איטליה זכתה? נכון שסוכנויות ההימורים העניקו למונסקין (Måneskin) מקום ראשון, אבל השופטים ברוב המדינות חשבו אחרת. שוויץ וצרפת הובילו בתחרות לפי דירוג השופטים, ואז הגיעה הצבעת הקהל. הפכה את הקערה. האיטלקים קיבלן 380 (!) נקודות ועלו למקום הראשון עם 524 נקודות, שם נשארו עד לסיום הספירה. צרפת ושוויץ נדחקו למקום השני והשלישי. איך אוקראינה קיבלה 267 נקודות במכה אחת מהקהל משיר פולק זניח? מישהו יכול להסביר את הפער והמפנה הזה?

האיטלקים הלכו על גלאם רוק טהור עם Zitti e buoni (תרגום: "שתוק והתנהג"). זה לא בדיוק שיר אירוויזיוני רגיל. החבורה האיטלקית הציגה רוק אסתטי מאוד, מופק היטב, אבל כשופט בחבר השופטים הישראלי, הכנסתי אותם לרשימת המועדפים השלישית. לא עשה לי כלום השיר הזה.

האיטלקים לא היו הרוקרים היחידים בתחרות ברוטרדם שזינקו בבת אחת כתוצאה משיפוט הקהל. Blind Channel מפינלנד קיבלה מהקהל 218 וקפצה למקום השישי עם 301 נקודות. הצד האפל של הרוק האלים (צרחות, קעקועים, ופירוטכניקה) התחרה ראש בראש עם הבלדות העדינות בשפה הצרפתית. השאלה היא עד כמה אתה יכול להיות הארדקור בזמן שאתה מתחרה באירוויזיון? בסופו של דבר, הלהקה מפינלנד הרגישה כמו עוד להקת קאברים של Limp Bizkit, כזו שעדיין לא סיימה את תקופת המרתף של אמא ואבא ומחפשת חשיפה בגדול.

Måneskin מאיטליה זכתה עם שיר הרוק "Zitti e buoni"

סקרתי בעבר את האירוויזיון כעיתונאי, הייתי ראש משלחת ישראל לתחרות, אבל שופט מטעם ישראל עדיין לא יצא לי להיות. זה קרה הפעם, אירוויזיון 2021 ברוטרדם – חצי גמר ראשון וגמר. התכנסנוו במשרדי תאגיד "כאן" בתל אביב מול המסך. השוק האירופאי הגדול של הפופ חזר לפעולה אחרי שנת השבתה בגלל המגיפה שהמשיכה להפיל חללים גם באירוויזיון הזה. דאנקן לורנס, הזוכה של 2019 – לא הגיע להופעתו החגיגית המיוחדת בגלל שאובחן חיובי. כן, כן, זה הבחור ליד פסנתר שעשה שימוש נפלא בהרמוניה שמימית מרשימה, בקצב אלקטרוני שטען במתח, עוצמה פנימית אותנטית, והצדיק כל נקודה לה זכה סיום האירוויזיון בתל אביב.

עם ישראל רצה ניצחון נוסף. גם עדן אלנה מאוד רצתה. טבלאות ההימורים לא ממש נתנו סיכוי, אבל בסתר ליבה היא האמינה שתגיע למקום גבוה למרות הבלגן המקומי שיצר אווירה אנטי ישראלית באירופה. עדן מאוד התאכזבה לראות את השם ישראל מדורג 17. על רקע הביצוע המהוקצע של ל – Set Me Free, זה היה אפילו אכזרי כלפי שאפתנית רגשנית כמוה.

לא הרבה השתנה מאז פיקח על התחרות מטעם איגוד השידור האירופאי איש חביב, ג'נטלמן השוויצרי, שענה לשם פרנק נף. אירוויזיון כבבואת כפר הפופ הקטן מהסוג הפשטני. אותה ביצת פופ קיטשית נטולת ערך אומנותי. פופ אסטוני או נורבגי – מצא את ההבדלים. ההבדל הוא בעיקר בהפקה, בצילום, בפעלולים. באירוויזיון משקיעים כל שנה הרבה משאבים כדי להעניק חוויה אטרקטיבית, אבל כשמנסים למצוא את ההבדלים בין השירים נתקלים בקשיים. נאמר זאת כך: כששירים רבים נשמעים ונראים רע – קל מאוד לבחור את הטובים ביותר.

מה שמלחיץ זה הגודש. שמעתי שעתים שירים. יש קורצים, יש שטוחים, יש יומרניים, יש נחמדים, יש חזקים. כלומר – מעט חזקים.

השופטים שלידי רקדו לצלילי "דיסקוטק" האנרגטי של The Roop מליטא שיר שאומר: "בואי דיסקוטק בביתי / זה בסדר לרקוד לבד". דיברו בשיר על המגיפה העבירה את הרחבות הביתה. למרות ההתלהבות, לא הייתי ממליץ לנסות בבית, ואם כבר אז תלבשו צהוב ותנסו לחקות את התנועות המטורללות. מה שמוזר הוא שאי אפשר לעמוד בפניו של הדאנס המוזר הזה. הוא פשוט מדליק.

מדליקה הייתה גם דסטיני (Destiny Chukunyere) נציגת מלטה. יהאלקטרו-סווינג שלה Je Me Casse סיפק שיר של פאואר גירל תרתי משמע (נטע ברזילי פרצה דרך!) , שסיפקה ביצוע קולי ואנרגיות שהרעידו את רוטרדם בליווי רקדנים שקישטו אותה הכי אפקטיבי. דסטיני הגיע כדי לתת בראש – ונתנה.

