אנחנו במרחק של פחות מחודש עד האירוויזיון שנערך השנה בבזל, שוויץ, בעקבות ניצחונו של כוכב הא-בינארי נמו ושירו "הצופן" בשנת 2024. מה שמרשים באירוויזיון 2025 הוא הגיוון המוזיקלי של שירים מסגנונות שונים. רק עשר מדינות מבצעות שירים לא באנגלית. האם ניכרת תחילתה של מגמה לפיה אין עוד צורך לעבור לאנגלית לצורך להצלחה בינלאומית?

לפי שוקי ההימורים שבדיה היא המנצחת הצפויה. ישראל – רביעית. התחזיות הן ששתי המדינות הללו יעפילו לגמר הגדול. בחמשת המקומות הראשונים אוסטריה עם השיר Wasted Love של הזמר ג'יי ג'יי, צרפת עם השיר Maman בביצוע הזמרת לואן, הולנד עם הזמר קלוד שיבצע את השירC'est La Vie .

שבדיה מועמדת לזכייה היסטורית שמינית באירוויזיון 2025, על פי נתוני ההימורים. להקת הקומדיה KAJ, שהוקמה בשנת 2009 ומורכבת מקווין הולמסטרום, אקסל אהמן ויעקב נורגארד, מגיעה לתחרות עם הלהקה הפינית "Bara Bada Bastu", בהובלת אקורדיון, ותבצע שיר הלל לשחרור כל האנרגיה הרעה בביקור בסאונה. החיים בסבבה. תשמעו מה אומר השיר: "השעון מתקתק, עכשיו הגיע הזמן/ כל הדאגות ייעלמו בקרוב/ התרופה הטובה ביותר לגוף ולנשמה/ ארבעה קירות מלוחות עץ"… אם שבדיה תנצח, ההיא תהפוך למדינה עם מספר הזכיות הרב ביותר באירוויזיון אי פעם. שבדיה זכתה לאחרונה ב-2023, עם אייקונית הפופ החוזרת לורין והשיר שלה "Tattoo".

אירוויזיון 2025 האם זוהי הלהקה הזוכה?

השיר “New Day Will Rise” של יובל רפאל, שייצג את ישראל, שנכתב על ידי קרן פלס והופק על ידי תומר בירן, הוא בלדת פופ עוצמתית המשלבת מילים באנגלית, צרפתית ועברית. השיר כולל ציטוט מתוך “שיר השירים”: “מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה”, ומעביר מסר של תקווה והתחדשות לאחר תקופה קשה. הקליפ הרשמי מציג את יובל רפאל עם קבוצת צעירים הרוקדים ומתחבקים בשדה פתוח, המזכיר את פסטיבל נובה בו התרחש הטבח ב-7 באוקטובר 2023. יובל תופיע בחצי הגמר השני של התחרות, שיתקיים ב-15 במאי 2025. יובל רפאל, בת 24 מרעננה, ניצלה מהטבח במסיבת נובה על ידי התחזות למתה והסתתרות במיגונית .

עם חשיפת השיר, ישראל עלתה למקום השלישי בטבלאות ההימורים, אך בהמשך ירדה למקום הרביעי עם סיכויי זכייה של כ-6% .

אחד המבקרים הגדיר את "New Day Will Rise"" כבלדה סבירה שמזכירה שאנסונים קלאסיים, הטקסט הרב-לשוני באנגלית, צרפתית ועברית הוא מהלך "נחמד", ובגדול השיר לא פורץ דרך, אבל להיט בטוח עם מסר חזק.

מבקר אחר ציין, כי הסיפור של יובל אכן מצמרר. אבל המילים כאן די פושרות וכי בבירור היא מנסה לפנות להמונים. השיר אוניברסלי מספיק כדי לצבור את הנקודות בתחרות. אבל זה בהחלט לא קלאסיקה של כל הזמנים באירוויזיון.

השיר “Maman” של הזמרת הצרפתייה לואן (Louane) הוא בלדת פופ עוצמתית, שנכתבה על ידי לואן עצמה יחד עם המפיק טריסטן סלווטי כמחווה לאמה של לואן, שנפטרה מסרטן בשנת 2014, כאשר לואן הייתה בת 17. השיר משקף את התהליך הרגשי שעברה לואן מאז, כולל התמודדות עם האובדן והפיכתה לאם בעצמה. המילים מבטאות תחושת התבגרות והתמודדות עם העבר, עם שורות כמו “Je vais mieux, je sais où je vais” (“אני מרגישה טוב יותר, אני יודעת לאן אני הולכת”) .

