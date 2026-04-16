“לא קל להיות חי היום… לא קל להיות מבוגר… לא קל להיות צעיר,” אמר איגי פופ על במת Mojave בפסטיבל קואצ'לה 2026 “גם פעם זה לא היה קל,” הוסיף, לפני שפתח בביצוע של השיר 1970 של של איגי והסוטג'ס

איגי פופ שלף שורה של להיטים קלאסיים בפסטיבל וסיים את ההופעה שלו כשהוא נישא מהבמה בתוך ארון קבורה.

חלוץ הפאנק בן ה-79 הופיע שוב בפסטיבל המוזיקה האייקוני בקליפורניה בסוף השבוע האחרון – לאחר שהופיע שם לראשונה כאמן סולו בשנת 2001, ובהמשך התאחד עם הסטוג'ס לראשונה מזה שלושה עשורים בשנת 2003. כפי שקיוו, ההופעה השנה כללה שורה ארוכה של קלאסיקות הן מקריירת הסולו שלו והן מתקופתו עם הסטוג'ס.

המופע היה מותאם בדיוק לקהל שהיה מוכן ל־“Raw Power”שלו. רוב רשימת השירים נשענה על החומרים של הלהקה, כאשר המופע נפתח ברצף עם “T.V. Eye”, “Raw Power”, “I Got A Right” ו־“Gimme Danger”, ולאחר מכן עבר לשני להיטי סולו אהובים: “The Passenger” ו־“Lust For Life”. בין הלהיטים הנוספים שביצע במופע בן 14 השירים היו “I Wanna Be Your Dog” ו־“Search And Destroy”.

“תנו לי לראות את כולם,” הכריז כשסקר את הקהל לפני שהחל ב־“Passenger”. “אני מכיר את המקום הזה.” ואכן כך היה – היה ברור שההופעות ממשיכות להזין אותו, מהשירה המחוספסת והעוצמתית ועד לנוכחות הפיזית שלו על הבמה.

מעבר לביצוע הלהיטים הגדולים שלו מהעשורים האחרונים, הסנדק של הפאנק סיים את המופע בצורה דרמטית: הוא נכנס לארון קבורה שחור עם ריפוד פרווה אדומה, שילב ידיים על החזה והוציא לשון בהומור. לאחר מכן נסגר המכסה מעליו, והוא הובל החוצה מהבמה כך, כשהיד שלו מבצבצת מהצד ומנופפת לקהל. זו אותה יציאה תיאטרלית שאיתה סיים גם את הופעותיו בסיבוב ההופעות בבריטניה בשנת 2025.

ההופעה מעוררת שיח רב, כאשר צופים רבים ברשתות החברתיות שיבחו את האנרגיה והכריזמה שהוא מפגין גם בשנות ה־70 לחייו. “ההופעה של איגי פופ בקואצ’לה היא התפרצות פראית וטהורה של אנרגיה גולמית”, כתב אחד. “מדהים ומרשים שבגיל 79 הוא עדיין שולט בבמה כ פעם – גולמי, מחשמל ומהפנט לחלוטין. אבי הפאנק בשיא החיות שלו”.

משתמש אחר התבדח: “מדהים שאיגי פופ עושה את מה שהוא עושה כמעט בגיל 80, אבל אם הוא היה לובש חולצה לאף אחד לא היה אכפת”, ואחר השיב: “הוא נולד בלי חולצה והוא ימות בלי חולצה”.

Iggy Pop – The Passenger – Live at Coachella 2026