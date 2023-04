אירוויזיון 2023 הספירה לאחור החלה

הספירה לאחור החלה. כל 37 השירים הוגשו, שפע מנגינות וטקסטים החל מהשתלטות שדים ועד לפלישה של רוסיה לאוקראינה.

כמו תמיד, יש שירים גרועים, שגרתיים ומיוחדים. מעריצי התחרות שולחים טבלאות הימורים, כל שיר והאמירה-נוכחות שלו. מתחילים לפי סדר A-B. עדיין לא ברור איך הם יועמדו ויישמע על במת האירוויזיון בליברפול.

זו תהיה התחרות ה-67 של האירוויזיון בהפקת איגוד השידור האירופי, תאגיד השידור הבריטי BBC ורשות השידור האוקראינית UA:PBC. אוקראינה, שזכתה באירוויזיון 2022 עם "Stefania" בביצועה של להקת קאלוש, נאלצה לוותר על הזכות לאירוח התחרות, בשל החששות הנובעות ממלחמת אוקראינה–רוסיה. איגוד השידור האירופי חיפשה אחר מדינה אחרת שתענה לדרישותיו, ולבסוף הוחלט כי היא תערך בליברפול שבממלכה המאוחדת בין התאריכים 9–13 במאי 2023.

37 מדינות ישתתפו באירוויזיון 2023. בולגריה, מונטגרו ומקדוניה הצפונית בחרו שלא ליטול חלק באירוע בעיקר בשל קשיים כלכליים

אלבניה Albina & Familja Kelmendi השיר – Duje

אלבינה, מתחרה לשעבר ב-The Voice מבצעת את Duje, בלדה דרמטית על הפרדת משפחות ועל ההשפעה שיש לה על ילדים. ההופעה מסתיימת בדרך כלל כשאלבינה מתמוטטת על ברכיה בבכי.

בין השארהמילים רבות הרגש של אלבינה מתבססים על קולות רקע של משפחתה – אבל בסך הכל, זה די כבד.

תחזית: החצי התחתון של לוח התוצאות.

ארמניה ברונט Future Lover

"אני רק רוצה לעשות אמנות, לקרוא ספרים ופשוט למצוא מישהו שאוהב אותי מספיק כדי לנשק את הפנים שלי".

Brunette ברונטית הוא שם הבמה של אלן ירמיאן בת ה-21, שזכתה לקהילת קהל מעריצים עצומה בארמניה. היא כתבה את בלדת הכמיהה הזו, על מאהב שטרם פגשה, במיוחד לאירוויזיון.

שילוב של מקהלה יפה עם שורת ראפ על חרדה יוצר שיר משכנע באופן מוזר.

תחזית: בין 10 המובילים

אוסטרליה – Voyager – Promise

זו עשויה להיות השנה האחרונה של אוסטרליה באירוויזיון – שכן הסכם ההשתתפות של המדינה יסתיים לאחר מאי.

למופע הסיום שלהם, האוסטרלים הלכו עם חמישיית הפופ-מטאל וויאג'ר, שמנהלת קמפיין לייצוג את המדינה שלהם מאז 2015.

השיר שלהם משדר משהו בסגנון של דוראן דוראן, עם פזמון "וואה-אוי" המנוני, וסולו גיטרה מרשים. השיר – בינוני. וויאג'ר תשים דגש על הלייב שאו, על בסיס נסיון שני העשורים של קיומה.

תחזית: אמצע טבלה

אוסטריה: ?Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar

האוסטרים משחקים אותה אחוזי דיבוק על רוחו של סופר האימה מהמאה ה-19 אדגר אלן פו.

צפו בקליפ, תאזינו לשיר. מטומטם? לקחת את התעלול הזה כגימיק נחמד על שדים? טענה טייה וסלנה, עוד יפתיעו את כל מי שחושבים מה לא לאהוב באירוויזיון.

תחזית: הפתעה. עשרת הראשונים.

אזרבייג'ן TuralTuranX – Tell Me More

TuralTuranX הם האחים התאומים Tural ו-Turan Bağmanovlar, שעושים מוזיקה מאז שגילו פסנתר בבית הספר והבריזו על שיעורים כדי לתרגל כתיבת שירים.

הפתיח לשיר שלהם הוא הודעה קולית, שהושארה בטלפון ע"י מאהב ותיק, מעלה זיכרונות מהזמן שלהם יחד ומקווה לפגישה מחודשת. "פשוט תתקשר אלי בחזרה כשתקבל את ההודעה הזו", שרים האחים על רצף אקורדים שמזכיר את Kiss Me של Sixpence None The Richer . הכל נשמע מאוד מתוק עד שהם מחליטים לחקור את רגשותיהם באמצעות ראפ בנים מגושם.

