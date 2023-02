במקום הרכב ג'אז מלא, החצוצרן אבישי כהן והפסנתרן יונתן אבישי בחרו להצטמצם לצמד. חברים ושותפים מוזיקליים מאז חטיבת הביניים, הם תיעדו את שיתוף הפעולה המתמשך ביניהם ב – Playing The Room, אלבום שיצא בחברת המוסיקה ECM. התוצאה הראתה שהשניים ידעו לאן הם מובילים. הצמד הזה מרגיש לפעמים כמו שלישייה. באולם צוקר בהיכל התרבות הם הגשימו קונספט יצירתי. תוסיפו בס תופים וכל העסק יאבד את ייחודו ומקוריותו.

פורמט הצמד מדגיש גם קשר מוזיקלי מיוחד. הפתיחה Tell Me Bedtime Story של הרבי הנקוק סימנה את מהות הצמד. הם מתעמקים בפרשנויות לקלאסיקות שנבחרו בקפידה, בין Azelea של אלינגטון ועד Eu Sei Que Vou Te Amar, בוסה מרטיטה של קרלוס ג'ובים וויניסיוס דה מוראיס ישלבו עצמם כמלחינים. אנסח זאת כך: אבישי כהן ויונתן אבישי מבליטים את הברק הייחודי שלהם כמאלתרים בתוך המסורת. החקירה התוססת והעדינה של החברות של שני המוזיקאים מראה, כיצד הכישורים שלהם העמיקו יחד באמצעות מסירות הדדית לעומקה של המוסיקה.

אבישי כהן נחשב אחד מהחצוצרנים הטובים והמשפיעים בעולם היום, לצד היותו מלחין פורה ומוביל הרכבים מוזיקלים שונים. הפסנתרן והמלחין יונתן אבישי הוא ללא ספק אחד הקולות היחודיים בין בני דורו. צליל החצוצרה של אבישי כהן מקרין גם את הברק הטכני וגם את המבע האנושי הנשמע כמו כמו נשימה, ובאופן נדיר מצליח להביע ניואנסים רגשיים. השניים מצליחים להקרין תחושת אינטימיות מוזיקלית עמוקה, שיש בה אמת משותפת, מעין שיח שמעמיק את החיבור לעוד רבדים. דואט של אלגנטיות מאופקת, שובבות ויופי שקט.

*** לא רק דואו: הסקסופוניסט והמלחין יובל כהן מהג'אזיסטים היותר יצירתיים ופוריים במוסיקה המקומית, עלה למפגש אחים לשני קטעים שהזרימו רוח רעננה מכיוון אחר לערב.

אבישי כהן & יונתן אבישי דואו חצוצרה ופסנתר – Tell me a bedtime story

חלק ראשון:

Tell me a bedtime story

Will I die miss will I die

Azelea

חלק שני (מרכזי) עם היצירות המקוריות החדשות של אבישי ויונתן.

Retrouvailles

Piano memories

Maavarim – מעברים

The one who smiles – זה שמחייך

חלק אחרון

Gigi et Emilie

You maje me feel so young

Eu sei que vou te amar

צילום סטילס: מרגלית חרסונסקי