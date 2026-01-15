אהוד בנאי הוציא את בשנת 1992. השיר, שכתב בנאי לאחר שאביו עבר התקף לב, הפך לאחד המוכרים והמושמעים ביותר שלו. המילים "אם קילקלת – אתה יכול גם לתקן", ששילב בנאי בשיר, הן ציטוט מתוך הספר "ליקוטי מוהר"ן", שכתב רבי נחמן מברסלב.

מילות השיר, כמו שירים רבים של אהוד בנאי, נוגעות בעניינים רגשיים ורוחניים. השיר מדבר על התגברות על פחדים, על יציאה לדרך, על כנות ועל קבלה עצמית. השילוב של המילים עם המוזיקה הכתובהמעצים את המסר., השיר כאילו מבקש מהמאזין לעצור לרגע ולהאמין בעצמו.

השיר מתאפיין בשילוב בין מסר אישי לבין לחן שמעניק תחושת ביטחון ואופטימיות. זהו רוק אקוסטי עם גוון של מוזיקה מזרחית קלה. המבנה הפשוט יחסית משאיר מקום להתמקדות במסר ובמילים, אך יחד עם זאת, הפזמון החוזר יוצר עוגן רגשי ובונה תחושת חזרה ונחמה. השיר כתוב בסולם מז׳ורי , מה שמעניק לו גוון אופטימי, פתוח ומלא תקווה, מתאים למסר של השיר – קריאה להתגברות על פחדים ואמונה בעצמך. המלודיהמלודית ונגישה, עם קווים פשוטים אך אפקטיביים. השירה נעה בעיקר על סקאלה קרובה, ללא קפיצות גדולות מדי בין הצלילים, דבר המקל על המאזין לשיר יחד עם בנאי ומעניק לו תחושת חיבור ואינטימיות. גם ההרמוניה תורמת לאווירת הרוגע והביטחון שמאפיינת את השיר, כשהמוזיקה משדרת תחושת שלווה ומעודדת הקשבה למסר.

העיבוד המוזיקלי שם דגש על המנעד הרגוע. כלי ההקשה הם רכים יחסית, ללא דומיננטיות רבה, ויוצרים קצב שמניע בעדינות את השיר. הוא תורם לאווירה חמה, אישית ונגישה. יש תחושת נינוחות ויציבות שמלווה את כל השיר, הקול של בנאי משדר תחושת כנות וחמימות. הוא אינו מנסה לשיר באופן מתוחכם או וירטואוזי, אלא מתחבר לרגש ולפשטות של המילים ומשדר את התחושה שהמסר הוא אישי וכן.

“אל תפחד” הוא שיר שמזמין את המאזין לקחת נשימה עמוקה, להאמין בעצמו ולהתגבר על הפחדים. הפשטות המוזיקלית, השימוש בסולם מז׳ורי והעיבוד הנינוח תורמים כולם לחוויית האזנה משמעותית שמלווה את המאזין לאורך השיר וגם לאחריו.

*** אביתר בנאי מבצע גרסה שלוקחת את השיר לאזורים רגישים ברמה שרק זמר כמוהו יכול להגיע אליהם (האזינו בנגן למטה)

צילום ראשי: מרגלית חרסונסקי

אהוד בנאי אל תפחד

אל תפחד אתה לא לבד

היתה זו דקירה קטנה

זעזוע פתאומי ומהיר,

נכון, איבדת שליטה לרגע

לא היית מספיק זהיר,

ועכשיו פעמוני אזהרה

מצלצלים בראשך

אתה רוצה לשכוח

להתחיל מהתחלה

אז תאמין שאם קלקלת

אתה יכול גם לתקן, כן, כן.

אל תפחד אתה לא לבד.

אם יחזור שוב רגע הפחד

אבוא להושיט לך יד

תמיד אהיה קרוב אליך

לחבק במקרה שתרעד

עכשיו פעמוני אזהרה

מצלצלים בראשך

אתה רוצה לשכוח

להתחיל מהתחלה

אז תאמין שאם קלקלת

אתה יכול גם לתקן, כן, כן.

אל תפחד אתה לא לבד.

