אברהם דה קרבליו היה לפני שנתיים בין המועמדים לגמר הכוכב הבא לאירוויזיון. השופטים העדיפו לתת את הכרטיסים האחרונים לגמר לשפיטה ולקובי מרימי. קרבליו – זמר שהיה שראוי לגמר ואף לניצחון בתחרויות גמר דומות במעצמות המוסיקה בארה"ב ובבריטניה – הלך הביתה. דה קרבליו שר אז Believe של שר (Cher) בביצוע של גמר. לא פחות.

בסינגל החדש שר דה קרבילו סערת רגשות מלווה חשבון נפש, תסכול, חרטה בעטיה של אהבה. המנגינה קליטה ומובילה את הנרטיב, הביצוע חזק, מתעצם למלודרמה שמכילה את הכאב, ועם זאת התחושה היא שזה מעט בומבסטי. יש מקום "להקטין", פחות לזעוק ויותר לשיר. כנ"ל העיבוד וההפקה: הפכו את השיר בתוספת שכבת קולות למנופח מדי.

עם האיכויות שלו, דה קרבילו יכול גם לרדת מפסגות הרגשנות כדי לייצר שירים "קטנים" יותר, מיוחדים יותר בלי להעלות על גדותיו. עולם הפופ של השנים האחרונות החזיר כמו סינגר-סונגרייטרס כמו לואיס קפלדי למרכז המיינסטרים. גם אם יש לך איכויות זמרתיות, עדיין בחירת שירים אקסקלוסיבית עשויה לשנות דברים ולפתוח דרך מלך להצלחה גדולה.

אברהם דה קרביליו I Won't Let You Go במאי: דון שפירא

Laying on the bed right now/ My head is spinning around/ I have many things to say/ Please answer my calls

The way you were so innocent about love/ I made you feel clowned/ Sober I realized that I would be alone

I hope we get over/ This feeling between us/ You give me all I ask/ I always come before

Sorry, I hurt you/ Cause I never meant to/ But I can see it now/ I won't let you go

Falling to the ground/ Haunted by the hounds/ They hauled and tried to change me

To be like one of them/ The way you were so terrified/ Like fire it burned

I let you down/ And I made you feel the pain

I hope we get over/ This feeling between us/ You give me all I ask

I always come before/ Sorry, I hurt you/ Cause I never meant to

But I can see it now/ I won't let you go

All I need is/ All I need is/ All I need is your love

All I need is/ All I need is/ Cause all I need is your love

I hope we get over/ This feeling between us/ You give me all I ask

I always come before/ Sorry, I hurt you/ Cause I never meant to

But I can see it now/ I won't let you go

