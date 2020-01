כשאוהד שרגאי הגיש ביצוע מרוגש של "ואם פרידה" של דיקלה, העירו לו השופטים כי בשלב הזה הוא כבר צריך לכוון את עצמו לאירוויזיון. אמדורסקי אמר לו: "שרת מושלם אבל זה הרגיש לי כמו ריאליטי". ומה התוכנית שהוא שופט בה? לא ריאליטי? שורה תחתונה: לא ידעו איך לאכול את הביצוע של שרגאי. הזכירו כי נטע ברזילי הגיע ל"הכוכב" עם "מוצר מושלם" לאירוויזיון.

כשעדן אלנה שרה "אמא" המוכר מהביצוע של ריקי גל וגרמה לשירי מימון להתמוטט, ולדמעות לפרוץ מכל עבר (קלוז אפ לאמא) – לא שמעתי את המילה "ראליטי" ושהשיר לא הכי מתאים לאופי האירוויזיון. מה שאומר: בשיפוט בתוכנית ריאליטי – הכל יחסי, והחלטות השופטים ממשthbi מדויקות כמו הביצועים ששמענו בפרק הזה – של עדן אלנה, של מורן אהרוני, ששרה ליידי גאגא.

מי יכול לחזות מה מתאים לאירוויזיון? כשאלה לי להב שרה בקלילות ובריקוד – I Kissed A Girl זה המודל לאירוויזיון? כלומר – "ממתק נגיש" כפי שהגדיר אמדורסקי במקום עומק? גם ללי קולישקין בחרה בכיוון הזה, פופ רקיד (Wings של ליטל מיקס) , העמדה מצועצעת, ובקושי סיימה את הריקוד, בגלל כושר גופני ירוד. הדמעות שלה היו דמעות של פרפקציוניסטית בת 16 – על תחושת החמצה, למרות שהשופטים היו מאוד נדיבי לב איתה. מה שבטוח הנערה הזו – לכשתתבגר, תדע לנהל את הקריירה המאוד מבטיחה שלה, ולא לבחור שירים שאינם תואמים במדויק את מידותיה. היא אמנית בנפש.

מורן אהרוני – Always Remember Us This Way

אלה לי להב – I Kissed A Girl

אוהד שרגאי – "ואם פרידה"

ללי קולישקין – Wings

