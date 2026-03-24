אודיה שיר לממד

אודיה שרה שיר שהוא ניסיון מובהק ליצור שיר “של הדור” – כזה שמחבר שמות, סיטואציות וסלנג לכדי קולאז’ חברת, אבל בין הכוונה לייצר אמירה רחבה לבין הביצוע, נוצר פער לא קטן.

השיר בנוי כרצף דמויות: ששון, אלינור, שלום, רוקי, אורי, שרה, ברכה, גידי, ועוד אזכורים כמו עומר אדם, זוהר ארגוב, שלמה המלך. זה יוצר תחושה של “כולם בתוך השיר” – ניסיון לייצג פסיפס ישראלי רחב

אבל בפועל הדמויות שטחיות מאוד. הן יותר בדיחות/רפרנסים מאשר אנשים אמיתיים.

הדימוי המרכזי: “גן חיות” – “וזה גן חיות… אנחנו דור אחרון” – אמירה ברורה: החברה = כאוטית, לא מסודרת, אנשים = מתנהלים באינסטינקטים, אבל זה דימוי שחוק ונדוש שלא מתפתח בשיר למשהו עמוק יותר.

השיר נע בין ביקורת על המציאות (“דור אחרון / שנייה מסוף העולם”) לבין קלילות כמעט אדישה (“אני עושה בלאגן”) הבעיה: השיר לא מתחייב לאף כיוון, לא מספיק עמוק כביקורת, גם לא מספיק חד כהומור.

אודיה מנסה גם אמירה אישית רגשית – “לבנות איתך בית לפני שנגמר”, אבל זה מרגיש מנותק מהשאר. אין כאן בנייה רגשית אמיתית. זה נשמע כמו קלישאה סתמית בתוך השיר.

שיר לממ"ד הוא שיר פופוליסטי, שנשען על שמות מוכרים – עומר אדם הפופולארי, חנן בן ארי (“תותים יותר מחנן”) גם ... אודיה עצמה נמצאת במכלול התרבותי. זוהי קריצה לקהל, גם תחושת גימיק תלות בהיכרות עם כוכבי פופ מקומיים.

הבחירה בפופ מלודי הופכת את השיר לנגיש, אבל הטון העצוב של השירה בתחילת השיר נשמע לא אמין, המעבר למיד טמפו קצבי יוצר פער עם הניסיון לדבר על “סוף העולם” או על דור אבוד. זה נשמע קל מדי בשביל מסר כבד.

שיר קליט, זורם, משקף שפה ישראלית עכשווית, שימוש יעיל בקצב ובמבנה חוזר. חולשתו בפופוליזם מובהק מסתמך על שמות במקום עומק, אמירה חברתית שטחית יחסית, ערבוב לא אחיד בין הומור, ביקורת ורגש.

אודיה מנסה להגיד משהו על החברה הישראלית אבל יותר מצטטת את המציאות מאשר באמת מפרשת אותה. או במשפט אחד: זה שיר שמרגיש כמו אוסף סטוריז – מהיר, צבעוני, אבל בלי עומק שנשאר לאורך זמן.

אודיה שיר לממ"ד תסריט, בימוי ארט וסגנון: יובל צעד ונועם אלישע

ששון מעשן סיגריה בבית ספר, למה הוא עצוב?

אלינור שומעת זוהר בבית כנסת ומתחילה לעוף

ושלום מסוכסך עם חצי מהעדר, רוצה לריב עם העולם

רוקי התחזק עבר לגור בבני ברק באושר עד שנעלם

וזה גן חיות רק עומר אדם אנחנו דור אחרון

שנייה מסוף העולם

אני זוכרת ששלמה המלך אמר

"אתמול היה טוב ויהיה גם מחר"

והחיים שלי תותים יותר מחנן

אני שורפת הכול אני עושה בלאגן

אתה אומר שאף פעם זה לא מאוחר

לבנות איתך בית לפני שנגמר

אורי מנסה לכתוב שירים בחושך

ושרה שרה שיר עצוב

ברכה התגרשה עכשיו היא מקללת

היא עוד תלמד ללכת שוב

וגידי בשלילה עולה על אוטובוסים

אפילו אסי לא עזר

ואיך מתקמבקים שאלתי את פאר

כי אח של אליס עוף מוזר

וזה גן חיות רק עומר אדם אנחנו דור אחרון

שנייה מסוף העולם

אני זוכרת ששלמה המלך אמר

"אתמול היה טוב ויהיה גם מחר"

והחיים שלי תותים יותר מחנן

אני שורפת הכול אני עושה בלגן

אתה אומר שאף פעם זה לא מאוחר

לבנות איתך בית לפני שנגמר

ולמה אודיה עדיין ממלמלת

עם דיקציה של עולה חדש

ולמה בעלה עדיין לא עונה לה

אולי כי הוא שומר מוצ"ש

