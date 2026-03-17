איראנים מאמצים המנון מחאה של זמרת מבוססת בינה מלאכותית

שיר מחאה המושר לכאורה, בידי אישה צעירה, עם מילים המביעות תקווה, כי הקרבה תוביל לעתיד טוב יותר – הפך לפסקול עבור איראנים בתחילת שנת 2026, בזמן שהמדינה חוותה דיכוי אכזרי של מחאות נגד המשטר ולאחר מכן תקיפות אוויריות של ארה״ב וישראל, שנמשכות כעת לשבוע השלישי.

עם זאת, הזמרת, הנקראת Nava, היא תוצר של בינה מלאכותית, שנוצרה על ידי האמן ממוצא איראני המתגורר בלונדון, פארבוד מייהר Farbod Mehr.

נבה אינה יכולה להיעצר, בניגוד לזמר האיראני שרווין האג'יפור Shervin Hajipour, שנכלא לאחר ששירו Baraye הפך להמנון הלא-רשמי של תנועת המחאה בשנת 2022.

פארבוד מייהר מייצג נשים איראניות, שאינן יכולות לשיר בפומבי. “עשיתי את זה עבור העם, ואהבתי את האופן שבו הם הגיבו לכך,” הוסיף.

“מדמם של הצעירים פרחו צבעונים,” שרה נבה. השיר, Javanan-e Vatane (“צעירי המולדת”), כולל מילים של המשורר מהמאה ה-20 ארף קזוויני Aref Qazvini, שיצירתו קראה להתנגדות לאוטוריטריות ולאימפריאליזם. השיר נצפה 13 מיליון פעמים באינסטגרם בלבד.

"סרטון זה הוא מחווה לרוחו של דור חדש." כתב מייהר – "בהשראת האומץ, החוסן והיופי של צעירי איראן, הוא משקף את הרגשות, החלומות והאחדות שממשיכים לצמוח גם ברגעים הקשים ביותר.באמצעות דימוי של שתי נשמות העומדות יחד, הסרטון מסמל מיליוני קולות צעירים הנושאים תקווה לחירות, לכבוד ולשלום. כוחם טמון בסולידריות שלהם, באהבתם למולדתם ובאמונתם שעתיד טוב יותר אפשרי. יותר מסיפור על שני אנשים, היצירה הזו מייצגת את האנרגיה של דור שלם דור שממשיך לעמוד, להשמיע קול ולחלום. הוא מוקד הקדשה לצעירי המולדת ולרוח העוצמתית הפועמת בתוכם.

נבה "הוציאה" אלבום שלם של שירים בחודשים האחרונים. אך היה זה השיר שיצא בסוף ינואר, בשיא הדיכוי האלים של הרשויות נגד מפגינים באיראן, שהדהד יותר מכל – תחילה על רקע שפיכות הדמים ברחובות, וכעת אף יותר לנוכח ההפצצות מצד חיל האוויר האמריקאי והישראלי.

בתגובות ברשת לשיריה של נבה התנהל ויכוח מסוים לגבי השאלה אם הזמרת אמיתית, אך עבור אחרים זה כלל לא שינה. “אנשים רוצים לראות את עצמם בדמות הזו. המוח מנסה למצוא חיבור אליה,” אומר מייהר. “היא הפכה לקול של התקופה שאנו חווים”

לדבריו, השילוב בין שיר איראני קלאסי לבין מנגינת פולק צרפתית מודרנית כבש איראנים בכל מקום, כאשר יותר מ-70% מהצפיות הגיעו מתוך איראן – למרות ניתוק האינטרנט שם.

מייהר, בן 34, בוגר קולג’ Central Saint Martins לאמנות בלונדון, שעבודותיו החזותיות משלבות צורות גאומטריות עם מיסטיקה איראנית, עבר עם משפחתו מאיראן לבריטניה כנער. הוא אומר, כי הוא חש תקווה ועצב כאשר הוא צופה במלחמה מרחוק.

הדמות של נבה ברשתות החברתיות מציגה חיים מעבר למוזיקה – היא מסתובבת בלונדון ומטיילת במדינות אחרות. תוך טשטוש נוסף בין העולם הווירטואלי למציאות. נבה אף שיתפה פעולה עם מוזיקאי אמיתי, הזמר האיראני מהרד הידן (Mehrad Hidden), ובאפריל תופיע על הבמה כהולוגרמה בהופעות בוושינגטון ובטורונטו לצד דיג’ייז אנושיים.

