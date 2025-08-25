אודי צברי מספר על התאהבות בשכנה החדשה שעברה לבניין מולו. הוא לא באמת מכיר אותה לעומק, אבל מתאר אותה בפרטים קטנים ויומיומיים – כמו השוקו שהיא שותה, הכלב והחתול שיש לה, והעובדה שאין "גבר בסביבה". "שוקו חם בקפה של אליעזר" – יוצר תמונה שגרתית ומקומית מאוד, כמעט קולנועית.

הוא רק מתבונן בה מהצד, אבל התחושות שלו מאוד ישירות ועמוקות. למעשה ,מתאהב בגרסה שהוא בונה לעצמו ממנה. אפילו משפט סתמי כמו "מאמי, מה נשמע?" שהיא שואלת אותו – גורם לו להתרגש – מעיד יותר על הבדידות או הרעב הרגשי שלו מאשר על קשר ממשי ביניהם.

זה לא סיפור של זוג – אלא של פנטזיה רומנטית שנולדת מהתבוננות מבחוץ. השיר פותח בהצגת הדמות (השכנה) דרך עיניו של הדובר. "היא נחתה מבית שאן" – יוצר דימוי של מישהי שנפלה מהשמיים, כמו הופעה פתאומית. הפזמון מעין הצהרת אהבה פומבית, עם פנייה דרמטית לקהל ("גבירתי ורבותי"). הבית שני – מספר על השינוי הדרמטי – היא כבר לא שם, והוא שוקע באובדן ובכמיהה.

השיר מצליח להעביר רגש חזק בפשטות. התיאור של הדמות הנשית נעשה דרך פרטים קטנים – אבל מדויק. זהו שילוב של הומור, געגוע ורומנטיקה שאינו גולש לקיטש.

כשאומרים על שיר שהוא מזרחי "אסלי", מתכוונים שהוא משמר את הצלילים, התחושות והטקסטים של המוזיקה המזרחית המקורית. מוזיקלית, השיר של אורי צברי משקף את השורשים המסורתיים של הז'אנר המזרחי בישראל – גם מבחינת סגנון מוזיקלי עממי וגם מבחינת תחושת האותנטיות והרגש.

*** הקליפ צולם בכרם התימנים, השכונה בה גר אודי צברי ובכיכובו של חיים רומנו.

אודי צברי השכנה ממול תסריט, בימוי והפקה : עוזי ג'ורג

בית ראשון:

היא עברה לא מזמן

לבניין ההוא ממול

תל אביב עושה לה

טוב על הנשמה

היא נחתה מבית שאן

יש לה כלב וחתול

אבל לא ראיתי גבר בסביבה

בכל ערב בשש היא שותה לה

שוקו חם בקפה של אליעזר בפינה

ואני מתרגש כמו יחד מסנוור

כשהיא שואלת ״מאמי מה נשמע?״

פזמון:

גיבורתי ורבותי תקשיבו טוב

השכנה ממול שגעה לי

את הלב והרחוב

אנשים טובים תגידו לי

היא תאמר לי שגם היא

לא יכולה עוד בלעדי

בית שני:

היא לא עברה לא מזמן

לבניין ההוא ליד

ומאז אני לא מצליח כבר לישון

וחיפשתי סימן

אין טבעת על היד

אז צעקתי לה מתחת לחלון פזמון:

גיבורתי ורבותי תקשיבו טוב

השכנה ממול שגעה לי

את הלב והרחוב

אנשים טובים תגידו לי

היא תאמר לי שגם היא

לא יכולה עוד בלעדי

