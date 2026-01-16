אד שירן ביצע את הסינגל שלו "Drive” עם להקת־על שכללה בין היתר את דייב גרוהל וג’ון מאייר.

״Drive״ שנכתב ע"י אד שירן, יצא כסינגל החמישי מתוך אלבום הפסקול של הסרט F1, ב־20 ביוני 2025. שירן כתב את השיר יחד עם המפיקים שלו, ג’ון מאייר ובלייק סלאטקין.

בשיר משתתף מאייר בגיטרה, לצד דייב גרוהל מ־Foo Fighters בתופים, הקלידן ראמי ג’אפי והבסיסט פינו פאלדינו, עם קלידים נוספים ותכנות תופים של סלאטקין.

הזמר־יוצר התארח כאורח המוזיקלי בתוכנית האירוח האמריקאית של ג'ימי קימל Jimmy Kimmel Liveהוא ביצע שם לראשונה בהופעה חיה את השיר המשותף מתוך פסקול הסרט.

״Drive״ נכנס לרשימה המצומצמת של המועמדים לפרס האוסקר 2026 לשיר המקורי הטוב ביותר.

עם יציאת השיר בקיץ שעבר, כתב שירן:״ידעתי שאני רוצה ליצור שיר רוק אמיתי עבור, שיר נהיגה אמיתי, משהו שתרצה להגביר עד הסוף בזמן הנהיגה״.

הוא הסביר כי גרוהל ופאלדינו היו ״החלקים האחרונים בפאזל של השיר״, והוסיף שהשותפים שלו הם ״נבחרת חלומות טהורה לז’אנר הרוק״.

״אני באמת מרגיש שמה שיצרנו משתלב בצורה מושלמת עם הסצנה בסרט,״ אמר שירן. ״היה לי כבוד גדול לעבוד עם מוזיקאים כל כך גדולים, ומקווה שיאהבו את התוצאה הסופית