לואן ביצעה את השיר לראשונה במהלך מופע המחצית של משחק הרוגבי בין צרפת לסקוטלנד במסגרת טורניר ששת האומות, שנערך ב-15 במרץ 2025 באצטדיון סטאד דה פראנס . ההופעה זכתה לצפייה של כמעט 9 מיליון צופים בצרפת, והתקבלה בהתלהבות רבה . צרפת, כחברה ב-“Big Five”, מעפילה אוטומטית לגמר האירוויזיון, שיתקיים ב-17 במאי השיר “Maman” נחשב לאחד המועמדים הבולטים לזכייה, עם סיכויי זכייה של כ-13% לפי טבלאות ההימורים . זו אולי בלדה פשוטה, שום דבר שלא שמענו קודם, אבל הסיפור שמאחוריה והאופן שבו לואן מבצעת אותה ברמה רגשית משדרים אותנטיות.

מבחינה מוזיקלית, האירוע מציג הרבה ז'אנרים שונים זה מזה. .הרעיון של השוואת שתי הופעות באותו ז'אנר לא קורה בשום מקום בחצאי הגמר.

איסלנד פותחת את חצי הגמר הראשון עם 'Róa', גרסה מודרנית לצליל אירוויזיון קלאסי, אם אתם מחפשים שיר שימצא חן בעיני הקהל אך גם יהווה מתחרה רציני – זה השיר הזה. באיסלנדית הם נכתבים VÆB (מבוטא'vibe') צמד המורכב מהאחים מתיאס דוויד מת'יסון והלפדאן הלגי מת'ייסון. השיר משלב אלמנטים של דאנס-פופ עם השפעות נורדיות מודרניות. השיר הגיע למקום הראשון במצעד האיסלנדי

פחות צפויה הייתה הבחירה ב-'Milkshake Man' ' בביצוע Go-Jo (שם הבמה של מרטי זמבוטו) שייצג את אוסטרליה. הןא יליד מערב אוסטרליה, התפרסם בשנת 2023 בזכות הלהיט הוויראלי “Mrs. Hollywood”, שצבר מעל 60 מיליון השמעות דיגיטליות ומיליארד צפיות. .השיר 'Milkshake Man' משלב סינת’-פופ עם השפעות רטרו, ומציע מסר של ביטחון עצמי וחגיגה של הייחודיות האישית. המילים כוללות משחקי מילים והומור, עם רמיזות כפולות משמעות

כרגיל, בתחרות 2025 משתתפים מספר אמנים להט"בים, ביניהם הצמד אדונקס Adonxs המייצג את צ'כיה, רד סבסטיאן מבלגיה, מרקו בושניאק מקרואטיה ואריקה ויקמן המייצגת את פינלנד. האם אחד מהם עשוי לזכות?

הזמר הסלובקי אדם פבלובצ’ין, המוכר בשם הבמה Adonxs, יבצע את השיר “Kiss Kiss Goodbye”. השיר, שנבחר בהליך פנימי על ידי הטלוויזיה הצ’כית, נכתב על ידי פבלובצ’ין יחד עם יוצרים נוספים. זוהי בלדת פופ עוצמתית המשלבת אלמנטים אלקטרוניים, ומספרת על פרידה רגשית, תוך שילוב של אהבה, כאב וזיכרונות מתוקים. Adonxs, בעל קול בס עמוק וסגנון אנדרוגיני, מביא לשיר עומק רגשי .

בריטניה חסרת המזל. למשתתפת השנה של הממלכה המאוחדת – שלישיית הקאנטרי-פופ Remember Monday ולא נותנם גם הפעם הרבה סיכויים לשירם המטורלל "What The Hell Just Happened?" השיר מתאר חוויה של לילה סוער ובלתי צפוי, עם תיאורים כמו “מישהו איבד נעל”, “אני עדיין עם האיפור של אתמול בלילה” ו”מה זה הקעקוע החדש הזה?” הפזמון החוזר שואל: “What the hell just happened?” .

השיר משלב בין פופ קצבי, בלדה עוצמתית ואלמנטים של קאנטרי, עם הרמוניות קוליות מרשימות .

אוסטריה מקווה להבטיח את ניצחונה השלישי עם הקונטרטנור האוסטרי-פיליפיני בן ה-23 ג'יי ג'יי ושיר הפופאופרה "Wasted Love". שמתחיל בנגינת פסנתר עדינה, לממריא לשמיים על פזמון האופרה, ומגיע לשיאו עם EDM מתפרץ. אם ג'יי ג'יי יזכה בגביע המיקרופון הנחשק, זו תהיה הפעם הראשונה שאוסטריה תנצח מאז שאייקון הדראג קונצ'יטה וורסט זכתה בניצחון ב-2014, עם הבלדה המדהימה שלה, "Rise Like A Phoenix".

