה. אלה אינם רגעים דרמטיים, אלא פרטי היומיום. בכך השיר אומר שהאהבה אינה נבנית רק מטקס החופה, אלא מהחיים שאחריו. דווקא הפעולות הקטנות – מגירה שמתפנה, בית שמתמלא – הן שמסמלות מחויבות אמיתית.

גם בשם השיר – "שיר כניסה לחופה" קיימת מודעות לכך שהוא עצמו מלווה רגע טקסי, אבל מזכיר שהטקס הוא רק נקודת ההתחלה.

השיר כתוב במשקל 3/4, המזוהה עם ואלס. זה מעניק לו תנועה מעגלית ועדינה, כמעט כמו נדנוד. הקצב הזה מתאים במיוחד לרגע של הליכה איטית לחופה, אך הוא גם יוצר תחושה של נשימה: צעד, צעד, צעד.

הפתיחה – טון נוגה. הלחן כמעט מהסס, כאילו גם הוא חושש לצעוד קדימה. יש בו מתיקות, אבל גם עצב קל – לא עצב של פרידה, אלא של הכרה בכך שכל בחירה גדולה כרוכה בוויתור על אפשרויות אחרות.

ואז מגיע הפזמון. המילים אינן משתנות באופן דרמטי, אבל הלחן מתרומם. המעבר אל "אל תפחדי…" מרגיש כמו שינוי רגשי. המנגינה נפתחת, ההרמוניה מתרחבת, והאווירה עוברת מהיסוס לעידוד. זה אינו שיא כוחני, אלא אור שנכנס פנימה.

צילום – ענבל איל

אביגיל רוז שיר כניסה לחופה

למלא את האלבום רגעים

למלא ת'עולם צלילים

למלא את הבית פרחים

למלא ת'ארון

לפוצץ ת'מקרר מתוקים

שתשמח ויהיה לך טעים

לפנות מגירה מבגדים

למלא את הלב

אל תפחדי להיות איתו הכי שמחה

אל תפחדי לראות איתו את הזריחה

אל תפחדי להיות פתאום גם עצובה

הכל יהיה בסדר

לדמיין לילות ארוכים

לדמיין איך יהיו הילדים

לתכנן נסיעה לעוד שנה

שיר כניסה לחופה

אל תפחדי לעוף, ליפול, להתאהב

אל תפחדי שישבר לך שוב הלב

אל תפחדי, זה לא נורא גם אם כואב

הכל יהיה בסדר

לילות, שדים,שקיעה, חגים

תחזיק לי ת'יד, עכשיו לא לבד

אתה, אני , אולי לתמיד

וגם כשאפחד אני לא לבד

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