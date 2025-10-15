מארגני תחרות האירוויזיון ביטלו את ההצבעה בשאלה האם לאפשר לישראל להשתתף בתחרות בשנה הבאה. איגוד השידור האירופי (EBU) מסר כי "ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון" גרמו לו לבטל פגישה וירטואלית להצבעה בנושא, שהייתה אמורה להתקיים בנובמבר.

עם זאת האיום על השתתפות ישראל עדיין לא הוסר. נאמר כי השתתפותה תידון במקום זאת בפגישה פנים אל פנים בדצמבר, אם כי לא הובהר האם זה מבטל לחלוטין את ההצבעה.

ההתפתחות מגיעה מגיע לאחר שכל 20 בני הערובה הישראלים החיים שוחררו על ידי חמאס בתמורה להחזרתם של מאות אסירים פלסטינים המוחזקים בבתי כלא ישראליים ביום שני (13 באוקטובר), לאחר הפסקת אש שנכנסה לתוקף ביום שישי (10 באוקטובר).

בהצהרה, מסר ה-EBU: "לאור ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון, מועצת המנהלים של ה-EBU (בישיבה ב-13 באוקטובר) הסכימה שיש צורך ברור לארגן דיון פתוח ואישי בין חבריה בנושא ההשתתפות באירוויזיון 2026."

"כתוצאה מכך, הסכימה המועצה להעלות את הנושא לסדר היום של האסיפה הכללית הרגילה שלה לחורף, שתתקיים בדצמבר, במקום לארגן מושב יוצא דופן מראש", הוסיפה.

ה-EBU הודיעה בחודש שעבר כי תזמין 68 מדינות חברות להביע את דעתן בשאלה האם ישראל צריכה להשתתף, באסיפה הכללית שתתקיים בנובמבר.

השתתפותה של ישראל באירוויזיון נתקלה בהתנגדות מצד כמה מדינות משתתפות אחרות עקב המלחמה בעזה, כולל ספרד, שהפכה לראשונה מבין "חמשת הגדולות" שאיימו על היעדרותה מאירוויזיון 2026 באוסטריה עוד בספט"חמשת הגדולות" מורכבות מחמש המדינות שתורמות את התרומות הכספיות הגדולות ביותר לאיגוד השידור האירופי (EBU). חמש מדינות אלו – ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ובריטניה – מעפילות לגמר האירוויזיון בכל שנה, ללא קשר למיקומה בתחרות בשנה הקודמת, גם ללא השתתפות בחצי הגמר. אם ישראל תשתתף ב-2026, זו תהיה הפעם הראשונה שספרד ו-RTVE לא יתחרו מאז הצטרפותן ב-1961.

מנהל תחרות האירוויזיון, מרטין גרין אמר: "ה-EBU הוא איגוד של גופי שידור ציבוריים, לא ממשלות. אנו נשארים בקשר מתמיד עם כל גופי השידור המשתתפים באירוויזיון, כולל RTVE בספרד, ומתייחסים ברצינות לחששותיהם."

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז קרא להרחיק את ישראל מהאירוויזיון עוד במאי. הוא ציין אז כיצד "אף אחד לא התקומם כאשר הפלישה הרוסית לאוקראינה החלה לפני שלוש שנים ורוסיה נאלצה לעזוב תחרויות בינלאומיות, לכן גם ישראל לא צריכה להשתתף, כי מה שאנחנו לא יכולים לאפשר הוא סטנדרטים כפולים בתרבות".

לפני כן, למעלה מ-70 מתמודדי אירוויזיון לשעבר חתמו על מכתב פתוח הקורא להרחקת ישראל ורשת השידור הלאומית "כאן" מהתחרות ב-2025.

