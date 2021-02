אחינועם ניני My Funny Valentine

אחינועם ניני מחדשת את My Funny Valentine. לכאורה, בחירה נדושה של סטנדרט ג'אז (כ-600 ביצועים שונים), אבל כדאי להאזין לגרסה היפה שלה במסגרת אלבום ג'אז סטנדרטס חדש. ניני אינה בדיוק זמרת ג'אז. היא לוקחת את הסטנדרט לחלקה הלירית שלה בליווי המעודן של גיל דור. מעניקה לשיר יופי משלה.

העובדה שלשיר שי כל כך הרבה ביצועים מעידה כי מדובר באתגר מוסיקלי לזמרים וגם למוסיקאים. "מיי פאני ולנטיין" בוצע על זמרים מהוללים רבים, ביניהם פרנק סינטרה, בילי הולידיי, אלה פיצג'רלד, טוני בנט, צ'אקה קאן, שרה ווהן, סטינג, לינדה רונשטאדט, ברברה סטרייסנד וצ'ט בייקר – בביצוע יחיד במינו בקונצרט בטוקיו ב – 1987, שנה לפני מותו.

השיר נכתב על ידי המלחין ריצ'רד רוג'רס ומחבר השירים לורנץ הארט למחזמר עטור השבחים שלהם Babes in Arms שהועל בברודווי בשנת 1937. במחזמר מגלם כוכב הילדים לשעבר מיצי גרין את בילי סמית, ששרה את "My Funny Valentine" לולנטיין "ואל" למאר (בגילומו של הזמר / השחקן ריי הית'רטון). רגשותיה האמיתיים כלפיו מתגלים בשיר. גרין שר גם את הקלאסיקה של Rodgers & Hart את "The Lady is a Tramp" באותו מחזמר.

היא פונה לגבר שנקרא ולנטיין, מתגרה בו, מציינת את מבנהו ואת תבונתו הלקויים. אף על פי כן היא לא רוצה שהוא ישתנה, מכיוון שהוא משמח אותה כפי שהוא.

המחזמר עוסק בנער מתבגר שמעלה הופעה עם חבריו כדי להימנע משליחתו לחוות עבודה. גרין היה בן 16 כשהמחזמר נפתח בברודווי. צוות הרקדנים האגדי האחים ניקולס הופיע גם ב Babes in Arms.

בשנת 1965 הוציא ענק הג'אז מיילס דיוויס אלבום קונצרט חי בשם My Valentine Valentine: Miles Davis in Concert. הקונצרט הוקלט ב- 12 בפברואר 1964 בהיכל הפילהרמונית של מרכז לינקולן בעיר ניו יורק. הוא כלל גם סטנדרטי ג'אז כ "All of You" ,"Stella by Starlight , "Thought About You" – כולם של מיילס דיווויס.

השיר הושמע כל כך הרבה פעמים לאורך שנות ה -50, עד שבעל מועדון אחד מניו יורק סירב לאפשר לסולנים לבצע אותו.

אחינועם ניני – My Funny Valentin







צ'ט בייקר – My Funny Valentin