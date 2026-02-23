השיר "פסל" של אייל אבן צור הוא יצירה אינטימית ועדינה, שנשענת על עיבוד פופ־פולק מלודי בעל אווירה מלנכולית מאופקת. הביצוע בטון גבוה ומתכוון יוצר תחושת פגיעות – קול שנשמע כבוי במידה מסוימת, אך לא נשבר. יש בו המשכיות מתכוונת, כמו אדם שממשיך לתפקד למרות סערה פנימית.

הבית הראשון הוא תגובה נפשית למצוקה: הגוף רוצה לברוח, אך הנפש קופאת. "לפעמים בשביל השקט אין ברירה – "הגוף רוצה ללכת זז באי נוחות/ לא יודע לזייף גם לא חיוך/ קופא במקום"

הקיפאון אינו חולשה – אלא מנגנון הישרדות. אין זיוף, אין מסכה. הוא לא יודע "לשחק" רגש, ולכן בוחר בדומייה. השקט אינו שלווה – אלא בחירה הכרחית כדי לא להתפרק.

הפסל הוא דימוי רב־משמעות – חיצונית – קשיח, דומם, חסר הבעה. פנימית – עשוי מאבן שניתן לפסל בה, כלומר יש בה פוטנציאל לצורה, לסיפור. הלחישה שלו "בקצה הצליל" מייצרת תחושה של קול חנוק, כמעט נעלם. השירה הגבוהה והמדויקת מדגישה את השבריריות – קול שמטפס מעלה אך נשאר מרוסן.

"פסל אני כמו פסל זז מבפנים שובר את האבןכוכב אני" – הרגע הדרמטי של השיר. אין תנועה חיצונית, אך בפנים מתרחשת מהפכה.

השבירה אינה אלימה – היא תהליך. האבן נסדקת מבפנים. המעבר ל"כוכב אני" הוא מטאפורה כפולה – כוכב כמשהו זוהר ומאיר, כוכב כמי שעומד על במה. כלומר – האמן עצמו מוצא את החירות דרך האמנות.

"אני מוכן אני יוצא מהפסל" זו אינה בריחה – אלא הבשלה. החזרה על המילים מדגישה תהליך פנימי שמבשיל לאט. גם אם כלפי חוץ הוא עדיין "לא עושה תנועה", יש אור שמאיר מבפנים: – "זוהר בתוך השיר" הזוהר אינו תנועה פיזית, אלא נוכחות רגשית.

"פסל" הוא שיר על קיפאון רגשי כשלב בדרך להתעוררות. הוא מתאר אדם שמרגיש אבן – אך מגלה שבתוך האבן יש חיים. המוזיקה הפופ־פולקית המלודית, הביצוע הגבוה והמתכוון, והעיבוד המלנכולי יוצרים יחד דיוקן של רוך כבוי: לא דרמה מתפרצת, אלא תהליך פנימי שקט.

בסופו של דבר, השיר אומר: גם אם מבחוץ אתה פסל – בפנים אתה כוכב, והאמנות היא הרגע שבו האבן נסדקת והאור בוקע מתוכה.

אייל אבן צור פסל

כבוי אבל ממשיך רגיל

לפעמים בשביל השקט אין ברירה

הגוף רוצה ללכת זז באי נוחות

לא יודע לזייף גם לא חיוך

קופא במקום

פסל אני כמו פסל

לא עושה תנועה

לוחש בקצה הצליל

פסל לא עושה תנועה

לוחש בקצה הצליל

רחוק מכאן אני נפתח

צולל בצליל צלול

מגלה אותי בלי מאמץ

השמש חוזרת למסלול

פסל אני כמו פסל

זז מבפנים

שובר את האבן

כוכב אני

לא עושה תנועה

זוהר בתוך השיר

אני מוכן אני יוצא

מהפסל

זז מבפנים

שובר את האבן

כוכב אני

לא עושה תנועה

זוהר בתוך השיר

