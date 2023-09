אדל הגנה על מעריץ בהופעה בלאס וגאס

מעריץ של אדל הודה לכוכבת על "שעמדת בשבילי" לאחר שעצרה הופעה כשראתה מאבטח אומר לו לשבת כשהוא שר יחד איתה בעמידה.

הזמרת שהופיעה בלאס וגאס הפסיקה את ההופעה בזמן ששרה Water Under the Bridge אחרי שמעריץ שקם לשיר איתה יחדיו בהתלהבות, התבקש על ידי מאבטח לשבת בנימוק שהוא "מסתיר" לקהל את הבמה. א

אדל הבחינה בכך ועצרה את השיר. "תעזוב אותו בשקט", היא אמרה למאבטח.

המעריץ השתמש במקל סלפי כדי לתעד את ה"דואט" שלו עם אדל, אותו פרסם מאוחר יותר ב-TikTok.

גם אנשים אחרים בקהל קמו לעמוד, אבל המעריץ, שהתרגש מכך שככל הנראה מהיחס שקיבל מאדל, התחיל לצרוח ולקפוץ למעלה ולמטה כשהזמרת פצחה Water Under The Bridge.

אדל עצרה את השיר ואמרה: "מה קורה עם המעריץ הצעיר הזה שם? הוא כל כך מוטרד. מה קורה איתו?" למאבטח אמרה: : "למה אתה מפריע לו, אתה יכול להשאיר אותו בשקט בבקשה?" לאחר מכן אמרה למעריץ: "הם לא יפריעו לך יותר… אתה נהנה מהתוכנית".