אורי פלק ואריאל זילבר הפכו את לה שאנז-אליזה פריז לאבן גבירול תל-אביב

"אבן גבירול" ששרים אורי פלק ואריאל זילבר הוא דואט עם מבט משעשע ונוקב על הכאוס האורבני של רחוב אבן גבירול, בין חנות פושטת רגל למפקח חניות, חובות, הפגנות והרבה עשן …תיאור של המציאות הישראלית בתוך "שאנז אליזה" מקומי שרחוק מאוד מפריז, וזהו פרי הבשלות של הקשר, שמפגיש את הסגנון המקורי של זילבר עם הרעננות והדיוק המוזיקלי של השנסון "לה שאנז-אליזה".

מוסיקלית, אני מעדיף להישאר עם הגרסה הצרפתית של ג'ו דאסן, ועם זאת כטקסט עברי ללהיט הצרפתי יש כאן מהלך מעניין: העמדת תל אביב מול מיתוס אירופי השיר מציב ניגוד ברור: “שאנז אליזה” כסמל של אלגנטיות וסדר מול “אבן גבירול” כסמל של רעש, פקקים ולחץ. יש כאן אפחלו ביקורת תרבותית איך חלומות עירוניים הופכים למציאות עמוסה, צינית ולחוצה.

דימוי העירוני: כאוס יומיומי – חנויות שנסגרות, מוניות בלי סוף, פקקים, פקחי חנייה, הפגנות קטנות. זו אינה תל אביב רומנטית — אלא עיר של הישרדות יומיומית, כלכלה לחוצה, תחושת עומס מתמדת. זו עיר של “חזון ישן, פקקים, עשן”, “כיכר עם במה שכבר שנה בהקמה”, “טרנד של ספרייה שהיא גם קפה”. אלו עקיצות לתרבות עירונית עכשווית: פרויקטים שלא נגמרים, טרנדים חלולים.

מעבר להומור, יש כאן ביקורת ברורה: הכלכלה לוחצת (“כל קנייה גוררת חוב”), התחבורה קרסה (“פקקים, עשן”), החיים האישיים קרים ומנוכרים – אפילו האינטראקציה האנושית של מישהי שאומרת “יש לי חבר” הופכת לסגירה של קשר אנושי כמעט אוטומטית.

בניגוד ללה שאנז-אליזה = שדרה מרכזית ויוקרתית בפריז, ששמה מרמז על “גן עדן” במיתולוגיה היוונית, הגרסה הזו יוצרת אפקט של תקיעות, חוסר מוצא, לופ עירוני.זה לא פזמון חגיגי אלא כמעט קריאה עייפה: העיר חוזרת על עצמה ממש כמו שהחיים חוזרים על עצמם.

הפער בין שני השירים הוא לא רק מוזיקלי אלא תרבותי – מה קורה כשחלום עירוני אירופי פוגש עיר ישראלית אמיתית.

Les Champs-Élysées מצייר פריז כמו חלום – הליכה קלילה ברחוב יפה' מפגשים אקראיים רומנטיים' תחושת חופש ונעימות' עיר שמרגישה כמו סיפור אהבה מתמשך/ לעומת זאת, “אבן גבירול” לוקח את אותה מסגרת מוזיקלית אבל הופך אותה. אותה “הליכה בעיר”- אבל שני עולמות הפוכים. "אבן גבירול” הוא לא שיר על רחוב אלא על חיים עירוניים מודרניים עמוסים, סתומים מרעש, מלאי הבטחות שלא מתממשות. אריאל זילבר ואורי פלק מצליחים להפוך רחוב תל אביבי לסמל של מצב קיומי שלם: חיים בתוך תנועה מתמדת בלי באמת להתקדם.

אורי פלק ואריאל זילבר הפכו את לה שאנז-אליזה פריז לאבן גבירול תל-אביב

אני הולך לי ברחוב

בו כל קנייה גוררת חוב

חנות פושטת רגל

ועוד מאה מוניות

ובנת"ץ יש עוד חולם

שעוד שבועיים ישלם

מפגין אחד עם דגל

ופקח חניות

פזמון

או אבן גבירול

או אבן גבירול

רעש כה טורדני

שביל אופניים אובדני

חזון ישן, פקקים, עשן

באבן גבירול

עוד רכב של מסכן נגרר

קרטון וקלקר מפורר

מזל שבית העירייה

הוא כל כך יפה

ובכיכר יש עוד במה

שכבר שנה בהקמה

והנה טרנד של ספרייה

שהיא גם קפה

פזמון

והנה גברת חמודה

מקרית, אין מישהו לידה

חושב להיות פה תמציתי

סברות כבר סובר

אומר סליחה בשביל שיחה

מתחיל פנייה, אך תוך שנייה

אומרת: "אל תדבר איתי,

יש לי חבר."

פזמון X2