אירוויזיון 2026 כל השירים

האירוויזיון Eurovision Song Contest הוא אירוע מוזיקה עצום ויוקרתי, אבל לוא דווקא במובן של “האיכות האמנותית הגבוהה בעולם”, משהו כמו אולימפיאדה של המוזיקה. זהו מופע טלוויזיוני ענק, זירת פופ בינלאומית, שילוב של מוזיקה + בידור + פוליטיקה (שחדרה בשנים האחרונות).

לאורך השנים היו שירים ייחודיים כמו סלבדור סובראל (פורטוגל) – מינימליזם וג’אז, לורין (שבדיה) – פופ אמנותי עם אמירה, מונסקין (איטליה) – רוק חי ובועט, כלומר: האירוויזיון יכול להיות במה לאמנות. בגדול – זו אינה דווקא המטרה שלו.

האירוויזיון הוא לא תחרות ל“מוזיקה הכי טובה”, אלא תחרות לשיר שעובד הכי טוב בתוך הפורמט. הוא (השיר) מוגבל ל – 3 דקות בלבד, זוכה להפקה בימתית שגדולה לפעמים יותר ממנו, נתון גם להצבעות קהל. השירים נמדדים גם לפי קליטות, הופעה בימתית, יכולת “לתפוס” מהר. הפורמט מעודד פורמולות פופ, גימיקים, דרמה מיידית.

האירוויזיון כולל לעיתים רחוקות רגעים אמנותיים גדולים, אבל לא נבנה כמדד עליון לאיכות מוזיקלית, הוא יותר פסטיבל תרבותי־פופולרי בינלאומי מאשר “אליפות עולם לאמנות מוזיקלית”. הסקירה של שירי אירוויזיון 2026 תנסה לבחון את הסוגייה של אמנות מול מסחריות.

בשנים רבות מדינות בחרו באנגלית כדי להיות מובנות יותר, להגדיל סיכויי הצלחה. העובדה שב־ 2026 הרבה מדינות בחרו לשיר בשפת האם שלהן היא תופעה מעניינת מאוד, והיא אומרת כמה דברים במקביל, גם מוזיקלית וגם תרבותית. הבחירה בשפות מקומיות אומרת: “אנחנו רוצים לייצג את עצמנו באמת” במוסיקה מקומית מתוך זהות לאומית לא רק מוזיקלית. שיר בשפת מקור נשמע לעיתים אמיתי יותר, פחות “מיוצר לתחרות”, יותר אישי וייחודי. פעם מדינות ניסו להציג “להיט בינלאומי גנרי” באנגלית. היום יש יותר ביטחון שהקהל יעדיף משהו עם אופי ברור. זה סימן לכך שהאירוויזיון נהיה פחות “מפעל להיטים אחיד” ויותר במה לזהויות מוזיקליות שונות.

אלבניה – אליס -Nân

השיר “Nân” של Alis, שנבחר לייצג את אלבניה בתחרות האירוויזיון, הוא דוגמה מעניינת לאופן שבו מדינות משלבות זהות תרבותית עם פורמט פופ מודרני. לירית, השיר נוגע בנושא טעון מאוד – “Nân” (שמשמעותו “אמא” באלבנית) עוסק בקשר משפחתי, זיכרון או געגוע. זה נושא שחוזר הרבה באירוויזיון, אבל כאן הוא מקבל גוון אותנטי יותר בזכות השפה וההגשה. הבחירה לשיר באלבנית מחזקת את הזהות, ומבדלת את השיר בתוך תחרות שבה רבים עוברים לאנגלית.

מוזיקלית, “Nân” נשען על בלדה דרמטית עם בסיס מינימליסטי יחסית, שמתפתח בהדרגה. הפתיחה לרוב אינטימית ושקטה, עם דגש על קול ושכבות עדינות של ליווי, ואז מתרחבת לשיא רגשי עם עיבוד עשיר יותר – כלי מיתר, תופים רכים או אלמנטים אלקטרוניים עדינים. המבנה הזה מוכר מאוד מהאירוויזיון, וכאן הוא עובד היטב, כי הבנייה מרגישה אורגנית ולא מאולצת.

