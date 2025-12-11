איסלנד הופכת למדינה החמישית שתחרים את אירוויזיון 2026 בגלל מעורבות ישראל

איסלנד הפכה למדינה החמישית שפרשה מהאירוויזיון במחאה על המשך השתתפותה של ישראל בתחרות. הם מצטרפים לאירלנד, הולנד, סלובניה וספרד שהחרימו האירוויזיון לאחר שישראל קיבלה אישור להתחרות בשבוע שעבר באסיפה הכללית של איגוד השידור האירופי (EBU).

כידוע, למרות הקריאות להדרת ישראל עקב התנהלותה בעזה לא התקיימה הצבעה על השתתפותה. עם זאת, הכללים סביב ההצבעה והקידום שונו לאור חששות אלה, תוך שינוי מספר הקולות שיש לקהל במדינות והכנסת מחדש של השופטים לחצי הגמר והגדלתם מחמישה לשבעה.

ה-EBU אמר בהצהרה: "רוב גדול של החברים הסכימו כי אין צורך בהצבעה נוספת על השתתפות וכי תחרות האירוויזיון 2026 צריכה להתקיים כמתוכנן, עם אמצעי הבטיחות הנוספים."

רשות השידור האיסלנדית RÚV קיימה ישיבת דירקטוריון כדי לקבל החלטה סופית על השתתפותה לפני המועד האחרון למדינות לאשר האם יצטרפו לתחרות בשנה הבאה או לא.

"רשות השידור הלאומית האיסלנדית (RÚV) החליטה לא להשתתף באירוויזיון שיתקיים בווינה, אוסטריה, בשנה הבאה", נכתב בהצהרה. "השתתפותה של רשות השידור הלאומית הישראלית, KAN, בתחרות יצרה פילוג בין חברי איגוד השידור האירופי (EBU) לבין הציבור הרחב".

רשות השידור האיסלנדית הוסיפה כי השתתפות "לא תהיה מקור לשמחה ולא לשלום" בהתחשב בדעת הקהל באיסלנד ובתגובה לאסיפה הכללית של ה-EBU בשבוע שעבר. "RÚV העלתה שוב ושוב חששות כי בעלי עניין איסלנדיים שונים, כגון ארגוני אמנים והציבור הרחב, מתנגדים להשתתפות בתחרות. יתר על כן, RÚV ביקשה מה-EBU להוציא את "כאן" מהתחרות בהתאם לתקדימים.(הדחת רוסיה)

"זהו עניין מורכב שכבר פגע במוניטין של התחרות וב-EBU, תוך הדגשת הצורך בפתרון עבור כל הצדדים המעורבים."

גם כניסתה של פורטוגל לאירוויזיון בסכנה: 11 משתתפים מפסטיבל דה קאנסאו, הקדם אירוויזיון הפורטוגלי, מסרבים לייצג את המדינה. "איננו מקבלים מעורבות בהפרת זכויות אדם", אמרו האמנים בהצהרה משותפת, בהתייחסם לפעולות ישראל בעזה, אשר חקירה עצמאית של האו"ם קבעה כי הן רצח עם.

