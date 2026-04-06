האירוויזיון 2026 (שייערך בוינה) כבר מתחיל להתבהר – כל 35 השירים פורסמו , ויש גם הימורים, דירוגים וביקורות ראשונות. הנה תמונת מצב עדכנית וברורה. זו שנה אירוויזיונית מגוונת מאוד – הרבה סגנונות שונים, הרבה שירים "איכותיים" ולא רק גימיקים כולל בלדות גדולות (צרפת, אוסטרליה) אין להיט על ברור, חלק מהפייבוריטים נחשבים “קרים” או טכניים מדי.

הנה כמה מהשירים שמקבלים הכי הרבה אהבה מוקדמת

אירוויזיון 2026 בוינה פייבוריטית מרכזית פינלנד– “Liekinheitin” (Linda Lampenius & Pete Parkkonen) שיר קצבי עוצמתי, דרמטי ומוזר, מאוד בולט בשילוב אפקטיבי של שירה וכינור.

צרפת – “Regarde !” (Monroe) שיר דרמטי-רגשי, אהוב מאוד אצל שופטים. אם שיר אופרה יזכה שלוש שנים ברצף, סימן שחוקי הזכיה באירוויזיון משתנים.

שוודיה – “My System ”(Felicia) פופ מודרני מאוד קליט ומקצועי. יותר הפקת שאו יורו דאנס אלקטרוני ראוותני מאשר שיר קונבנציונאלי.

דנמרק – “Før Vi Går Hjem” (Søren Torpegaard Lund) שיר אינדי-רגשי סוער שמקבל תגובות חזקות. מקודם על ידי קליפ מעולה.

יוון – “Ferto” (Akylas) שילוב אתני-מודרני, מושך קהל. פופ מטורלל עם אלמנטים מזרחיים.

אוסטרליה – “Eclipse” (Delta Goodrem) בלדה גדולה ודרמטית עם הפקה מושקעת מאוד

מי המועמדים לזכייה לפי ההימורים?

ההימורים משתנים כל הזמן, אבל כרגע יש כמה מגמות ברורות – פייבוריטית מרכזית – פינלנד – מובילה אצל סוכנויות ההימורים (סביב ~20% סיכוי לזכייה), אבל בסך הכל בסך הכול מדובר באחת השנים הכי פתוחות – אין שיר אחד ש"שובר" את התחרות. הכי אהובים בקהל: פינלנד, שוודיה, אוסטרליה.

Michelle השיר של ישראל בביצוע נועם בתן – מה יש לנו השנה? השילוב של צרפתית נותן תחושה "אירופאית קלאסית" – משהו ששופטים נוטים לאהוב. הביצוע של בתן נחשב טוב ובעל (יתרון גדול בלייב. עם זאת, זה לא שיר שתופס בשמיעה ראשונה – בעיה בהצבעת קהל. אין "רגע איקוני" ברור (hook חזק). זהות קצת מבולבלת – עברית + צרפתית + אנגלית → חלק מהקהל מרגיש שזה “לא לגמרי ברור מה זה”. ישראל סביב מקום 5–7 בהימורים כרגע. עם זאת אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש מתיחות סביב השתתפות ישראל. חלק מהמדינות כידוע החרימו או איימו להחרים. המשמעות: עדיין הצבעת הקהל יכולה להוות פקטור, אבל השופטים עלולים "להעניש". ישראל מועמדת חזקה לטופ 10 – אבל כדי לנצח צריך רגע אייקוני על הבמה (שכרגע לא בטוח שיש) והתבעה נטולת "פוליטיקה"