מוזיקלית, “Nân” הוא בלדה דרמטית שמתפתחת בהדרגה בליווי מקהלה. שמתרחבת לשיא רגשי עם עיבוד עשיר. האלמנט הבולט ביותר הוא השירה. הביצוע אליס מבוסס על רגש ושליטה, עם דינמיקה שמטפסת בהדרגה. אין כאן הפגנת כוח ווקאלי “ראוותנית” בלבד, אלא ניסיון להעביר סיפור אישי.

המבנה הבלדי והאיטי עלול להרגיש צפוי עבור קהל שמחפש משהו יותר חדשני או מיידי. זה מסוג השירים, שעלול ללכת לאיבוד בין הופעות גדולות ומוחצנות יותר.

בשורה התחתונה: זהו שיר שמעדיף עומק רגשי על פני גימיקים. הוא אולי לא הכי זכיר מידית, אבל יש לו פוטנציאל לגעת, אבל הוא לא מהשירים שנשארים אחרי שהתחרות נגמרת. ציון: 6

ארמניה – סימון פלומה רומבה

השיר נשען על שילוב בין רומבה/לטיני לבין פופ עכשווי, עם נגיעות אלקטרוניות שמעדכנות את הסאונד. הקצב הוא האלמנט המרכזי כאן – גרובי, זורם ומיד מזמין תנועה. בניגוד לבלדות כבדות או שירים “מתפוצצים”, “Paloma Rumba” עובד דרך קלילות ושליטה בקצב, ולא דרך שיאים דרמטיים.

השיר נוטה לכיוון קליל ורומנטי/אווירתי, עם דימויים כמו “Paloma” (יונה), שמרמזים על חופש, אהבה או תנועה. זה פחות שיר עם מסר עמוק ויותר חוויה, וזו בחירה מודעת שמתיישבת עם הסגנון המוזיקלי. השיר יוצר תחושת ריקוד מתמשכת, בעוד שהמלודיה נשארת פשוטה יחסית כדי לא להעמיס. בהאזנה ראשונה – לא ייחודי ווקאלית, סימון משתלב בתוך הגרוב, אבל חסר אופי – חיסרון בתחרות שבה רגעים קוליים גדולים לעיתים עושים את ההבדל. באירוויזיון, שבו התחרות על תשומת הלב עצומה, זה סיכון.

מה יכול לשפר? העמדה בימתית חכמה עם כוריאוגרפיה חזקה, צבעוניות ואנרגיה השיר יכול להפוך לקטע שמרים את הקהל ומייצר רגע חי זכור מאוד.

בשורה התחתונה: “Paloma Rumba” הוא שיר שמבוסס על קצב, אווירה ונגישות. אבל מהסוג שאינו יכול להפתיע. ציון: 5

אוסטרליה – Delta Goodrem – Eclipse

פופ דרמטי עם דגש על פסנתר, שירה עוצמתית ובנייה רגשית הדרגתית. הפתיחה מינימליסטית ואינטימית, ההמשך קצבי. השיר עוסק בנושאים של אור מול חושך, אובדן, והתחדשות. המטאפורה של ליקוי חמה משמשת לתיאור מצבים רגשיים – רגעים שבהם משהו מסתיר את האור, אך גם מרמזת על כך שהכול זמני. זהו נושא אוניברסלי שעובד היטב בפורמט האירוויזיוני, במיוחד כשהוא מוגש בצורה נגישה ולא מורכבת מדי.

ההפקה לא חוששת לגדול ברגעים הנכונים. יש כאן משחק בין אור לחושך- בהתאם לשם “Eclipse”- עם מעברים בין רגעים שקטים ומופנמים לבין התפרצויות רגשיות מלאות.נוצרת תחושת דרמה מתמשכת שמחזיקה את המאזין.

ווקאלית, דלתה משתמשת במנעד הרחב שלה, כדי חהגיע לשיא חזק. יש לה שליטה ודינמיקה שמוסיפות עומק. עם זאת, המבנה של השיר מרגיש צפוי למי שמחפש חדשנות או טוויסט מודרני יותר. הסיכון הוא שהשיר ירגיש מוכר מדי, ולא יבלוט מספיק ללא העמדה יוצאת דופן או חוויה ויזואלית חזקה שתעצים את הדרמה המוזיקלית.

