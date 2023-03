זהו עיבוד יפהפה של אבנר טואג לשיר מתוך Think Tank של להקת "בלר" (Blur). במקור בלדה מופלאה מונעת בבס ומנוגנת בגיטרה אקוסטית, נגיעות מזרחיות, מושרת ברגישות מופלאה השיר הראשון שלהם שיצא לאחר שהגיטריסט גרהם קוקסון עזב את הלהקה.

Out of Time הוא שיר נוגה בו האוהב תוהה אם ימצא שיר האהבה הגואל שישחרר אותם מהעולם הכאוטי לפני שנגמר להם הזמן. השיר עוסק באיבוד קשר ביניהם. "היית כל כך עסוקה לאחרונה, שלא היה לך זמן, לפתוח את הראש ולראות את העולם מסתובב, בעדינות מחוץ לזמן". ו"אם לא נפסיק לחלום עכשיו, אלוהים יודע שלא ננקה את העננים".

הדואט של אבנר טואג ורן דנקר מעניק לשיר חיים חדשים מלאי השראה, בעיבוד רוק-אקלטרוני שמוציא אותם לכביש הראשי וגם עוטף באווירה חלומית-שמימית להבלטת ה"אאוט אופ טיים". הקולות משתלבים בהרמוניה מושלמת, האלקטרוניקה מקשטת בצורה אפקטיבית. קאבר של ערכים מוספים שמחזיר לימי הזוהר של להקת הרוק האלטרנטיבי בעיבוד של רגישות נפלאה.

אבנר טואג ורן דנקר Out of Time

Where's the love song to set us free?/ Too many people down

Everything turning the wrong way ’round/ And I don't know what love would be

But if we stop dreaming now/ Lord knows we'd never clear the clouds

And you've been so busy lately/ That you haven't found the time

To open up your mind/ And watch the world spinning/ Gently out of time

Feel the sunshine on your face/ It's in a computer now/ Gone to the future way out in space

And you've been so busy lately/ That you haven't found the time/ To open up your mind

And watch the world spinning/ Gently out of time

And you've been so busy lately/ That you haven't found the time/ To open up your mind

And watch the world spinning/ Gently out of time/ Tell me I'm not dreaming/ But are we out of time

We're out of time/ Out of time/ Out of time/ Out of time/ Out of time