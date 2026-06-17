אד שירן מצא את התקליט הזה בחנות יד שנייה ועכשיו הוא זוכה לתשומת לב

אלן טיילור – The Traveller. עותק של האלבום The Traveller של אלן טיילור משנת 1978 מקבל עכשיו תשuמת לב גדולה.

טיילור החל את דרכו בהופעות בפאבים ובברים, כשהוא ישן על רצפות וספות עם הגיטרה שלו מספר עשורים לפני ששירן החל את הקריירה שלו בדרך דומה. טיילור הופיע ברחבי העולם וחתם על חוזי הקלטות גדולים. אך בניגוד לשירן, ההצלחה המיינסטרימית חמקה ממנו. "כל מה שעשיתי לא נכון, הוא עשה נכון", אומר טיילור בצער.

אין זה אומר שהזמר בן ה-80 לא ניהל קריירה פורייה ומספקת. הוא הופיע ברויאל אלברט הול עם להקת Fairport Convention, בילה בניו יורק עם בוב מארלי, ושיריו זכו לגרסאות כיסוי על ידי עשרות אמנים. הוא זכה להערכה רבה בסצנת הפולק באירופה.

הזמר המתגורר בלידס היה אמור לסיים את הקריירה שלו בסדרת הופעות פרידה במועדוני פולק בקיץ הנוכחי, אך נאלץ לבטל אותן בשל בעיות בריאותיות. בדיוק כשהחל להתרגל לפרישה, הוא זכה להכרה מאוחרת בלתי צפויה אך מבורכת, כאשר שירן פרסם ביקורת נלהבת על אלבומו שנשכח מזמן. "קניתי תקליטי ויניל אקראיים בחנויות תקליטים, נתקלתי בכמה פנינים", כתב הכוכב באינסטגרם באפריל. "מצאתי את The Traveller של אלן טיילור בחנות תקליטים בוויליאמסבורג, ואני אוהב אותו. לא מוצא אותו בשום מקום ברשת, אז זה מרגיש כמו תקליט ויניל מיוחד באוסף".

. "אני מוצא את זה מחמיא שאדם במעמדו ראה משהו מעניין במה שאני עושה", מגיב טיילור. בעוד ש-The Traveller היה זמין באופן לא רשמי ביוטיוב, הוא הופץ עתה בשירותי סטרימינג אחרים בפעם הראשונה בעקבות ההמלצה של שירן. השניים שוחחו ארוכות בטלפון. "מצאתי אותו צנוע להפליא, ידידותי ומעניין מאוד ככותב שירים", אומר טיילור. "הוא אומר שהוא רוצה לקפוץ לכוס תה".

אלן טיילור – לייב