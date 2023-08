אירוויזיון 2023 לורין אבל גם נועה!

לורין זכתה בתחרות האירוויזיון ב-2012 עם Euphoria, שיש הטוענים כי הוא השיר הגדול ביותר של תחרות בכל האירוויזיון. לורין עם "טאטו" זכתה גם באירוויזיון של 2023 בליברפול. מילים פשוטות: בלתי ניתנת לעצירה. משמעות הזכייה היא ששוודיה משתווה לשיא של שבע זכיות באירוויזיון של אירלנד. לורין, 39, הופכת לאישה הראשונה שזוכה בתחרות פעמיים.

דורון מדלי האיש לצידה של נועה קירל דיבר על "המאפיה השבדית", כאילו מדובר בניצחון שנרקם במחשכים מאחורי הקלעים. יכולתי להבין את הווינר הזה הקנאי לעבודתו ומת להצליח בכל מחיר. כבר למעלה מחודשיים שלורין מנצחת בטבלאות ההימורים. לורין לקחה קומץ רעיונות פשוטים כדי ליצור משהו גדול מסך חלקיו. "Tattoo" השאיר את הקהל על קצה מושבו עם מופע הבמה שומט הלסתות שלו, שירה כוחנית ומוטיב מוסיקלי שנבנה נפלא. לפעמים, הפקה מורכבת גורמת לאיבוד אותנטיות. אבל לורין יצקה רגש בכל מילה, בכל תנועה ובכל רגע.

משמעות הזכייה היא שהאירוויזיון יחזור לשבדיה בשנה הבאה לרגל יום השנה ה-50 לניצחון של אבבא עם ווטרלו ב-1974.

זה היה גם האירוויזיון של קאריה מפינלנד שמועדון המעריצים העולמי שלו הציף אותו בנקודות בשלב השני של ההצבעה והשאיר לנועה קירל ו"יוניקורן" את המקום השלישי. קאריה הרקיד את הצרות שלו ב "Cha Cha Cha" שיחק אותה כוכב העל הבלתי מעורער והבלתי צפוי בתנועה קופית בשיר פיוז'ן שלו מטאל-דאנס-פופ. קאריה שבילה את השבוע בצילום סלפי מחוץ לסאונה הניידת שלו בליברפול, היה הזמר הפופולרי ביותר בארנה של ליברפול אבל לא הצליח להרשים את חבר המושבעים של 36 מדינות בוחרות. היה זה הקהל בעולם שהתלהב מהצ'ה צ'ה צ'ה שלו והוסיף לו 376 נקודות, שלא הספיקו כדי לזכות בתחרות.

קירל? הישג ענק לזמרת הישראלית, שעשתה כמעט כל דבר אפשרי להביא את האירוויזיון לישראל. המפגן שלה בלתי יאומן. מקצוענות עד הפסיק, התמדה, חיוניות. מוסיקה וריקוד בשילוב פנומנל. העניקה לישראל פרצוף אחר מזה שהצטייר ביצים האחרונים במלחמה.

המסורת מנצחת? לא כשמדובר באירלנד שאחרי 7 ניצחונות נעדרה מהגמר, כלומר – המדינה המצליחה ביותר בתחרות אפילו לא עלתה שלב. .

בריטניה? מה קורה עם בריטניה? מאי מולר ניסתה להחזיר אותה לצמרת הזוכות. השיר נשמע דווקא מיוחד, מהסוג שמתנחל במוחו של המאזין מהאזנה ראשונה. דאנס פופ טוב. אבל הזמרת הבריטית לא הצליחה לחקות את ההצלחה של של סם ריידר בטורינו בשנה שעברה, וסיימה שנייה מלמטה עם I Wrote a Song. ווט דה פאק, צודקים האנגלים שלא מבינים את פשר הכישלון ולמה לא אוהבים אותם.

תחרות האירוויזיון ה-67 עמדה בסימן מחאה נגד המלחמה, ותמיכה של יבשת באוקראינה. זה היה גם אחד מגמרי האירוויזיון הפוליטיים ביותר מזה שנים – ממש כאשר פצצות רוסיות נפלו במהלך התוכנית על עיר הולדתם של טבורצ'י שביצעו את "לב מברזל". האירוע נפתח עם מנצחי השנה שעברה, תזמורת קלוש , בביצוע השיר הזוכה שלהם 'סטפניה', ניצחון שאמור היה להביא את האירוויזיון השנה לקייב, אלא שאירועי המלחמה אילצו את מארגני האירוויזיון להעביר את התחרות לזוכים במקום השני. .

להקת הפאנק "לט 3" היתה האטרקציה הביזארית של התחרות. רוקי הורור נוסח קרואטיה: כשהם לבושים במעילים במעילים צבאיים, סיפקו חברי הלהקה את הרגע המוזר ביותר של הלילה, כשחבריה פשטו לתחתונים וחשפו רקטות ענק תוך שירה על דיקטטור "פסיכופת תנין" – אלגוריה על ולדימיר פוטין ויחסיו עם בלארוס. הרוקיסטים המטורפים הזהירו מפני ארמגדון גרעיני, בזמן שטבורצ'י האוקראינית גייסה כספים לקניית חממות לתינוקות שנולדו בטרם עת עקב המלחמה.

מי שם לב שרוג'ר טיילור, המתופף של "קווין", הצטרף לסם ריידר, נציג בריטניה בשנה שעברה לסולו תופים עבור Mountain, שמילותיו שואבות בחלקן השראה מהמאבק של העם האוקראיני.

אחרי ההופעה של סם ריידר, צפינו במחרוזת של שירים מאת ילידי ליברפול, החל בקאבר ל-'Imagine' של ג'ון לנון מאת הזמר האיטלקי מחמוד (שהתחרה באירוויזיון 2019). לאחר מכן עלתה, נטע ברזילי, זוכת אירוויזיון 2018, נטע, ששרה ביצוע של 'You Spin Me Around' של Dead Or Alive. ובהמשך, דאדי פריי מאיסלנד (שהתמודד על הפרס באירוויזיון 2021) בגרסה ל- "Whole Again" מאת Atomic Kitten.

ריגושים: השיר שהביא את יושבי ליברפול ארנה עד דמעות היה You'll Never Walk Alone, מנגינת המופע מ-1945 שהפכה להמנון בליברפול והרגישה כמו מתן הכבוד המושלם לאוקראינה. את השיר ביצע דאנקן לורנס ההולנדי.

מקהלת כוכבים של זוכי עבר באירוויזיון סיפקה קולות על רקע מול צמידי יד מוארים באצטדיון וצילומים של אוקראינים שרים יחד בשער הזהב בקייב.

לורין שבדיה – "טאטו"

Käärijä – Cha Cha Cha | Finland

נועה קירל – יוניקורן