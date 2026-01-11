אברהם טל וטוהר גדסי הכל יעבור

,הכל יעבור” בדואט אברהם טל וטוהר גדסי הוא שיר שנולד במודע מתוך רגע חברתי־רגשי: שיחת סלון, עייפות מהקיטוב, רצון להרגיע. זה לא שיר שנכתב כפואטיקה צרופה, אלא מתוך מצב. השניים מכוונים לשיר מחבק, אופטימי, מפייס, שיר שמניח פלסטר רגשי על מציאות רועשת, והוא עושה את זה בלי ציניות, בלי אירוניה, בלי משחקי לשון מתוחכמים. בכוונה.

הטקסט בנוי ממשפטים מוכרים, שדופים משהו: “כל אחד רואה הכל מהעיניים שלו”, “אין ייאוש בעולם”, “בסוף כולנו פה אותו דבר”. מצד אחד – זה אותנטי . ככה אנשים באמת מדברים בשיחות סלון.

מצד שני – אין כאן עיבוד של המשפטים האלה לכדי דימוי, חוויה או אמירה אישית חדה. השורה: “יש לי מלא מה להגיד על זה / אבל בוחרת לשתוק”, היא אולי הכי כנה אבל גם הכי חושפת את מגבלת השיר. השתיקה כאן לא מתח מייצרת פואטי, אלא סוג של ויתור: -לא לגעת, לא להסתכן, לא לחדד. זה לא שיר שמתווכח עם המציאות. זה שיר שמבקש להנמיך לה את הווליום.

הפזמון: “בוא / גם אם קשה לראות את הטוב / נחזיק את היד והגשם ישטוף / הכל יעבור” עובד רגשית אבל הוא חוזר בלי שינוי זווית, בלי העמקה, בלי “אבל”. אין נקודה שבה משהו נסדק, משתנה, מתגלה מחדש.

זה שיר שנשאר באותו מצב תודעתי מהשנייה הראשונה עד האחרונה. זו בחירה, אבלחירה שמגבילה את האימפקט האמנותי.

המוזיקה עושה מה שהיא צריכה: לא מפריעה, תומכת במסר. אין רגע מוזיקלי שמערער, שובר, או פותח סדק רגשי עמוק יותר. הלחן לא “מפרש” את הטקסט, אלא נושא אותו, אין פניות מלודיות חדות, אין קפיצות רגשיות דרמטיות אלא תנועה מעגלית, חוזרת זה יוצר תחושה של אמירה שחוזרים עליה כדי להאמין בה, מעין מנטרה.

הקצב הריקודי הים תיכוני הוא לא שמחה מתפרצת, אלא ריפוי דרך תנועה – לא להבין הכול, אלא לזוז יחד. הפזמון לא “מתפוצץ”. הוא נפתח לרוחב, לא לגובה, יש תחושת נשימה ולא קריאה. זה יוצר אמון, לא אדרנלין. המשפט “הכול יעבור” מונע בחזרה קצבית, כמעט כמו פסוק שחוזרים עליו כבתפילה.

אברהם טל וטוהר לא שרים כאן כ”כוכבים”: אין מאבק מי מוביל. אין סולו ראווה. הקולות כמעט נטמעים זה בזה, וזו בחירה חכמה בהקשר של המסר – השיר לא מדבר על “אני” חזק, אלא על ביחד.

השיר עתיר בשפה של אמונה: “אין ייאוש בעולם”, “ניגון של אמונה”, “השמיים ייפתחו עלינו”. מצד שני: אבל הלחן והקצב מנטרלים פאתוס – זה לא שיר אמוני, לא הטפה. המוזיקה עוטפת את האמונה בשגרה יומיומית, כמעט חילונית:

השיר עובד כי הטקסט והלחן פשוטים, הקצב סוחף, הגוף נכנס לפני הראש, האמונה מועברת דרך תנועה, לא דרך טיעון. מה פחות? אין מעבר מוזיקלי שיכניס עומק נוסף, אין רגע שבו הקצב נעצר ומכריח הקשבה, הכול נשאר באותו מישור רגשי. זו מוזיקה שמעדיפה רצף על דרמה, ריקוד על קונפליקט.

הטקסט מבקש נחמה, הלחן מעניק יציבות, הקצב מאפשר שחרור, הקולות יוצרים קהילה. זו אינה מוזיקה שבאה לפתוח פצע, אלא להחזיק אותך בזמן שהוא פתוחה.

צילום תמונת יח"צ טוהר גדסי: ניצן כץ צילום תמונת יח"צ אברהם טל: משה נחומוביץ

אברהם טל וטוהר גדסי הכל יעבור

יש לי מלא מה להגיד על זה

אבל בוחרת לשתוק

אין לי עניין להעמיק בזה

זה לא יגיע רחוק

כל אחד רואה הכל מהעיניים שלו

ישתבח תודה על הטוב

ועל כל מה שלא (אמן)

בוא

גם אם קשה לראות את הטוב

נחזיק את היד והגשם ישטוף

הכל יעבור

לפעמים אנחנו סתם נופלים (סתם)

דיבור מלוכלך

והאמת שזה שורף בפנים

אגו מנופח

למה זה כזה קשה

מה רוצה בנאדם

הוא מזמן הבטיח

שאין ייאוש בעולם

(אין יאוש)

בוא

גם אם קשה לראות את הטוב

נחזיק את היד והגשם ישטוף

הכל יעבור

בסוף כולנו פה אותו דבר

אצלנו זה הכל מאהבה

בוא נשחרר ת'הגדרות

נביא שלום בינינו

תן לי עוד ניגון של אמונה

כל יום שעובר הוא מתנה

נפתח ת'לב

והשמיים ייפתחו עלינו

בוא

גם אם קשה לראות את הטוב

נחזיק את היד והגשם ישטוף

הכל יעבור