תחזית: יעברו חצי הגמר הראשון

בלגיה Gustaph – Because Of You

הדקו את חגורות הבטיחות, אנחנו חוזרים לשנות ה-90. המועדון הצוהל של גוסטף רוקד Why Of You, עטור אקורדים שמנמנים לפסנתר וקו סינת' שמתייחסים לקלאסיקות כמו Gypsy Woman של קריסטל ווטרס (La Da Dee).

בן ה-42 מקדיש את שירו לחברים וידידים מהווים את "משפחתו הנבחרת, מה שמאפיין לעתים קרובות את העולם הקווירי". קריאה לחגיגת החופש ו"השמחה להיות עצמך". גוסטף, שהוא חבר בקהילת LGBTQ+, אמר שהחוויות שלו להיות בקהילה ולרצות להיות עצמו היוו השראה לשיר.גוסטף שר את זה כאילו הוא מתכוון לזה. התלבושת שלו, ישמחו את כל מי שחובב סלסולים וכובעים גדולים.

תחזית: החצי תחתון של לוח התוצאות

קרואטיה Let 3 – Mama SC!

להקת Let 3 מפורסמת ברחבי הבלקן בזכות ההופעות הפרובוקטיביות והאוונגרדיות שלה בסגנון Shock-rock (השילוב של מוזיקת רוק או מוזיקת מטאל כבד עם הופעות חיות תיאטרליות המדגישות ערך ההלם) . לאירוויזיון, הם נכנסו במתקפה על ולדימיר פוטין.

ה"mama" בשם השיר מתייחס לאמא רוסיה והסולן המשופם, דאמיר מרטינוביץ', שר שוב ושוב "אמא נישקה אידיוט", ביקורת לכאורה על המעמד הפוליטי של רוסיה על תמיכתם המתמשכת במשטרו של פוטין.

עם זאת, מבחינה מוזיקלית מדובר בפרודיה נטולת כל קסם משולבת אופרה, ופינאלה קקופוני שנשמע כמו 10 שירים שמתנגנים בו זמנית בזמן שמישהו עוקר את שערות החזה שלו בזה אחר זה.

תחזית: תהיה הפתעה אם יעלו לגמר.



קפריסין Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

אנדרו למברו בן העשרים וארבע השתתף בעבר בתחרות הקדם של אוסטרליה ב-2022, והגיע למקום השביעי. אבל מסע האירוויזיון שלו לא הסתיים בכך.

ההופעה של למברו עשתה כל כך רושם על אנשי התחנה הקפריסאית CyBC שהם הציעו לו לנסוע לליברפול במאי.

הוא מגיע לבריטניה עם Break A Broken Heart, בלדת שברון לב של "קימה מהאפר" אחרי פרידה.

ההפקה עמוסה שלא לצורך, ולמרו נחלץ רק תודות לקול הרב-אוקטבות שמשתלט על השיר.

תחזית: סיכון להדחה בחצי הגמר השני.

הרפובליקה הצ'כית Vesna – My Sister's Crown

לצ'כיה יש רקורד גרוע באירוויזיון, והיא העפילה לגמר רק ארבע פעמים מאז הצטרפותה ב-2007. האם My Sister's Crown אמור לשנות את זה?

בביצוע של הלהקה הצ'כית-בולגרית-רוסית הכול-נשית Vesna, זהו שיר על שוויון מיני והעצמה נשית, כאשר הזמרת הראשית פטריסי פוקסובה מצהירה: "אנחנו לא הבובות שלך".

השיר ואינטנסיבי עם טעם בלקני חזק, הוא מחבר לפחות שלושה (אולי יותר) ושלושה סגנונות בזמן הקצר שממוקצב לשיר אירוויזיוני. הצלחתה של הלהקה תוכרע בסופו של דבר על הבמה כוול תצוגת המריונטות

תחזית: נהמר על עליה לגמר ואול אף התברגות בין 10 הראשונים.

דנמרק Reiley – Breaking My Heart

ריילי, זמר דני בן 25 שחתום בחברת התקליטים האמריקאית אטלנטיק, כתב את Breaking My Heart לראשונה לפני כמה שנים בעיצומה של מערכת יחסים רעילה. השיר נמחק מהכונן הקשיח, אבל אז הציע לו מנהל שלו להיכנס לאירוויזיון, והשיר שוחזר . אבל לקראת ההופעה, התגלה שהוא ביצע את השיר בעבר ( בהופעה בדרום קוריאה בשנה שעברה) – מה שמנוגד לכללים.

בסופו של דבר, השיר התקבל כחריג וריילי זכה בקדם הדני בתחרות. אפשר להבין מדוע התעקשו על השיר. Breaking My Heart הוא שיר פופ חזק ומודרני – מסוג הדברים שמאייפנים להיטנים כמו האחים ג'ונאס. מצד שני, השיר מדשדש בגלל החזרה התכופה על הפזמון.

תחזית: יתקשה להעפיל לגמר.