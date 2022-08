אוטיס רדינג On the Dock of the Bay

ימים אחדים אחרי שהופיע בפסטיבל מונטריי ביוני 1967, שהה אוטיס רדינג על ספינת מגורים במפרץ סאן פרנציסקו. הוא הופיע באותם לילות בפילמור בסאן פרנציסקו. על הספינה הזו כתב הגרסה הראשונה ל – Dock of the Bay. מאוחר יותר הוא השלים את השיר עם הגיטריסט סטיב קרופר בממפיס. אבל אז התרחש האסון, כאשר מטוסו הפרטי התרסק לתוך אגם מונונה במדיסון ויסקונסין.

כאשר צוללים חיפשו את גופתו של רדינג באגם, תיכנן קרופר איך לסיים הפקת השיר. ב-11 בדצמבר 1967 נמשה המטוס מהאגם, כשגופתו של רדינג קשורה למושב הטייס. השיר יצא לאווויר העולם ב – 1 בינואר 1968.

גיטריסט חברת המוסיקה סטאקס, סטיב קרופר, כתב את השיר עם רדינג. קרופר הפיק את האלבום כשרדינג מת, כולל רצועה זו עם שירים שונים שרדינג הקליט בשנים האחרונות. בראיון ב-1990 הסביר קרופר: "אוטיס היה אחד מאותם בחורים שהיו להם 100 רעיונות. הוא שהה בסן פרנסיסקו שם הופיע ב"פילמור", בבית סירות שם קיבל את הרעיון לשיר.

פוטנציאל הלהיט היה ברור כשהשיר הזה הוקלט. קרופר הסביר: "השיר היה שונה מרוב השירים של אוטיס רדינג, זה היה קצת יותר אמצע הדרך מבחינת טמפו. זו לא הייתה בלדה וזה לא היה אפטמפו, רוק כבד, דאנס. . זה היה שיר נינוח. חיפשנו שיר קרוסאובר – שיר שעוזב את מצעדי ה-R&B וחוצה למצעדי הפופ – ובשיר הזה ידענו שיש לנו את זה. פשוט ידענו מעל לכל ספק שזה השיר. זה היה להיט.

אוטיס רדינג היה אחד מזמרי ה – Soul המשפיעים ביותר בשישים, במה שנקרא ה – deep soul הדרומי, בעל קול צרוד ומחוספס, עיבודי נשיפה ושירים תחושתיים קצביים וגם בלדות נוגות. רדינג זוהה עם הסאונד של חברת .Stax. הייחוד של רדינג ביכולת להעניק חידוש לסגנון הסול. מותו בגיל 26 היה ללא ספק גם אבידה גדולה לעולם המוסיקה בכלל, ולמוסיקה השחורה בפרט.





Sittin' in the mornin' sun/I'll be sittin' when the evenin' come/Watching the ships roll in/And then I watch ’em roll away again, yeah

I'm sittin' on the dock of the bay/Watching the tide roll away/Ooo, I'm just sittin' on the dock of the bay Wastin' time

I left my home in Georgia/Headed for the 'Frisco bay/'Cause I've had nothing to live for/And look like nothin's gonna come my way/So I'm just gonna sit on the dock of the bay/Watching the tide roll away/Ooo, I'm sittin' on the dock of the bay/Wastin' time

Look like nothing's gonna change/Everything still remains the same/I can't do what ten people tell me to do/So I guess I'll remain the same, yes

Sittin' here resting my bones/And this loneliness won't leave me alone/It's two thousand miles I roamed/Just to make this dock my home

Now, I'm just gonna sit at the dock of the bay/Watching the tide roll away/Oooo-wee, sittin' on the dock of the bay/Wastin' time