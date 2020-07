אסוסיאציה פרועה: לאנורד כהן ביקש – "דאנס מי טו דה אנד אופ לאב" . אינאבל מבקשת – "דאנס מי טו דה גרייב". זה לא אותו המוות, אבל גם אצל כהן יש מוות בסוף התהליך. קח אותי לאובדן חושים, כי המסיבה טרם הסתיימה. הגוף מבקש דברים שמוליכים לאי פיכחון. משקה מפר צלילות דעת. יש רגע טוב לקלוט מבט מלא תאוות מין. הכל נתון לשינויים. בגידה מעוררת אשם, אבל למי יש את הזמן להיות אדם רגיל. משפטים אפשריים ליחסים הבנויים על תשוקה: "היית כל כך נחמד לפני שגילית שאני נשואה"… וגם "הלילה מסתיר את עורי/ לא רוצה להילחם, אני מרגישה קל/ בא לי להיכנע"

אינאבל בונה זרם תודעה על נרטיב של מתח מיני. משקה הוא חלק מהמכלול. גורם לאבד שליטה. המוסיקה האלקטרונית המובלת בקצב מחיאת כף משדרת את ערפול החושים המתוק. המנגינה, העיבוד והקול הגבוה התמים כביכול חוברים לאווירת דאנס אופורית חושנית מגניבה.

קליפ: רעות פרדו

Dance me to the grave/ for the party isn't over

trying to behave/ but I fear I'm way too sober

I need a drink

I can see the way/ that you stare in my direction

well, I have to say/ I'm enjoying your attention

I need a drink

beauty is a currency,/ you lose a stock each day

you were so much nicer

before you found out that she was gay

Sneakers to my feet/ and I'm feeling my new outfit.

moving to the beat/ of this trashy plastic drum kit

I need a drink

Guilty of the crime/ but who has the time to be ordinary

you were so much nicer before you found out that I am married

Hazy and crazy/ the night lays a veil on my skin

don't wanna fight, I feel light,/ I feel like giving in

InAbell - I Need A Drink

