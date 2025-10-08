אדי ודר מנגן סט קאברים לשירים של ג'ורג' הריסון לד זפלין ועוד

אדי ודר מנגן סט קאברים לשירים של ג'ורג' הריסון, לד זפלין, המי ועוד בפסטיבל אוהנה, פסטיבל מוזיקה שנתי המתקיים בדנה פוינט, קליפורניה. אדי ודר ניגן שלל קאברים בפסטיבל המוזיקה אוהנה ביניהם שירים של ג'ורג' הריסון, לד זפלין, DEVO ועוד – צפו בקטעים למטה.

סולן פרל ג'אם מנהל פסטיבל משלו בקליפורניה מאז 2016, והוא הצטרף ללהקת הליווי שלו, The Earthlings, כדי להופיע ראשון בלילה הראשון של הפסטיבל.

זו הייתה הפעם הראשונה מזה שנתיים שהוא וחבריו ללהקת Earthlings – הכוללת את גלן הנארד מלהקת The Frames, מתופף רד הוט צ'ילי פפרס צ'אד סמית' וגיטריסט הפפרס לשעבר (וחבר בהופעות פרל ג'אם הנוכחית) ג'וש קלינגהופר, הבסיסט של Jane’s Addiction כריס צ'ייני והגיטריסט אנדרו וואט – הופיעו יחד על הבמה.

אדי ודר (61) ידוע בעיקר לא רק סולן (ווקל) של להקת Pearl Jam — הוא גם אחד הגיטריסטים בלהקה וגם הכותב הראשי שלשירים רבים. .

ודר הוציא מספר פרויקטים משלו : בשנת 2007 – אלבום פסקול לסרט Into the Wild , בשנת 2011 – Ukulele Songs , בשנת 2022 –ההרכב Earthling הוא נבחר כאחד מהמובילים ברשימות של “הזמרים הגדולים הכל הזמנים” ע"י מגזין הרוק רולינג סטון לפי הצבעת הקוראים. בשנת 2017, הוא הוכנס להיכל התהילה של הרוק־אנד־רול יחד עם חברי Pearl Jam

Eddie Vedder & the Earthlings “I’m One” (Who Cover) 09/26/25 Ohana Festival, Dana Point