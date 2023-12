אד שירן חושף את קליפים שנוצרו על ידי מעריצים

אד שירן חושף את 14 הקליפים לשיריו שנוצרו ע"י מעריצים. לשירים מאלבומו האחרון, Autumn Variations.

הסרטון הראשון, לשיר שלו That's On Me, נוצר על ידי ביאטריז סנטהמריה פינה מברזיל, אחת מאלפי מעריצים שהגישו את עבודתם כדי להיבחר לפרויקט.

שירן בחר 14 במאים, שכל אחד מהם ייצג מדינה אחרת. הבמאים הנבחרים מגיעים מבריטניה, אירלנד, איטליה, אוסטרליה, הולנד, ברזיל, גרמניה, ארה"ב, צרפת, יפן, הודו, מקסיקו, טייוואן וניו זילנד.

הסרטון של ביאטריז, מספר את סיפורו של אלגר סטיל, אופנוען חסר השראה ומשועמם. האופנוען מתנסה בשורה שלמה של פעילויות, כולל אפייה, בישול בירה, הכנת תכשיטים ואפילו סידור פרחים. עם זאת, הוא לא מצא אושר עד שהחליט לכתוב ספר, שכותרתו "הרפתקאות אלג'ר האופנוען".

Ed Sheeran – That's On Me (Fan Created Music Video) Created By Beatriz Santamaria Pinha

אד שירן Autumn Variations