אהבתי את בלדת ה-emo של הוברפוניק (Hooverphonic) הבלגית בשירם The Wrong Place יש מילים כמו "מה חשבתי? כי כל מה שעשינו היה להילחם / האם אתה לא מעז ללבוש את חולצת הג'וני קאש שלי". מי מכניס טקסט כזה לאירוויזיון? אבל זה מה שכל כך מיוחד בבלדה הלא-אירוויזיונית של הוברפוניק.

נתתי מקום ראשון לשוויץ עם שיר הרגש הנוגה "Tout l'univers" בביצוע נדיר של גיונס טורס (Gjon's Tears). הדמעות של השוויצרי בצרפתית עבדו עלי. אם מחפשים מורכבות שמייצרת שלמות מקורית – לחן, טקסט, ביצוע קולי זה השיר הזה. בלדה דרמטית בביצוע עוצמתי. להמעיט במילים ולהקשיב פעם שניה ושישית. גדל עליך.

מי שגרמה לי להתלבטות באשר למקום הראשון היתה ברברה פראווי (Barbara Pravi) , מצרפת עם בבלדת השנסון "Voilà", אולד סקול א-לה אדית פיאף בביצוע תחושתי מעולה וסוחף. האישה בשיר הסובלת מחוסר ביטחון מבקשת לקבל את עצמה כפי שהיא. פראווי היא זמרת-זמרת, צרפתית נורא מספרת סיפור, חיה אותו, מתרגשת באמת, אין צורך בהפקה, די בתאורה ובמצלמה. הזמרת והשיר עושים את שלהם.

שירים אינטימיים הם לעיתים יותר וינרים מאשר פופ קצבי מרקיד. ויקטוריה מבולגריה שרה Growing Up Is Getting Old הציגה כנות במילים, בטון.

פופ: ינדריק (Jendrik) הגרמני "לא מרגיש שנאה" בתערובת של סיקסטיז (דן-וופ) ופאנקי קליל. בידור שובבי יפה. Tix מנורווגיה הזכיר את המיינסטרים פופ הסכריני של בארי מנילו ב"מלאך נופל".

מיוחד: "Birth Of A New Age" בביצוע Jeangu Macrooy מהולנד. המסר הפוליטי הנוגע בקולוניאליזם הוגש בשילוב של רוק ומוסיקה אפריקאית, מתכון מוסיקת עולם יפהפה פלוס כוריאוגרפיה תואמת.

פולק ופופ: ב – Shum של ההרכב – Go_A’s מאוקראינה האוזניים שלי נפרדו מהאירוויזיון. השיר מתייחס לטקס עממי לאומי, אך גם מתורגם מילולית כרעש תזזיתי. אז נכון שמדובר בעצם במוזיקה עממית, אבל למה להפוך אותה כאב ראש?!

פיתרון הולם יות לאירוע ותפור עליו הציעה הזמרת הרוסיה מניז'ה בשיר "Russian Woman". השיר נכתב על ידי זמרת יחד עם היוצרים הישראליים אורי קפלן ואורי אבני ובוצע בשפה הרוסית והאנגלית. ההצגה כללה שמלת ענק מורכבת משמיכות שמתוכה יצאה הזמרת. השיר הוא סוג של גירל פאואר ראפ שמסתכם במשפט “Are you ready for change?” לא לקחתי ללב ולריאות, אבל אם פופ ופולק – אז אחלה.

צוות השיפוט מטעם תאגיד השידור: אביה פרחי, נוי אלוש, אוהד חיטמן, יוסי חרסונסקי, רוני דואני.

אוהד חיטמן: "דווקא אחרי השנה האחרונה המאתגרת היה דרוש אסקפיזם מושלם כמו התחרות הזאת. למרות שאני מגיע מהעולם המלודי הקלאסי ובאופן טבעי נמשכתי לשירים כמו של צרפת או שוויץ, מצאתי את עצמי נשאב לפופ הקליל והסוחף של שירים כמו ליטא, מלטה, אוקראינה או לשירים עם מסר חזק כמו של רוסיה.עדיין לטעמי האישי רוב השירים לא עמדו בסטנדרט הגבוה שלי אך עדיין הפאן הטהור שלט בתחרות. עדן אלנה נתנה ביצוע ווקאלי סופר מרשים בלי שום קשר לתוצאות של התחרות וכמו כן הצוות שעטף אותה ואת השיר הבריק בבימוי (משה קפטן) ובהפקה (טלי אשכולי). הדבר שהכי הפתיע אותי לטובה כשופט היה שעל אף היותם של השופטים שונים זה מזה מבחינת טעם מוסיקלי, עדיין השירים הטובים זכו לאחדות דעים והופיעו אצל כל אחד מאיתנו בראש הרשימה, דבר שבפעם המליון בחיי מראה לי שכששיר הוא טוב, הוא חוצה קהלים ומצליח להתבלט בקלות" .

אירוויזיון 2021 הדירוג הסופי:

איטליה – 524

צרפת – 499

שוויץ – 432

איסלנד – 378

אוקראינה – 364

פינלנד – 301

מלטה – 255

ליטא – 220

רוסיה – 204

יוון – 170

בולגריה – 170

פורטוגל – 153

מולדובה – 115

שבדיה – 109

סרביה – 102

קפריסין – 94

ישראל – 93

נורבגיה – 75

בלגיה – 74

אזרבאג'אן – 65

אלבניה – 57

סאן מרינו – 50

הולנד – 11

ספרד – 6

גרמניה – 1

בריטניה – 0

הדירוג של צוות השיפוט מישראל:

שוויץ -12

ליטא – 10

צרפת – 8

רוסיה – 7

בלגיה – 6

מלטה – 5

אוקראינה -4

קפריסין – 3

אזרבייג'אן – 2

בולגריה – 1