אייל גולן אביתר בנאי הדיסק והסלולר 2010

עם תחילת העשור הגיעו שתי ידיעות. האחת: "לילה כיום יאיר" של אביתר בנאי מקבל פלטינה על מכירות 40,000 אלבומים. השנייה: פלאפון מכריזה על אייל גולן כזמר המיליון – על 1,000,000 הורדות משיריו.
אביתר הזמין למסיבה צנועה בגלריה קטנה וצפופה "מינוטאור" בלב תל-אביב (שהציגה תערוכה של מעצב הדיסק שלו – עירד דיין) ושר שיר באקוסטית בודדת. אייל גולן הזמין למשרדי פלאפון לקבל תעודת "זמר המיליון".
טקסים של תעשיית המוסיקה הותיקה מול תעשיית המוסיקה החדשה. האחת שעדיין מאמינה במערכת הסטריאו הישנה והטובה ועדיין רושמת נצחונות קטנים פה ושם. השנייה – שמקדשת את ההורדות לסלולר, בעיקר – החומרים של המוסיקה הנקראת "ים-תיכונית" והופכת אימפריה מסחרית.
איזו תעשייה תנצח? הצחקתם. מי הולך לסבול? הזמרים שלא יענו לתכתיבי ה"תרבות" החדשה. הסלולר הורג אט אט את הדיסק, ממש כמו שהדיסק הרג את התקליט. השאלה היא אם יהרוג גם את המוסיקה האיכותית.
כרגיל, הקלישאה של לא תצליח להילחם בקידמה עובדת. הבעיה שלי אינה בטכנולוגיה, אלא באיזה עולם מוסיקלי נחיה בעוד שנתיים-חמש-עשר. אינני חרד לעצמי ולעוד מיליארדים שעדין אוהבים את הדיסק ושומעים במערכת הקונבנצינאלית. אני חרד לתרבות המוסיקה העתידית, לילדים של 2020.
לא הלכתי לקבלת תעודת המיליון של גולן. הצטופפתי בגלריה עם משפחתו של אביתר בנאי. תחושה של עדיין – על האדמה, האנושי והחם הזה. אבא בנאי עלה לדבר. איש צנוע. יפה נפש אמיתי. אביתר חילק תקליטי פלטינה לכל המעורבים ושר "אבא" בליווי אקוסטית. פעימות לב.
מה יהיה בעוד חמש שנים? יחלקו דיסק-או קי ואולי סלולרים טעונים בשירים? זה לא בכי. לא התרפקות. זוהי באמת דאגה שהסלולר והכסף הגדול ירצחו את המוסיקה בדם קר. ש"לילה כיום יאיר" כזה כבר יצלצל ביום ובלילה מהטלפון הנייד.
אביתר בנאי – לילה כיום יאיר, האלבום
אביתר בנאי – לילה כיום יאיר, ההופעה
אביתר בנאי – אבא
2 Responses
אתה כל כך צודק, וזה כל כך עצוב,זה מה שנשאר לנו, אייל גולן כבר לקח בסיבוב, ולחובבי המוזיקה האיכותית אין מה לעשות בעניין
חשוב להדגיש-אייל גולן קיבל מגן על מיליון הורדות בתשלום לשיריו מרשת פלא ,אם נוסיף את אורנג' סלקום ומירס,הרי שלגולן נרשמו ב 4 השנים האחרונות מאז כניסת הדור השלישי קרוב ל 4 מיליון שימושים סלולארים בתשלום לשיריו בכל חברות הסלולאר..הישג אדיר,וחסר תקדים,אין אף אומן בישראל שמתקרב והתקרב למספרים הללו.ואני בספק אם אי פעם שיא זה ישבר..
דבר נוסף-האלבום אולפן האחרון של גולן "זה אני" מכר תוך חודש וחצי מעל 50,000 עותקים חוקיים,ועד היום פחות משנה אחרי צאתו,נמכר ע"פ החברה שמפיצה את האלבום בכ-160,000 עותקים חוקיים.מספר בלתי נתפס.
מה שמוכיח שגולן שולט ללא עוררין גם בסלולאר וגם במכירת דיסקים..אז ההשואה בין בנאי לגולן כלל אינה במקום,גולן מנצח כל אומן ישראלי ,בכל קטגוריה..