בשורה התחתונה: “Eclipse” לא ממציא את הגלגל, והכל תלוי בצורת ההגשה, שיכולה לחלץ אותו משבלוניות אירוויזיזיונית. ציון: 6

אוסטריה COSMÓ – Tanzschein

שיר דאנס אירופי מושר גרמנית. נוטה לכיוון אווירתי ואורבני עם דימויים של לילה, אור, תנועה ורחבת ריקודים. זה לא שיר עם עומק רגשי כבד, אלא יותר חוויה חושית. המסר, אם יש כזה, הוא על שחרור, בריחה לרגע והיטמעות בתוך המוזיקה, קונספט שמתאים מאוד לשיר דאנס אירוויזיוני. יש כאן השפעות של EDM ואלקטרופופ, ביט יציב, בס דומיננטי וסינתים. המבנה יחסית קלאסי לז’אנר: פתיחה שמכניסה לאווירה, עלייה הדרגתית, דרופ מרכזי ופזמון קליט. עם זאת, השיר לא מנסה להעמיס יותר מדי שכבות — הוא נשאר ממוקד בגרוב ובאנרגיה מתמשכת, מה שמשרת היטב את הרחבה וגם את הבמה.

הבחירה לשיר בגרמנית היא מהלך משמעותי. במקום ללכת על אנגלית כדי להיות “בטוחים”,אוסטריה מציגה זהות ברורה יותר. הגרמנית מוסיפה חדות קצבית, ההגייה החדה משתלבת טוב עם הביטים האלקטרוניים, ולעיתים אפילו מחזקת את האופי המכני-מדויק של השיר. מצד שני, זה גם עלול להרחיק חלק מהקהל שלא מתחבר לשפה או לא מבין את המילים. החיסרון הוא שהוא לא בהכרח מבדל את עצמו מספיק בתוך ים שירי הדאנס — במיוחד אם אין אלמנט ייחודי חזק מעבר לשפה. ציון: 6

אזרבייג'ן JIVA – Just Go

בלדת פופ רומנטית שמכוונת ישר למרכז המיינסטרים – אך גם נופלת לחלק מהמלכודות המוכרות של הז’אנר. שיר עוסק בפרידה, שחרור וקבלה נושאים שחוזרים שוב ושוב בבלדות אירוויזיוניות. הבעיה היא שהטקסט נשען על קלישאות מוכרות בלי זווית אישית או דימוי מעניין שייתן לו עומק נוסף.

מבחינה מוזיקלית, “Just Go” בנוי לפי נוסחה מוכרת מאוד: פתיחה שקטה, כניסה הדרגתית של ביט ותזמור, ואז שיא רגשי בפזמון האחרון. המבנה הזה עובד, אבל הוא מרגיש צפוי כמעט לכל אורכו. אין טוויסט משמעותי בעיבוד או רגע שמפתיע את המאזין. הכול מתפתח בדיוק כפי שמצפים.

האלמנט המעניין יותר הוא השילוב של אנגלית עם שיבוצים באזרבייג’נית. זוהי נגיעה אותנטית יותר בתוך ים בלדות באנגלית. עם זאת, השימוש הזה נשאר יחסית שטחי. הוא לא משנה את המבנה או האופי של השיר, אלא יותר משמש כתוספת קוסמטית.

ווקאלית, JIVA עם שליטה טובה בדינמיקה. יאך בגלל הכתיבה השבלונית, גם הביצוע מתקשה לפרוץ מעבר ל”יפה ונעים”. אין כאן רגע ווקאלי אחד שבאמת נחקק בזיכרון או יוצר שיא ייחודי. ציון: 5

בלגיה – ESSYLA – Dancing on the Ice

זה שיר דאנס מודרני ביט אלקטרוני יציב, שמתאים לבמה גדולה. הפקה נקייה, עם השפעות פופ־אירופאי עדכני. מצד אחד קצב שמזיז את הגוף. מצד שני משהו קריר, אפילו מרוחק. ההפקה מקצועית מאוד, אבל לא בהכרח פורצת דרך. היא נשענת על נוסחאות מוכרות של דאנס־פופ אירוויזיוני.

