אינדיה ארי ועידן רייכל סדרת מוסיקה העולם 2011

אנחנו העולם. ביחד אנחנו האחד-עולם. Together We Are The One. שיר פתיחה. המילים, המוסיקה חיברו לי את ההמנון ההוא של מייקל והסטארים להמנון החדש של אינדיה ארי את עידן רייכל.

מוסיקת עולם? אחרי הערב המחניף הזה, אין לי מושג מה מוסיקת עולם. די בעובדה שזמרת אמריקאית ענקית חוברת למוסיקאי ישראלי? ב-All Music Guide אינדיה ארי (יש לכתוב אינדיה.ארי India.Arie) מוגדרת "סול", "ניאו סול", ריתם אנד בלוז. אין זכר ל"מוסיקת עולם".

אבל למה שנהיה קטנוניים. מה חשובה ההגדרה (*). אנחנו עסוקים מדי בהגדרות, בשיבוצים ובקטלוגים. חוץ מזה – תלוי באיזו נקודה על המפה אתה נמצא: אם אינדיה ארי תשיר עידן רייכל בעברית בקנדה, לא יהיה אפילו צל צילו של ספק – זוהי מוסיקת עולם. אינדיה ארי בעברית, לידה בחור בחיצוניות אתנית, על הבמה יש כלים אוריינטליים. זה כמעט כמו להמציא את גלגל המוסיקה מחדש.

גלגל המוסיקה לא הומצא מחדש. אבל עבר עלינו ערב נעים, ואם תרצו מרגש בלי מרכאות. כן, גם אם פה ושם היו סימנים של מתיקות יתר, מילים מיופייפות גדולות מן החיים על אחווה ואהבה, נכנענו לקומבינה הזו, שבה הפרויקט של רייכל רוצה מאוד מאוד להיכנס לפרויקט של אינדיה ארי, ונדמה לי שגם הצד השני מביע משאלה דומה.

נכנענו לא רק משום ההחנפה שבחיבור האקזוטי של יוצר ישראלי נפלא לזמרת נשמה אמריקנית מופלאה, אלא משום שרוח טובה וחמה עם הרבה נשמה נשבו מהבמה. רייכל ליד הפסנתר, אינדיה בלבוש לבן שהתחלף בהמשך לאפרו-צבעוני, הם שני אמנים פתוחים מאוד כדי להגיע לתוצאה הזו. אינדיה כל כך פתוחה שהיא עשתה מאמץ ראוי להערכה לשיר שירים בעברית, כלומר – לשבור נכונה את השיניים. וגם – לא שכחה כמה שירים מהרפרטואר האישי שלה – הפעם נטולת רייכל. שמענו Soul עם אלמנטים של גוספל שנתמכו בשתי זמרות ליווי. אין ספק: מולטי טלנטית, שרה-רוקדת, מנגנת חליל, מוסקה מלודית-הרמונית מאוד. וכמובן – סול סינגר.

רייכל סיפר את הסיפור (איך נוצר הקליק) בחביבות אופיינית. הכל עובד כמו שצריך. יש אפילו מאמר בניו-יורק טיימס, ולא לשכוח שמדובר בבחור ישראלי שמגיע לבניין האופרה מהרחוב השני שליד, כשהוא רכוב על אופניים כדי לעלות לבמה עם אחת הכוכבות הגדולות במוסיקה העכשווית. הוא שגדל על סשה ארגוב ושושנה דמארי, חובר למי שמוצאה התרבותי נטוע באדמת הבלוז, הריתם נ' בלוז והסול.

הפרויקט של עידן רייכל? הגיע גם הגיע מ"ממעמקים" ועד הסיום הכי מחניף שאפשר לבקש: אינדיה ארי ועידן רייכל בדואט של "אם תלך", ואחרי דואט כזה – איך אפשר לתת להם ללכת. מבחינתם – עוד שיר שיסלול להם את הדרך למסע הופעות משותף בארה"ב, ואם הפרוייקט שלו לא קיבל עד היום הכרה של "מוסיקת עולם" במובהק, זה יקרה אחרי שאינדיה ארי תשיר עידן רייכל בעברית, והוא ינגן אותה בעולם הגדול. קומבינה אתנומוזיקולוגית, שאין לה הגדרה אחרת מאשר ממוזיקת עולם, אלא אם כן תציעו משהו אחר.

שירים: The One, מי נהר (דואט), Get Up, Brother Sister, Just Keep Singing, Lullaby (דואט), He Heals Me, Complicated Melody (אינדיה וזמרות הליווי) 6th Avenue (אינדיה לבד), Melody For You (אינדיה רוקדת), "ממעמקים" (עידן רייכל לבד) Ema, Last Night Dream, Lines And Circles, Prayer For Humanity, Gift Of Acceptance, You Are A Star, אם תלך (דואט)

* מוזיקת עולם בהגדרה הרחבה ביותר כוללת את כל המוזיקה בעולם, אולם בדרך כלל משמש המושג למוזיקה שאינה "מערבית" שהוגדרה בעבר לעתים כמוזיקה עממית או מוזיקה אתנית. אין זה אומר שיש בהכרח חפיפה בין המושגים מוזיקה עממית ומוזיקת עולם, כי במושג מוזיקה עממית משתמשים לעתים לתיאור מוזיקה מ"כאן", ואילו במושג מוזיקת עולם משתמשים פעמים רבות לתיאור מוזיקה "זרה", כולל מוזיקת פופ מארץ המקור ומה"מערב" שמבוססים על המוזיקה העממית הלא-מערבית או על המוזיקה המקומית של מישהו אחר. מבולבלים? – בצדק.

אינדיה ארי ועידן רייכל סדרת מוסיקה העולם 2011