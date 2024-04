מגזין הבילבורד האמריקאי מכנה את התופעה "התפוצצות": מוזיקת R & B/היפ הופ הפכה לז'אנר המוזיקה הגדול ביותר בארצות הברית, לפופולרית יותר מפופ ורוק, ששלט עד 2017.

נילסן מיוזיק, חברה המספקת נתוני מכירות מוזיקה, פרסמה לאחרונה את הדו"ח השנתי שלה לאמצע השנה, עלהאלבומים והשירים המצליחים ביותר. הדוח חשף סטטיסטיקה לא מפתיעה המצביעה על כך שהסטרימינג כובש כל חלקה טובה, ש"Shape Of You" של אד שירן הוא הרצועה הפופולרית ביותר ו- DAMN של קנדריק לאמאר הוא האלבום שהציבור האמריקאי ממשיך לרכוש.

העובדה המסעירה היא, שלראשונה מאז נילסן החלו למדוד את צריכת המוזיקה בארצות הברית, הרוק אינו עוד הז'אנר העליון מבחינת הצריכה הכוללת. במקום זאת, הז'אנר המשולב של R&B והיפ הופ תפס את הכתר, בכל הנוגע לאחוזים, ההיפ הופ הוא המנצח מבין השניים, ונראה שהפער ימשיך לצמוח בעתיד. מעריצי השמות הגדולים ביותר בהיפ-הופ ובר-נ-ב כמו דרייק והווייקנד הם שאחראים למפנה.

ל פי הדיווח, R&B והיפ הופ מהווים כעת ל -25.1% מכלל צריכת המוזיקה בארה"ב, בעוד לרוק נתח של 23%. סיבת המפנה בעיקר בצורת צריכת המוסיקה. הסטרימינג – מוסיקה בהזרמה היא שגרמה למהפך בעיקר בתחום האזנה לשירים (סינגלים). בכל הנוגע למכירת אלבומים – הרוק עדיין מנצח . הז'אנר תופס ל -40% מכלל מכירות האלבומים בארה"ב. מצד שני, סך כל מכירות האלבומים הולך ומתמעט מדי שנה, כך שהנתון הזה אינו מייצג את האופן שבו האמריקאים צורכים כיום מוזיקה.

היפ הופ/R & B תופס 29% מכלל צריכת הסטרימינג לפי דרישה, וזה התחום היחיד שצומח בצורה ניכרת. למעשה, R & B/היפ הופ פופולרי כמעט בשירותי סטרימינג כמו Spotify ו- Apple Music מאשר שני הז'אנרים הבאים (רוק ופופ) יחד. לפחות שבעה מתוך עשרת השירים הפופולריים ביותר בפלטפורמות סטרימינג בשנת 2017 היו שיר היפ הופ, בעוד שאחד אחר, "זה מה שאני אוהב" של ברונו מארס, משלב בין פופ ו- R&B.

אז איך זה קרה? בילבורד מנסים/ מתיימרים לענות על השאלה בקליפ של 3:41 דקות על ידי בחינת בהשפעתו המוקדמת של הז'אנר, ההתפתחויות החדשניות והפיצוץ בעידן הסטרימינג. תוכלו לשמוע פרשנות של עורך ההיפ הופ של הבילבורד קרל למארה מדוע דווקא הז'אנר הזה מוביל את תרבות הפופ.

