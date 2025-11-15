אורי קרן ממתינה לימים לבנים

אורי קרן שר שיר שנושא בתוכו את עומס השנתיים האחרונות של מלחמה, את האבסורד שבשגרה בתוך כאב, ואת הכמיהה לימים אחרים.

השיר כתוב כבלדה אינטימית, מלודית, רכה, אך כזו שמסתירה בתוכה משקל רגשי כבד. זהו טקסט שבו הדובר מתאר מציאות של עייפות נפשית מצטברת, שבר עמוק שנותר כמעט נטול מילים. הטון הוא וידויי, אישי, אבל משקף קול דור שלם אחרי שנים של חרדה, אובדן והישרדות רגשית.

"זה דפוק שהכול ממשיכים / איך אפשר לגדל ילדים” היא הצעקה הגדולה של השיר. היא מנסחת את הקרע בין שני קטבים: החובה להמשיך בחיים להביא ילדים, לעבוד, לחגוג חגים מול תחושת השבר שלא באמת מאפשרת “חיים רגילים”. זהו אבסורד קיומי: החיים ממשיכים למרות שהם נעצרו מבחינה רגשית.

השיר כולו משדר מצב של המתנה מתוחה: “סוף העונה במצב המתנה”, “ממתינה לימים לבנים”. המתנה שאינה אקטיבית היא תקיעות, ציפייה למשהו שאולי יבוא ואולי לא. הכמיהה ל“ימים לבנים” מסמלת תקווה לטוהר, שקט, התחלה מחדש. זה שיר שנכתב מהמקום שבו התקווה עוד קיימת, אבל היא כבר דהויה ומותשת, החיים בחסר מול קיום – “תופעה של חסר וישנו”, שורה שמגדירה את כל המצב הנפשי.

הלב “מַתְרַגֵּל לְעַצְמוֹ” (ציטוט מ"ימים לבנים" של לאה גולדברג) , מתרגל לריק, למחסור, לכאב. הכאב כבר לא חד, הוא “נמנה במתינות”, כמעט כאילו הפך למנגנון.

וכמו תינוק “שחסר לו דבר מה” – משהו בנו מחפש נחמה בסיסית, ראשונית, שאינה בנמצא.

השיר מתנגן בקולו של הדור הצעיר – אלה שחוו שנתיים של חוסר יציבות קיומית, שנשאו על גבם את המחיר הרגשי בלי שפה מספקת לבטא אותו, שמנסים לבנות חיים ומקימים משפחות בזמן שחברי ילדות “מי הלך, מי יחזור”

“כבר אמרנו את כל התפילות וספרנו כבר עשר מכות” – השחיקה של עולם התפילה והמשמעות.

“ועמדנו בחוף וחיפשנו ת'סוף רב הנסתר וחסר כאן גלוי”- משפט של דור שמבקש תשובות — אבל הים מסתיר אותן בתוכו. התקווה ל"ימים לבנים" אינה תקווה לצבעוניות שמחה, אלא לניקיון, שקט ושחרור.

זה שיר שמחזיק בתוכו את הסדק של דור שלם: כאב שלא עבר, תקווה שלא נעלמה, המתנה שהפכה לשגרה, חיים שממשיכים למרות שהלב נשאר מאחור, ואם לחבר לימים לבנים" של לאה גולדברג אז – "לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו/ ולמתק הקצב הרך מתפייס, מוותר ונרגע"

אכן: היופי של השיר הוא בשקט שלו. הוא אינו צועק את הכאב, אלא מניח אותו בעדינות, כמו אצבע על פצע שהתרגל לכאוב. כזוהי השירה מלאת הכוונה, מינור הטעון ביגון, הרמוניה שמכילה את תחושות עומק של כאב, אנושיות, צער, חמלה, תקווה. אכן: שיר של דור.

אורי קרן ממתינה לימים לבנים

סוף העונה במצב המתנה

תופעה של חסר וישנו

מתקבצים מרחוק ובעצב עמוק

מי הלך מי יחזור מה יבוא

מאמצים הליכה בין ייאוש לשגרה

כבר אמרנו את כל התפילות

יש לשטוף ת'פנים

שבתות וחגים

וספרנו כבר עשר מכות

לבבי התרגל אל עצמו

ומונה במתינות מכאוביו

כתינוק שחסר לו דבר מה

ועמדנו בחוף וחיפשנו ת'סוף

רב הנסתר וחסר כאן גלוי

ודרשנו תשובות בין ימים ולילות

בלבן יש כחול קצת דהוי

לבבי התרגל אל עצמו

ומונה במתינות מכאוביו

כתינוק שחסר לו דבר מה

ואימו ממלמלת שירים

על בוא היורה וחצב

ממתינה לימים לבנים

זה דפוק שהכל ממשיכים

איך אפשר לגדל ילדים

לבבי התרגל אל עצמו

ומונה במתינות מכאוביו

כתינוק שחסר לו דבר מה

ואימו ממלמלת שירים

על בוא היורה וחצב

ממתינה לימים לבנים