השיר עוסק בקול של נשים צעירות ובהעצמה נשית. הדימוי המרכזי – “לרקוד על הקרח” עובד כמטאפורה לחיים במציאות לא יציבה, צורך להישאר בשליטה גם כשהקרקע מחליקה. המסר אמנם חשוב, אבל חלק מהניסוחים (כמקובל בז’אנר) נוטים להיות כלליים. שירי דאנס כאלה לפעמים נשמעים טוב, אבל נבלעים בין אחרים אם אין חותם אישי חזק. ציון: 7

בולגריה – Bangaranga – מבצעת DARA

ניסיון ברור ללכת על משהו יותר נועז ופחות “אירוויזיוני קלאסי”, וזה גם הכוח שלו וגם הסיכון. דבר הראשון שבולט הוא הדינמיקה: שילוב של דאנס עם היפ הופף חילופי קצבים (tempo switches) שמפרקים את המבנה הרגיל, מעבר בין חלקים “כבדים” לביטים קצביים וקלילים יותר. זה יוצר תחושה של חוסר יציבות מכוון – השיר כל הזמן זז. זה מאוד עדכני, כמעט טרנדי ברמה בינלאומית, ופחות “פורמטי” לעומת שירי אירוויזיון טיפוסיים. אבל:מרגיש מפוזר.מאזין בפעם ראשונה עלול לאבד את ה-hook המרכזי ציון: 6

קרואטיה – Andromeda שרות LELEK

השיר “Andromeda” של LELEK, כנציגות קרואטיה ל־אירוויזיון 2026, הוא מהשירים הדרמטיים והטעונים יותר בתחרות כזה שלא מסתפק באסתטיקה, אלא מנסה לגעת בזיכרון קולקטיבי ובכאב היסטורי. השיר בנוי כהתפרצות איטית: פתיחה מינימליסטית, כמעט טקסית, הצטברות של שכבות (קולות, מתח הרמוני), שיאים חוזרים שהולכים ומתחזקים. השירה בקרואטית מוסיפה אותנטיות, תחושת “טקס” או קינה עתיקה, דרמה מוזיקלית קצבית, עם יסודות אתניים/פולקלוריים.

הטקסט הוא חריף מאוד, כמעט פוליטי – עוסק באלימות חוזרת בנשים, דה־הומניזציה, אשמה ובגידה. יש כאן קול נשי קולקטיבי. לא רק סיפור אישי אלא זעקה של עם/דור.השם “אנדרומדה” (בהשראת אנדרומדה) מוסיף שכבה עמוקה. במיתולוגיה אנדרומדה היא קורבן שנקשרת לסלע, מחכה להצלה. בשיר – “Lead me to the stars” – בריחה מהעולם הפצוע אל מרחב אחר. אנדרומדה כאן היא גם קורבן, וגם תקווה להתעלות/בריחה. זה לא שיר “נעים”: הוא כבד, חוזר על עצמו באופן טקסי (כמו קריאה או תפילה), לא מנסה להיות קליט. החזרה על “Andromeda” בסוף יוצרת טרנס כמעט טקס אבל/שחרור ציון: 7

קפריסין – Antigoni שרה JALLA

השיר “JALLA” של Antigoni, כנציגת קפריסין ל־אירוויזיון 2026, הוא בדיוק מה שהיית מצפה משיר קפריסאי בתחרות אבל עם טוויסט עדכני שמנסה להפוך אותו ללהיט מסיבות בינלאומי. מבחינה מוזיקלית, זה שיר שנבנה כדי לעבוד מיד ביט דאנס קצבי עם השפעות בלקניות ויווניות, שימוש ברור ב־tsifteteli (ריקוד/קצב מזרחי־יווני), כלי הקשה דומיננטיים שנותנים תחושת חיות. החיבור בין פופ באנגלית וסלסולים/מקצבים יווניים יוצר שיר אירוויזיוני קלאסי. זה בנוי להיות קליט תוך שמיעה אחת, מושלם לקהל חי אבל גם כאן יש מלכודת: עלולה להרגיש מוגזמת. ציון: 7

צ'כיה דניאל זיזקה – Crossroads

השיר “Crossroads” של Daniel Zizka, כנציג צ׳כיה ל־אירוויזיון 2026, הוא בלדה דרמטית שמכוונת גבוה – גם מוזיקלית וגם רעיונית. זה שיר רגש שנוגע בשאלות של זהות, בחירה וקיום אנושי.

