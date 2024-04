אוסף הקארמה The Karma Collection

אומרים על מוסיקת צ'ילאוט שהיא נועדה להביא רוגע, ויש שמעלים את מניותיה ל"מוסיקה רוחנית". שירי צ'ילאוט רוחניים? יש דבר כזה? האם כל שיר יכול להיות בעל משמעות עמוקה שאורכו בין 3 דקות ל-4 דקות?

ויש באלבום הכפול הזה רגעים שממלאים את הנחת היסוד שלו להיות צ'ילאוט רוחני אם תימנעו מהפיתוי ללחוץ על כפתור ה-Next Track, יש מצב שהתחושה תגיע.

מצד שני קשה למצוא שירים שאפשר לומר עליהם – מתעלים מעל השאר.

אז נשארנו עם אלבום שהוא מאמץ ראוי ליצור אוסף Spiritual Chillout קולח. Karma Collection' פותח בקאבר של Jakatta ל-'Ever So Lonely', ואז מגיע 'Mathar' הקלאסי של דייב פייק (כרגע בפרסומת של ג'יימי אוליבר), 'Sunset' הנשגב של ניטין סווני. Must Mustt עם נוסרט פטה עלי קאן – רמיקס ל – Massive Attack

סושילה רמאן עם Trust In Me מתוך "ספר הג'ונגל", והרגע הקוסמי של Ride עם "רעם מתגלגל". גם קטע האווירה הייחודי של מובי – Novio. מיוחד Likufanele של Zero 7

דיסק 2 הוא קצת יותר עמוק, כולל את הרגע הקלטי המוזר Caislean Oir של להקת קלאנד (מאסטר צ'יל אאוט ותיק) ויש קטעים מתוקים מענגים כמו 'Racing Away' של Giant Leap והנוכחות של ביורק ב-'Harm Of Will'.

לסיכום, אם אתה חובב אמיתי של ביטים עולמיים, ואתה רק רוצה להירגע עם מבחר קטעי אווירה חושניים – יש כאן כמה הצעות מפתות.

DAVE PIKE SET – Mathar

Dusted – Always Remember To Respect And Honour Your Mother Part One