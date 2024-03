אד שירן מרחיב את האופקים המוזיקליים שלו. כוכב הפופ הבריטי, שנמצא כעת בסיבוב ההופעות Mathematics Tour, הפתיע את המעריצים עם האורח המיוחד שלו להופעה שלו במומבאי, הודו, ביום שבת. במהלך הסט שלו בMahalaxmi Race Course. שירן הזמין את הזמר והיוצר ההודי דילג'יט דוסאנג' Diljit Dosanjh לדואט לשירו "Lover".

דוסאנג' הנלהב דהר על הבמה לשיר את רצועת האלקטרו-R&B, בעוד שירן ליווה אותו בגיטרה ובשירת פונג'בי. (שפה הודית)

"הערב במומבאי שרתי בפונג'בי בפעם הראשונה", כתב שירן באינסטגרם לצד קליפ מההופעה. "היה לי תקופה מדהימה בהודו!"

גם דוסאנג' העלה הופעתו בסרטון לאינסטגרם, וכתב, "אחי שר בפונג'בי- בפעם הראשונה בחייו".

אד שירן שיתף את הזמר ההודי דילג'יט דוסאנג' בהופעה Ed Sheeran Sings in Punjabi with DILJIT DOSANJH | Live Concert in India Mumbai Show