מישהו כתב שזה כל כך מגניב לראות שאד שירן לוקח את כל ה"סיכונים" שהוא נהג לקחת כשהופיע ברחובות! כל הטעויות הקטנות, חוסר האוטוטיון, האמת, הפתיחות והאנרגיה… וזה עם שתי רגליים על הקרקע אחרי הצלחה אדירה. יש טענה שאנשים לרוב לא לוקחים אותו ברצינות רבה. לדעתי, מצש שני המפרגנים אומרים שהוא אחד האמנים הטובים ביותר של שנות האלפיים. הוא יכול ליצור שירים קליטים, אבל גם קטעים כתובים יפהפה שבאמת מרגשים.

זו הופעה קצרה מ- 2021 במסגרת Tiny Desk Concert, פורמט הופעות אינטימיות ומיוחדות שמופקות על ידי NPR Music (תחנת הרדיו הציבורית האמריקאית National Public Radio). ההופעות מתקיימות בתוך המשרד של בוב בואילן (Bob Boilen), עורך מוזיקלי ב-NPR – ולכן השם "Tiny Desk" – כלומר: "שולחן קטן"..

בתקופה של אי ודאות, המופע שלו – שצבר כמעט 15 מיליון צפיות – כיבד את האופי האינטימי של הפלטפורמה

עם שירים מהאלבום Play, צפו בשירן בונה את האלמנטים האינסטרומנטליים בזמן אמת עם גיטרה, קלידים ותחנת לופים.

SET LIST

"Sapphire"

"A Little More"

"Camera"

"Photograph"

"Azizam"

אד שירן Tiny Desk Concert

