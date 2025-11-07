אד שירן התבטא לאחר שממשלת בריטניה נקטה פעולה בעקבות קריאתו לשיפור חינוך המוזיקה בבתי הספר.

הממשלה הבריטית הודיעה על פרטי העדכון הגדול הראשון לתוכנית הלימודים במוזיקה באנגליה מזה יותר מ-10 שנים. זה מגיע לאחר מכתבו הפתוח של שירן לראש הממשלה קיר סטארמר במרץ.

המסמך קרא לסטארמר להקצות 250 מיליון ליש"ט לחינוך מוזיקלי, ונחתם על ידי אמנים כמו אלטון ג'ון, קולדפליי, סנטרל סי, הארי סטיילס, דייב, סטורמזי ורוברט פלאנט.

שירן קרא להקמת צוות משימה בין-משרדי ברמת הממשלה, כדי שחינוך מוזיקלי לא "יפול בין הכיסאות".

המסמך ציין גם כי תעשיית המוזיקה מביאה 7.6 מיליארד ליש"ט לכלכלת בריטניה מדי שנה, אך נאמר כי "הדור הבא אינו שם כדי לקחת את המושכות" מכיוון שצעירים רבים אינם יכולים להרשות לעצמם ללמוד לנגן בכלי נגינה.

המסמך ציין גם כי תעשיית המוזיקה מביאה 7.6 מיליארד ליש"ט לכלכלת בריטניה מדי שנה, אך נאמר כי "הדור הבא אינו שם כדי לקחת את המושכות" מכיוון שצעירים רבים אינם יכולים להרשות לעצמם ללמוד לנגן בכלי נגינה.

ההכרזה היום על צעדים חדשים במסגרת סקירת תוכנית הלימודים של הממשלה משקפת "נקודה מרכזית" במכתבו של שירן והיא היוזמה לעודד תלמידים ללמוד מגוון רחב יותר של מקצועות כולל מוזיקה ואמנויות.

ראש הממשלה, כינה את מכתבו של שירן "עוצמתי" והבטיח לו כי "קולו נשמע".

שרת החינוך, ברידג'ט פיליפסון, התייחסה לנושא בנאום סקירת תוכנית הלימודים שלה: "התעשיות היצירתיות שלנו הן מקור לגאווה לאומית כה גדולה. אבל כפי שאד שירן אמר בעוצמה כה רבה, איננו יכולים להמשיך להוביל בזירה העולמית ללא בסיס רחב בבתי הספר שלנו בבית.

"האמנויות צריכות להיות לכולם, לא למעטים ברי המזל. נחדש את החינוך לאמנויות, ונחזיר אותו ללב תוכנית לימודים עשירה ורחבה."

אד שירן קורא לשפר את חינוך המוזיקה בבתי הספר בבריטניה