לשיר "עם הלב" אהבה. אברהם אביב אלוש מגיע בקולו המשווע "עד אליה", מאמין בכל לבבו שהם נועדו. העיבוד לפסנתר מוסיף יופי משמעותי לשירתו. המנגינה מעניקה עומק מוסף למילים הפשוטות. המעבר ל"עד אלייך" אומר כמעט הכל על עוצמת ההתרגשות.

לפעמים דווקא הפשוט יכול להיות עוצמתי יותר משיר מלא במילים מפוארות. זה שיר אהבה עוצמתי שמבטא רגשו אמיתי ומעביר תחושה של אינטימיות וקרבה עמוקות. המלודיה וההרמוניה מעצימות את הרגש שבמילים.

לא פחות משמעותי: איזון בן העיבוד לשירה. המנגינה והעיבוד נשזרים נפלא.

אברהם אביב אלוש עד אלייך בימוי ועריכה: שחר אבן צור צילום: דניאל שטרית





עכשיו אני כאן כבר מוכן לתת לך ולא בשבילי

לשיר לך ולא לעצמי מפנה לך מקום

ואת כאן כנגדי עד עולם משאיר לך את הלב שלי

מבקש שאף פעם לא תלכי

אני פיניתי מקום

כל מה שעברתי כל מקום שבו נשברתי עד אלייך עד אלייך

כל מה שאספתי בדרכים שלא הבנתי עד אלייך עד אלייך

יש מי שחיבר אותנו כאן זה התחיל כבר מזמן עוד לפני שידענו

אז עכשיו אני כאן כבר מוכן להיות לך ולא לעצמי

רואה בך השתקפות שלי מפנה לך מקום

ואת יפה כמו תמיד אהובה תבטיחי שתמיד תהיי

בשבילנו ולא בשבילי אני פיניתי מקום

כל מה שעברתי כל מקום שבו נשברתי עד אלייך עד אלייך

כל מה שאספתי בדרכים שלא הבנתי עד אלייך רק אלייך

עד אלייך רק אלייך

יש מי שחיבר אותנו כאן

זה התחיל כבר מזמן עוד לפני שהגענו

