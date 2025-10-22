אור עמרמי ברוקמן שר ברגישות בלדה מלנכולית על כמיהה למרחב מוגן של שלווה, אהבה וביטחון – בתוך עולם סוער, מאיים, ואולי גם אבוד.

השיר נפתח בהתייחסות להבטחה מרגיעה: "את אמרת לי שבסוף יהיה לנו טוב", משפט של תקווה – אך הוא נשמע כמעט כתחינה. העולם המתואר מלא אפלה "גם כשהכול נראה אפור", ועדיין נשמרת האמונה

שניתן למצוא "טיפה אור". המציאות קשה, ולכן הפנטזיה מציעה מפלט.

"לא נצלול לים עמוק מידי / כי קשה קצת לעלות מהתחתית" – הים מייצג את הסערה הרגשית – את הדיכאון או המשבר. ההחלטה "לא לצלול עמוק" היא סוג של מנגנון הגנה – פחד להישאב לתהומות שמקשים על ההיחלצות.

"ננסה אולי למצוא לנו מקום קטן" הפזמון החוזר הוא לב השיר: חיפוש מקום – פיזי, רגשי או רוחני – שבו תיתכן אהבה, שקט, קיום בטוח ומוגן.

הצירוף "בין הכוכבים… בין המלאכים לים" מעלה תחושה כמעט שירית-מיסטית. המקום הזה לא בהכרח קיים בעולם הזה – אולי הוא בין שמיים לארץ, בין מציאות לחלום. הלחן שקט, מלודי ונוגע – שומר על טון אחיד, נוגה ומרוסן. קולו של עמרמי ברוקמן נשמע כואב אך יציב – כמו אדם שמחזיק את עצמו מלהישבר.

"מקום קטן" הוא בלדה חשופה ומלנכולית, על הרצון למצוא מקום שלו במקום שהעולם החיצוני מאיים לכלות את הנשמה. דרך טקסט פשוט ומוזיקה רגישה עמרמי מצליח לגעת בבלבול הקיומי של הדור הצעיר – ולא פחות מזה, בגעגוע של כולנו לשקט, לביטחון, ולקרבה אנושית עמוקה.

אור עמרמי ברוקמן מקום קטן

את אמרת לי שבסוף יהיה לנו טוב

גם כשהכול נראה אפור נמצא טיפה אור

אז התחלנו לדמיין עולם שאין בו מלחמות

ונשבענו שנשאיר טיפה אוויר בריאות

לא נצלול לים עמוק מידי

כי קשה קצת לעלות מהתחתית

בין הכוכבים אי שם

בין האנשים לים

ננסה אולי למצוא לנו מקום

בין הכוכבים אי שם

בין המלאכים לים

ננסה אולי למצוא לנו מקום קטן

את אמרת לי שהכול נמצא לך ביד

גם כשכולם הלכו לישון אתה אף פעם לא לבד

אז התחלנו לדמיין עולם שאין בו מלחמות

ונשבענו שנשאיר טיפה אוויר בריאות

לא נצלול לים עמוק מידי

כי קשה קצת לעלות מהתחתית

בין הכוכבים אי שם

בין האנשים לים

ננסה אולי למצוא לנו מקום

בין הכוכבים אי שם

בין המלאכים לים

ננסה אולי למצוא לנו מקום

בין הכוכבים אי שם

בין האנשים לים

ננסה אולי למצוא לנו מקום

בין הכוכבים אי שם

בין האנשים לים

ננסה אולי למצוא לנו מקום

קטן