קלוד נציג הולנד אולי מודאג מכך שיגיע עם השיר 'C'est La Vie' אחרי השיר המוערך של אלבניה, 'Zjerm' השנה, אבל הוא לא צריך לדאוג. ההשוואה כאן עובדת עבור השיר ההולנדי, והצלילות של השירה של קלוד שמערה אנגלית וצרפתית באמת זורחת בסרטון בהשוואה לחומת הרעש של השיר האלבני, ויש סיכוי טוב שהיוצר-זמר ההולנדי הצעיר יזכה להערכה רבה כאן מכל רחבי היבשת בשנסון הזה וככל הנראה גם לניקוד גבוה.

הוא משלב מלודיה עדינה עם מקצבים אפרוביטיים, המשקפים את שורשיו הקונגולזיים של קלוד .“C’est La Vie” הוא שיר אוטוביוגרפי המהווה מחווה לאמו של קלוד. הוא מתאר את עליות ומורדות החיים, תוך הדגשת חשיבות האופטימיות והחוסן הנפשי. קלוד מספר כי אמו לימדה אותו לראות את הצד החיובי גם בזמנים קשים, מסר שהוא מבקש להעביר בשיר .



קלוד שמייצג את הולנד ב – C'est La Vie

"Mila", השיר של סרביה, בביצוע פרינץ ( (Stefan Zdravković) הממוקם לפני אחרון בחצי הגמר השני. מגיע אחרי השיר הרוקרי של גרמניה והשיר המצליח של אריקה ויקמן מפינלנד. יש משהו מרענן בבלדה הבלקנית במשבצת הלפני אחרונה הזו שמעצים את קסמה ומגדיל את הסיכוי להעפיל. פרינץ, ששמו האמיתי הוא סטפן זדרבקוביץ’ (Stefan Zdravković), נולד ב-1993 בעיר ורניה שבסרביה. הוא זמר, כותב שירים ואלוף קראטה לשעבר, שהשתתף בנבחרת הלאומית של סרביה . השיר “Mila” נכתב על ידי דושאן בצ’יץ’ (Dušan Bačić), ומתאר מערכת יחסים מורכבת שבה האהבה אינה מספיקה כדי להישאר יחד. פרינץ תיאר את השיר כ”השיר הקשה ביותר שביצע בקריירה שלו”, בשל הדינמיקה והמעברים המוזיקליים שבו, והוסיף כי הוא משקף את חייו האישיים .

בשנה של לא מעט גימיקים, זואי משוויץ עולה בשקט לבמה חמושה בעדינות ולב. . יחד עם איטליה, השיר "Voyage" אחד הפזמונים היפים ביותר של השנה. נכון, המדינות המארחות בדרך כלל לא זוכות, אבל צריכים להודות: הבלדה המושלמת של זואי היא בליגה משל עצמה. “Voyage” עוסק במסע פנימי וחיצוני כאחד, המדגיש את חשיבות החמלה והאדיבות כלפי אחרים. זואי מתארת את השיר כ”חיבוק מוזיקלי” המעודד לפגוש שנאה באהבה, לאמץ עדינות ולהכיר ביופי שבחולף . המסר המרכזי הוא שכאשר אנו מתייחסים זה לזה בטוב לב, אנו מאפשרים לעצמנו ולסובבים אותנו לפרוח.השיר משלב מלודיה רכה עם מילים כנות, ויוצר אווירה אינטימית ונוגעת ללב. הוא נכתב במהלך מחנה כתיבה של SUISA בקיץ 2022, בשיתוף פעולה בין זואי, שהייתה אז בסקוטלנד, ושני כותבים נוספים משווייץ, באמצעות שיחות זום .

השיר “Asteromáta” (ביוונית: Αστερομάτα), שמשמעותו “עיניים כוכביות” או “נערה עם עיניים נוצצות”, הוא השיר שנבחר לייצג את יוון בביצועה של הזמרת קלבדיה (Klavdia). המונח “Asteromáta” מתאר ביוונית מישהי עם עיניים זוהרות ומלאות הבעה, והוא משמש כמטפורה ליופי, געגוע ותקווה.השיר עוסק בנושאים של עקירה, פליטות וגעגועים למולדת, בהשראת ההיסטוריה של היוונים הפונטיים, קהילה ממוצא יווני שנעקרה מאזור הים השחור בעקבות רצח העם הפונטי. קלבדיה, שמוצאה פונטי, מסרה כי השיר נכתב כדי לכבד את אלו שנאלצו לעזוב את מולדתם, ולהעביר מסר של תקווה וחוסן . מבחינה מוזיקלית, “Asteromáta” משלב אלמנטים של מוזיקה יוונית מסורתית עם הפקה מודרנית, ומעביר את התחושות של כאב, אהבה וגעגוע דרך דיאלוג מטאפורי בין אם לבנה הנעדר .

