אלון אולארצ'יק בהופעה: מדינה קטנה מתחמקת מצרה

אולארצ'יק שר אולארצ'יק גרסת 2023. אין מהפך. יש קצת אחרת. תלוי בעיבוד, בנגנים. כשיש לך גיטריסט כמו דורון מזרחי, פסנתרן כמו אלעד אדר ומתופף כמו אמיר ברסלר, אתה יכול להרשות לעצמך אפילו יותר מקצת אחרת. אנחנו בשבלול ברחוב קרליבך. באתר של המועדון נכתב כי אלון אולארצ'יק יבצע את שיריו בגישה "פתוחה וחד פעמית". אחרי שהאזנתי ל-16 שירים, הייתי מציע "קוסמטיקה ג'אזית".

נער היה וגם זקן, אבל נשאר נער. ההומור. הנונשלנטיות. ההגשה הקולית הייחודית, מעט סדוקה, מעט נוגה, מעט מהורהרת. מעט מחוייכת.

עבר עלינו ערב נעים, נוסטלגי משהו, במיוחד כשאולארצ'יק שר וניגן (בס) "בואי נתחבק נלך לאיבוד, בואי נתחבק בסלואו צמוד", ומזרחי ואדר הוסיפו ניחוח ג'אזי חמים בגיטרה ובפסנתר. היו עוד רגעים כאלו של התרפקות חמימה כמו ב"במונופול אפשרי הכל, אז בואי נגיד שאני שלך" או: "כל הליל אני בגנך מנסה למשוך את תשומת ליבך".

הקהל מצא בקלות את המקומות שהוא יכול להיכנס – ה"כן כן" ב"אנלוגי" או ב"שיר הטמבל" "בבנק הדם תרמתי דם תרמתי תרמתי דם תרמתי רמתי רמתי דם". מתבדח בקלילות על חשבון עצמו, כשהוא שוכח מילים, או כשהוא מדבר על הבעיה שלו עם קטעי קישור בין המילים – "נרשמתי לקורס איך לדבר בין השירים, שילמתי כבר 10 צ'קים דחויים. הבעיה היא שהפגישה הראשונה היא רק בעוד שבועיים"…

שרתי איתו "מדינה קטנה מתחמקת מצרה" (שיר של דני סנדרסון), התאהבתי מחדש ב"נערה במשקפיים", והתרגשתי להאזין ל"ארץ מלח" ישראלי מקורי, מדיף ניחוחות של שיר ארצישראלי על-זמני, מתאים לרוח התקופה – לא כשיר מחאה זועם, אלא ברוח הערב – נוסטלגי משהו, נשען על אידאליזציה תמימה. מקונן על הארץ שהשתנתה לנו, נלקחה מידינו, וכעת לא מוצאים אותה, ממתינים שתחזור להיות מה שהייתה "אולי לא מאוחר, להציל את הדבר שעליו אמרו מזמן, בשבילו אנחנו כאן".

הרכב הנגנים מעניק לו מינונים לפי קווי המתאר המוסיקליים האהובים עליו – פופ-רוק ג'אזי סולידי. ב"כל דבר קט" – שיר מנקר לב בטון האינטימי המשווע של אולארצ'יק, מקבלים את הגיטרה המאלתרת של דורון מזרחי והפסנתר הנוגה של אלעד אדר, עיבוד שפותח את השיר לביצוע מורכב יפהפה של כמעט 6 דקות מענגות. גם קטע הביניים ב"ארץ מלח" – תוספת משדרגת.

מה חדש אצל אולארצ'יק? אל תוציאו ישן מפני חדש. קבלו אותו כמו שהוא, ישן וטוב, יוצר אקלקטי, תום אותנטי ומוסיקליות מחויכת.

צילומי סטילס: מרגלית חרסונסקי

