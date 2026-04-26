איציק איזמירלי מקונן אהבה נכזבת בבלדה דרמטית שממקמת את עצמה עמוק בז’אנר של שירי שברון לב קלאסיים, בשפה ישירה מאוד וטון של זעקה לא מעובדת.

כבר מהשורה – “מכל הנשים בעולם אהבתי רק אותך” נבנית תפיסה של אהבה בלעדית, טוטאלית, כמעט גורלית, וכשהיא נשברת, העולם כולו מאבד ערך (“בלעדייך לא שווה כל העולם”). זו אינה פרידה רגילה אלא קריסה של זהות רגשית.

בניגוד לשירי פרידה שמאשימים את הצד השני, יש בשיר חיפוש עצמי (“האם יכולתי לקרב”), בקשת סליחה, תפילה לחזרה. הדובר לא רק מתגעגע -— הוא מתחרט. הכאב הוא לא רק על אובדן, אלא גם על אחריות.

הכתיבה מאוד פרוזאית – משפטים פשוטים, ללא מטאפורות מורכבות, כמעט כמו דיבור יומיומי – “איך אביע סליחתי”, “איך אחזיר לי תקוותי”. מבחינה זו הנגישות לשיר נוצרת יותר ממוסיקה והשירה מאשר מהטקסט הישיר והפשוט.

איזמירלי זועק כאב הביצוע טעון ודרמטי מאוד, משדר פורקן רגשי, אפילו כעודף דרמה למי שמעדיף איפוק. מבחינה זו העיבוד נותן מקום למילים “לנשום”, מדגיש כל שורה כווידוי. המוזיקה כאן היא לא סיפור בפני עצמו – היא כלי קיבול לכאב.

“לא אמרת” הוא שיר שבו הכאב לא מעובד אלא מוגש כמו שהוא, המוזיקה משרתת את הרגש ולא להפך, והטקסט בוחר בפשטות כדי להגיע ישר ללב

השורה התחתונה: זה שיר של לב שבור שלא מנסה להיות מתוחכם אלא פשוט להישמע.

איציק איזמירלי לא אמרת

מכל הנשים בעולם אהבתי רק אותך

ואין עוד אף אישה שתיגע בי בנפש

שוב מנסה להיזכר האם יכולתי לקרב

בצליל אהוב שמנגן

קורא לך אלי

בואי אלי

לא אמרת לי שכך יהיה

לא אמרת לי שאשתנה

בלעדייך לא שווה כל העולם

עוד מנסה להתגבר

ולא יכול להשתחרר

אוהב אותך כל חיי

ואת יפה כל כך

יותר מכל אחת

זוכר אותה שבועה

את אם ילדי

איך אביע סליחתי

איך אחזיר לי תקוותי

מבקש בכל תפילה

חיזרי אלי

חיזרי אלי

איציק איזמירלי פייסבוק