אופירה שופן בא לי

אופירה שופן שרה בטון: שטוח יחסית, מאופק רגשית, כמעט אדיש במכוון על יחסים עקרים. גם כשהטקסט מדבר על כמיהה, בלבול ורצון – הקול לא מתרגש. הפער הזה יוצר תחושה של רגש קיים, אבל חסר כוח להתפרץ. זה תואם את הדמות הדוברת: מישהי שמרגישה הרבה, אבל כבר עייפה מלהרגיש.

יש בטקסט רגעים שגרתיים אבל אמינים: "כל דקה בודקת אם שלחת הודעה”, "לא מוצאת את עצמי כאן בדירה מול המראה” – אלו שורות יומיומיות, כמעט יומן אישי, שמצליחות לייצר הזדהות בלי מאמץ. גם הווידוי: "אני רוצה אותך ולא רוצה” הוא אמיתי, לא מתוחכם – וזה כוחו.

מצד שני, הרבה מהשורות נשענות על ביטויים שחוקים כמו "בא לי”,"הלב שלי”, "ימים חלום ימים סיוט”, "לא לוקחת אחריות”, "הצד הלא נורמלי”. הבעיה אינה שהם פשוטים – אלא שהם לא מחדדים את הדמות.

אפשר היה להחליף את הזמרת, ועדיין הטקסט היה נשמע דומה. גם השורה: "כתבת עלי שיר, אני כתבתי עשרה” נזרקת כסיסמה, בלי המשך רגשי או רעיוני.

הטקסט בעצם חוזר על עצמו: רצון בקרבה, בלבול, חוסר החלטיות, אבל בלי התפתחות – אין שינוי תודעתי, אין נקודת שבר, אין תובנה חדשה בסוף, זה משאיר את השיר שטוח רגשית.

המנגינה כמעט ואינה מתפתחת – טווח הצלילים מצומצם, נעדרת מעברים או שיאים מלודיים. זו בחירה סגנונית שממקמת את השיר בתוך היפ־הופ מלודי עכשווי, שבו הקול מתפקד כעוד כלי קצבי. המלודיה אינה סוחפת, אלא משקפת תקיעות.

המוזיקה משקפת את הקיפאון הרגשי, הטון הקר תואם את הבלבול והעייפות. מצד שני – כשהטקסט גם לא מתפתח, וגם המוזיקה לא משתנה, השיר לא מצליח לחדור לעומק הדמות שמדברת ולהפוך לאמירה אישית חזקה.

לא מוצאת את עצמי כאן בדירה מול המראה,

כל דקה בודקת אם שלחת הודעה,

עד שאני בורחת אתה מושך בחזרה.

בא לי שתאהב אותי אפילו בטעות,

יש ימים חלום איתי ויש ימים סיוט,

אין אצלי בטוח לא לוקחת אחריות.

בא לי שתרגיש אותי,

שתראה תלב שלי

בין כל השריטות אני ואתה

בא לי שנדבר היום על כל מה שקרה לי,

תבוא בשמונה ונשב עד מאוחר,

עם כל הרעש מסביב שלא נגמר,

אני לא יודעת,

מאמי בוא ותראה לי את הצד הלא נורמלי,

אולי כמוני אתה גם קצת משוגע,

אני רוצה אותך ולא רוצה

אני לא יודעת מה קורה לי

סתם ככה, פעם ככה, פעם ככה.

לא אני לא יודעת אם זה טוב ככה

בא לי שנלך עד הסוף ובחזרה,

כל ניצוץ הופך לאש עשינו מדורה,

כתבת עלי שיר, אני כתבתי עשרה

שמעת חיים שלי? כתבתי עשרה

