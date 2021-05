אחינועם ניני Afterallogy ההופעה

טרמינל 4 מתחם התחנה מוצ"ש מאי 2021. אחינועם ניני מציגה אלבום חדש Afterallogy בשידור סטרימינג חי למועדון הג'אז היוקרתי Blue Note בניו יורק. השירים ברובם – סטנדרטים של ג'אז. על הבמה היא והמלווה הקבוע-נצחי שלה, גיל דור, זוג מוסיקלי משמיים. בהדרן יצטרף במפתיע הפסנתרן זוכה הגראמי, רוסלן סירוטה. ניני, זמרת בעל יכולות זמרתיות מופלאות, מנסה להוסיף נופך חגיגי כמעט לכול פרוייקט שהיא עושה. בלונוט, סירוטה. תמיד ערכים מוספים, כמו גם אנרגיות מוספות, נוכחות בימתית קורנת.

אל תנסו הגדרות. היא הזמרת הכי רב תרבותית שהכרתי. ג'אז הוא מוקד משיכה אחד. היא עשתה שירים נפוליטניים עם רבייעת סוליס, התחברה לבאך ב – Letters To Bach בהפקתו של קווינסי ג'ונס, היא חברה לפט מתיני על תקן מפיק מוזיקלי ב-Noa, תקליטה הבינלאומי הראשון, התארחה אצל בובי מקפרין וצ'יק קוריאה באמפי שוני. הרשימה עוד ארוכה.

והנה ג'אז, שירים שהיא הקליטה בתקופת הסגרים בתנאים ביתיים. אל תגדירו אותה זמרת ג'אז. ניני אוהבת לגעת בסגנונות ובתרבויות שונות, וגם ג'אז הוא אלמנט אהוב ונוכח במוסיקה שלה.היא לוקחת את הסטנדרט לחלקה הלירית שלה בליווי-עיבוד המעודן של גיל דור. מעניקה לשיר יופי משלה. אני זוכר שאת This Masquerade של ליאון ראסל היא ביצעה עם הגיטריסט והזמר ג'ורג בנסון בגרסה חשמלית קצבית. הפעם – זה נשמע לירי יותר, אינטימי יותר, מעודן יותר. פחות סווינג ויותר אינטרפרטציה. זה הייחוד והמיוחדות של ניני. השיר עובר לחלקה שלה, ולכל סטנדרט מתאימה את הסיפור שלה בפרייזינג, בהבעות פנים, בתאטרליות קברטית.

בביצוע של But Beautiful היא הצליחה בחיבור של הסאבטקסט והג'אז. שלמות שכזו. "אלוהי", החיזיון ההומוריסטי של לאה גולדברג (לחן: גיל דור) נכנס לקברט אולד סקול, לאה גולדברג אפופת עשן סיגריות, מתנגנת בסווינג שאכן נשמע סטנדרט, וסטנדרט מקורי בעברית – לא עניין של מה בכך. ביצועים מצוינים נוספים: Darn That Dream של דקסטר גורדון, Eyes Of Rain, שיר שכתבה בהיותה תלמידה ב"רימון" והגישה אותו למורה שלה דאז – גיל דור שממשיך ללוות אותה מאז כשלושים שנה. הוא עצמו ניגן יפהפה קטע מקורי Walth For Neta. לקראת סיום חרגה מהאלבום החדש להדרן של 4 שירים עם רוסלן סירוטה בקלידים, ביניהם שיר שלו שניני חיברה לו מילים – There's a Song.

ניני עושה ב – Afterallogy ג'אז, יחד עם זאת, היא שומרת על הערכים האומנותיים הצרופים שלה בקולה הנדיר, ביכולת לקחת כול שיר למקומות שלה, בעידון, בפרשנות ייחודית, בדקויות ובביטחון הבימתי.

צילום: מרגלית חרסונסקי

אחינועם ניני – But Beautiful

אחינועם ניני Anything Goes

אחינועם ניני Something's Coming

אחינועם ניני Calling Home

אחינועם ניני – Darn That Dream

אחינועם ניני – Eyes Of Rain

אחינועם ניני -Every Time We Say Goodbye

אחינועם ניני ורוסלן סירוטה – That's a Song

My Funny Valentine

This Masquerade

Anything Goes

Oh Lord אלוהי

But Beautiful

Something's Coming

Calling Home

Darn That Dream

Lush Life

Eyes Of Rain

Walth For Neta

Every Time We Say Goodbye

_________________

הדרן עם הפסנתרן רוסלן סירוטה

מישאלה

אילנות

There's a Song

אורי

