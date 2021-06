בואו נפנה לאיה זהבי פייגלין שאלה: למה להרוס לנו זיכרון יפה מסוף השמונים. אם התאהבת במדונה, תני ל"לה איסלה בוניטה" להישמר מפני מיני אינטרפרטציות שמעניקות לשיר "תוכן" חדש. למה לקבל את השיר אפרורי יותר, מהורהר יותר, כשאפשר להתרפק עליו במהדורת האייטיז האפ טמפואית המקורית?

מצד שני: אני יכול להבין את זהבי פייגלין. היא הרי לא מחפשת להתחפש למדונה עבריה. היא רוצה להיות עצמה. נלך רחוק יותר: היא מתרפקת בפרשנות שלה על השיר, שממרחק הזמן מקבל מימד אחר, אולי חלומי יותר, ללא הקצב הספרדי הלוהט. השיר נעטף ברכות מעודנת שמפזרת תחושת געגועים. זהבי פייגלין לקחה את השיר לחלקה שלה, הקדירה אותו בטונים רכים. בסיכומו של דבר, אני מתחבר לגרסה הזו, שגם מספקת את הפילטר שלה וגם מעניקה בעיבוד ובקליפ את הפרספקטיבה שלה לשיר, או אם תרצו – הפרשנות האישית ממרחק הזמן.

מדונה – La Isla Bonita

איה זהבי פייגלין La Isla Bonita קליפ: יאסו טסל

Last night I dreamt of San Pedro/ Just like I'd never gone I knew the song

Young girl with eyes like the desert/ It all seems like yesterday not far away

Tropical the island breeze/ All of nature wild and free

This is where I long to be/ La Isla Bonita/ And when the samba played

The sun would set so high/ Ring through my ears and sting my eyes/ Your spanish lullaby

I fell in love with San Pedro/ Warm wind carried on the sea he called to me

Te dijo te amo/ I prayed that the days would last they went so fast

Tropical the island breeze…

I want to be where the sun warms the sky/ When it's time for siesta

You can watch them go by/ Beautiful faces no cares in this world

Where girl loves a boy and a boy… loves a girl

איה זהבי פייגלין פייסבוק