אור עמרמי ברוקמן שר שיר פופ שמח ופשוט לכאורה, אך בהקשר שבו נכתב – בזמן שהזמר שהה במקלטים במהלך מלחמת מלחמת שאגת הארי – הוא מקבל משמעות עמוקה יותר: המוזיקה ככלי הישרדות רגשי. השיר מתאר ניסיון לשמור על שגרה ואופטימיות בתוך מציאות של אי־ודאות.

לב השיר נמצא במשפט החוזר “בסוף תמיד חוזר למנגינה”. המנגינה כאן היא לא רק גם סמל ליצירה אלא לשגרה, לביטחון נפשי. עמרמי ברוקמן לא מנסה להבין את המצב או לפתור אותו: “כבר לא יכול לשמוע חדשות”, “גם לא מחפש הסבר”. הפתרון שלו הוא להתרחק מהרעש הציבורי ולחזור למוזיקה.

הטקסט פשוט מאוד: לב שאין לו מנוחה, מנגינה שמביאה שמחה, חדשות שמכבידות. עמרמי ברוקמן לא מחפש עומק פואטי אלא מסר ברור ומיידי. במצבי משבר, דווקא שפה פשוטה עובדת הכי חזק יש בשיר גם ביקורת מרומזת על המציאות: “לא קונים אותי בהבטחות דבר במעשים ולא פחות”. זו שורה שמרמזת על אכזבה מהנהגה, עייפות מדיבורים, אבל השיר לא נשאר בפוליטיקה – הוא חוזר מיד למוזיקה.

השיר בנוי בצורה מאוד ברורה של פופ מיד טמפו נגיש. הפזמון קצר מאוד וקל לזכירה: “השיר הזה מכניס אליי שמחה ללב הזה שאין לו מנוחה”. הסימטריה הזו היא חלק ממה שהופך אותו לשיר נגיש מאוד כבר מהאזנה ראשונה.

חולשות: הטקסט לפעמים נשמע בסיסי מדי. ברוקמן הולך על אופטימיות כמעט מוחלטת. אבל אפשר לראות בזה גם בחירה מודעת: שיר שמטרתו לחזק, לא לנתח את הכאב.

כמו בהרבה שירי פופ ישראליים בזמן משבר, המוזיקה כאן עושה את ההפך מהטקסט – קצב שמח, עיבוד קליל, פזמון קליט, תחושה של נחמה קולקטיבית. תוספת ת ה"לה לה לה" סוערת בשירה מקהלתית מעניק לשיר אופי המנוני.

"תמיד חוזר למנגינה” הוא שיר שמציג רעיון פשוט אך חזק: כאשר המציאות נעשית כאוטית ומבלבלת, המוזיקה יכולה להיות עוגן רגשי קטן.. השיר קיטשי ופשוט, אבל דווקא בזכות זה הוא מצליח להיות נגיש, מנחם וקל לשיר יחד, וזה כנראה בדיוק התפקיד שהוא מבקש למלא בתקופה כזו

אור עמרמי ברוקמן תמיד חוזר למנגינה

מי חשב שיש מצב שככה יתהפך עלינו

המצב מוזר עכשיו אך גם פרעה מאחורינו

לא יודע מה הולך לקרות

כבר לא יכול לשמוע חדשות

גם לא מחפש הסבר

בחיי שכבר רגיל להסתדר

אם אין איך לתקן

עזוב אותי ותן לי לנגן

השיר הזה מכניס אליי שמחה

ללב הזה שאין לו מנוחה

כשאין מספיק מילים ואין תשובה

בסוף תמיד חוזר למנגינה

מי חשב שיש מצב שככה יתהפך עלינו

המצב מוזר עכשיו אך המדבר מאחורינו

לא קונים אותי בהבטחות

דבר במעשים ולא פחות

אם יש תגיד לי כן, אם לא עזוב ותן לי לנגן

השיר הזה מכניס אליי שמחה

ללב הזה שאין לו מנוחה

כשאין מספיק מילים ואין תשובה

בסוף תמיד חוזר למנגינה

השיר הזה מכניס אליי שמחה

ללב הזה שאין לו מנוחה

כשאין מספיק מילים ואין תשובה

בסוף תמיד חוזר למנגינה

