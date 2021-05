אוהבים שמונים

האוסף אינו מגלה שום חדש על השמונים. למעשה: רוב להיטי הרדיו המיינסטרימי של הימים ההם התנקזו לכאן. שומדבר שיחשוף מחדש את נכסי השמונים. האם יש משהו שמאפיין קונספטואלית את השמונים? האם בכלל ניתן לאפיין את השמונים כמקשה אחת? ממש לא. העשור רקח סגנונות – אלקטרו פופ, ניו-וייב, גלאם מטאל, טכנו, האוז, סלסה, סינתפופ. האוסף הזה אינו מייצג סגנונות.

האוסף הכפול מוביל לשירים אהובים, כל אחד ופינת הנוסטלגיה שלו.

יש כאן שירים שאכן שווים התרפקות נוספת. Woman של ג'ון לנון חוצה את מחסומי הזמן. Eternal Flame של הבנגלס – להיט אולטימטיבי. כנ"ל – Will You של הייזל אוקונור.

Words של פ.ר דיוויד ממשיך לככב בפלייליסטים. כנ"ל The Winner Takes It All של להקת "אבבא", Slave To Love של בריאן פרי ועוד.

מוכר, חביב, לעיתים שחוק. Stop של סם בראון עשה כבר את הקילומטרז' שלו. גם הליונל ריצ'ים – רומנטיקה שעבר זמנה. ויש עוד שראויים להישאר באוספי העבר. (האזינו מטה)

דיסק 1:

1. John Lennon – Woman

2. Chicago – Hard To Say I'm Sorry

3. ("Berlin – Take My Breath Away – (Love Theme From "Top Gun

4. F.R. DAVID -Words

5. Cyndi Lauper – Time After Time

6. Chris De Burgh – The Lady In Red

7. The Bangles -Eternal Flame

8. Crowded House- Don't Dream It's Over

9. Lionel Richie – Hello

10. Joe Cocker & Jennifer Warnes – Up Where We Belong

11. Century – Lover Why

12. Kool & The Gang – Cherish

13. Air Supply – Lost In Love

14. Roxy Music -Avalon

דיסק 2:

1. Abba – The Winner Takes It All

2. Duran Duran – Save A Prayer

3. Roxette – It Must Have Been Love

4. Bryan Ferry – Slave To Love

5. Foreigner – Waiting For A Girl Like You

6. Bonnie Tyler – Total Eclipse of the Heart

7. Spandau Ballet -True

8. Gazebo – I Like Chopin

9. Toto – Africa

10. Michael Jackson – Human Nature

11. Lionel Richie & Diana Ross – Endless Love

12. Jim Diamond – I Should Have Known Better

13. Sam Brown – Stop

14. Nik Kershaw – Wouldn't It Be Good

15. ?Hazel O'Connor – Will You