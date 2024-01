אור כהן, ליאן בירן או עדן גולן? את מי שולחים לשבדיה לאירוויזיון במאי? השאלה הזו מתייחסת למקצועיות של 3 זמרות מעולות שכל אחת ראויה לקבל את המשימה. התחרות יותר מאכזרית. לא אהבתי את ההצגות הפרחיות של אור כהן, אבל מרגע שהפסיקה לדבר ופתחה את מבערי השירה בגרסה ל – Hopelessly Devoted To You של אוליביה ניוטון ג'ון, התברר כי היא זמרת-זמרת – שולטת בקול באיזונים מושלמים בין נמוכים גבוהים, מוסיפה קמצוץ של חיספוס רוקנ'רולי, "משיכות" קוליות מדויקות. מפתיעה. שתתמקד בשירה ופחות בדיבור מתפרחח.

לליאן בירן ששרה Can't Help Falling In Love, השיר האלמותי של אלביס, יש גוון קולי נמוך יפהפה, חזות אטרקטיבית, נוכחות בימתית מסוגננת, שירה מאוזנת. מיוחדת מאוד.

עדן גולן הפתיעה בביצוע גרסה מתורגמת לאנגלית של "הלב שלי" של ישי ריבו. רק המנגינה הזכירה את השיר המקורי. כל השאר היה לחלוטין המגרש שלה, פרשנות שנשמעה עולם אחר, שירה מאוזנת חסרת מאמץ שמבליטה באנגלית פרטים חיוניים בשיר. הביצוע הזה גירה את אמדורסקי לכתוב לה שיר. אין ספק – כל אחת והייחוד שלה, ושלושתן ראויות לא עוררין.

*** אסי עזר רותם סלע: למנחי הכוכב כנראה עדין לא נפל האסימון. הם ממשיכים להשתטות ולהצטחקק כאילו אנחנו בתקופה רגילה. אסי הגיע לשיא החנופה כשהוא אמר: "בקרוב אחד המועמדים יעמוד מול מיליונים באירופה ויוכיח שעם ישראל חי ובא לנצח, כשהוא כורך ניצחון באירוויזיון עם ניצחון במלחמה. עד לאן מגיעה רמת הקיטש החנפני והממסחר.

*** איתי לוי: השופט הפיוטי מגיע לשיאי הגיחוך בתגובות שלו לביצועים. Can't Help Falling In Love ששרה ליאן בירן גרם לו להרגיש ב"בקתה, דשא ירוק, ערפל מסביב, רוח מפזרת את שערה, שרה שיר ערש לתינוק"

ליאן בירן – Can't Help Falling In Love

אור כהן – Hopelessly Devoted To You – דיוק, שליטה קולית, חיספוס משדרג.

מיקה משה – "תמיד יחכו לך" פרשנות יפה לשירה של לאה שבת

מיקה קרטיס – Mad Worl (הדחה) חוסר ניסיון גרם לביצוע בינוני של השיר.

אוראל רביד – "יש לי סיכוי" – ביצוע צנוע, מאופק, קסום.

ליאן בירן – Can't Help Falling In Love – גוון נמוך מיוחד שהעניק לשיר יופי חדש.

עדן גולן – "הלב שלי" של ישי ריבו באנגלית. תרגום שהעביר לחלוטין את השיר למגרש שלה.