הזמרת הדנית סיסל (Sissal) תייצג את דנמרק באירוויזיון עם השיר "Hallucination", שיר דאנס-פופ אלקטרוני עם השפעות סקנדינביות, המתאר חוויה של קשר כה עוצמתי עד שהוא מרגיש כמעט לא מציאותי. השיר נכתב על ידי סיסל יחד עם צוות כותבים ומפיקים נוספים. סיסל בעלת עוצמה קולית טובה מאוד. הבעיה היא שיש כמה שירי פופ נשיים מהשורה הראשונה בחצי הגמר השני של אירוויזיון 2025, ו-"Hallucination" אינו אחד מהם, קשה לראות כאן הישג, כי השיר בשלב מסוים במהלך שלוש הדקות הופך להיות מאוד חוזר על עצמו.

השיר שמייצג את פולין נקרא “Gaja” ומבוצע על ידי הזמרת יוסטינה סטצ’קובסקה (Justyna Steczkowska). השיר נבחר ב-14 בפברואר 2025 במסגרת הגמר הלאומי הפולני “Wielki Finał Polskich Kwalifikacji”, כאשר סטצ’קובסקה זכתה בהצבעת הקהל.

סטצ’קובסקה חוזרת לבמת האירוויזיון 30 שנה לאחר שהשתתפה בתחרות בשנת 1995 עם השיר “Sama”. השיר “Gaja שסטצ’קובסקה שותפה לכתיבתו מתאפיין בסגנון פופ-דאנס עם נגיעות אלקטרוניות, ומשלב מוטיבים מיתולוגיים בהשראת האלה היוונית גאיה. מילות השיר עוסקות בכוח נשי, אהבה, כאב והתחדשות. הביצוע של סטצ’קובסקה משלב אלמנטים דרמטיים עם חזותיות עוצמתית, כולל תלבושות מרשימות ואפקטים ויזואליים. לשיר יש אלמנטים חזותיים מדהימים, אבל התוצר הסופי הוא הרבה פחות מסכום חלקיו,

השיר “Lighter” של קייל אלסנדרו שמייצג את נורווגיה נכתב והופק על ידי אלסנדרו עצמו יחד עם אדם וודס. הוא נכתב בהשראת מאבקה של אמו במחלת הסרטן, כאשר היא אמרה לו “לעולם אל תאבד את האור שלך” . המילים “I’ll be my own lighter” מבטאות את המסר של תקווה והתמודדות עם קשיים השיר משלב אלמנטים של פופ מודרני עם השפעות של מוזיקה נורווגית מסורתית, כולל מוטיבים מימי הביניים והבארוק.

להקת Ziferblat תייצג את אוקראינה עם השיר “Bird of Pray”, שנבחר לאחר זכייתם בתחרות הלאומית Vidbir בפברואר 2025 . “Bird of Pray” משלב בין רוק אלטרנטיבי לאלמנטים אלקטרוניים, עם מילים באנגלית ואוקראינית, וכולל מוטיבים של תקווה, חיפוש אחר אור, וחיבור רגשי עמוק.

Fly Bird I’m begging you Begging you please just Live Share My heart with someone who Cares Of Me and my little bird of pray

הביקורות לשיר מעורבות; צוות Wiwibloggs העניק לו ציון ממוצע של 5.93 מתוך 10, תוך התייחסות לשילוב בין הפקה מודרנית לאווירה מלנכולית.

“Shh” של תיאו אבאן (Theo Evan) נציג קפריסין לאירוויזיון 2025, הוא שיר פופ קצבי עם אלמנטים מסתוריים ואווירה דרמטית. הטקסטים עוסקים בזהות נסתרת ובשמירה על סודיות, כפי שניתן לראות בפזמון:

Hush, hush If you know my name then please don’t repeat it Hush, hushIf you know my name then keep it a secret

השיר משלב קטעי שירה עם דיבור, ומציג הפקה עשירה עם השפעות אלקטרוניות.

התגובות לשיר מעורבות. באתר Wiwibloggs, צוות השופטים ציין את האווירה המסתורית וההפקה המרשימה, אך חלקם הביעו הסתייגות מהמבנה הלא שגרתי של השיר .