מוזיקלית, פתיחה שקטה, כמעט חשופה (“Follow a voice unknown”), התפתחות הדרגתית עם שכבות כלי נגינה, שיא רגשי שבו הקול של זיזקה הופך לכלי המרכזי במעבר משבריריות לעוצמה, תחושה של מאבק פנימי שמתפרץ החוצה. זה מבנה קלאסי של בלדת אירוויזיון אבל מבוצע עם הרבה שליטה. הצומת הוא סמל ברור לריבוי אפשרויות, בלבול, פחד לבחור השורה: “There’s too many ways inside this vicious spider web” אומרת: לא רק שיש אפשרויות, הן גם מלכודת.

הדימוי של spider web הוא מגלם רשת של בחירות, קשרים, ציפיות. זה יכול להתפרש כ החברה המודרנית, רשתות חברתיות, או אפילו המחשבות של עצמנו החזרה על: “Mother I’ll get lost without a map” מכניסה רובד רגשי במשמעות של חיפוש אחר ביטחון, געגוע להכוונה פשוטה בעולם מורכב, אבל זה לא רק אישי – זה גם סמלי: “Mother” יכולה להיות גם טבע/עבר/שורשים

בחלק המאוחר של השיר יש קפיצה רעיונית: “Ungrateful child in a golden cage”/ “For Mother Earth man cannot change” – השיר מתרחב מבפנים (זהות אישית) – החוצה (אנושות), ביקורת על: האנושות כיצורים מתוכנתים, חוסר יכולת לשנות הרס עצמי.

השיר נע בין בלבול אישי לבין אמירה כמעט פילוסופית על האנושות, וזה גם כוח וגם חולשה – נותן עומק, אבל עלול להרגיש “עמוס רעיונית”.

זה שיר שתלוי מאוד בזמר: דניאל זיזקה יספק שיאים קוליים אמינים ומרגשים – הוא יגיע רחוק בתחרות. ציון: 7

דנמרק סרן טורפגור לונד – Før Vi Går Hjem

בלדה־דאנס דרמטית שמבוססת על רגע אחד אינטנסיבי – לילה אחרון לפני פרידה בלתי נמנעת.השיר נע בין פתיחה אינטימית, כמעט וידוי לבנייה הדרגתית עם ביט אלקטרוני, פזמון מתפרץ עם תחושת “שריפה” רגשית. הדימוי המרכזי (“let the night go up in flames”) מקבל ביטוי גם במוזיקה. עליה בעוצמה. זה שילוב קלאסי של בלדת לב + דאנס מודרני.

השיא הוא על התמכרות לרגע חולף, אהבה כהרגל הרסני השורות “Guess I’m an addict”/ “Take my heart and break it again” מגדירות מערכת יחסים מודעת לעצמה, אבל ללא יכולת להפסיק. זה אינו סיפור אהבה תמים אלא משיכה שמלווה בהרס עצמי. החזרה על:“burn in the fire” “go up in flames” יוצרת תחושה של רגע אינטנסיבי עד הרס, אהבה שנועדה להיגמר. מעבר לרומנטיקה, יש כאן אמירה: אנשים לפעמים בוחרים להישאר במשהו שהם יודעים שיכאב -כי הרגע עצמו שווה את זה. השורה: “The heart knows what it wants – just let it decide” מסכמת גישה -רגש מעל היגיון. שיר סוער,, והזמר יפה התואר מצליח לאזן פגיעות לבין כוח ווקאלי. על הבמה זה יכול להיות רגע מאוד אפקטיבי. ציון: 8

אסטוניה ונילה נינג'ה Too Epic To Be True

השיר “Too Epic To Be True” של Vanilla Ninja, נציגות אסטוניה ל־אירוויזיון 2026,לא מתיימר להיות עמוק או מתוחכם במיוחד, אבל כן מכוון להיות להיט מיידי. והשאלה המרכזית היא: האם זה מספיק?

המבנה מאוד ברור: ביט דאנס יציב, נגיש לרדיו ולבמה פזמון חוזר עם hook חזק (“Too epic to be true”), הפקה מלוטשת עם נגיעות פופ־רוק קלות. אין כאן הפתעות — וזה בכוונה.

זה שיר שנכתב כדי להיתפס מהר, להישאר בראש, לעבוד בהופעה חיה.

הרעיון המרכזי: אהבה שנראית “גדולה מדי כדי להיות אמיתית” זה רומנטי, אבל מאוד בסיסי: אין מורכבות, אין קונפליקט אמיתי, יותר תחושת אופוריה. השורה: “My life was uncontrolled / Pure rebel rock’n roll” מוסיפה קצת סיפור רקע אבל לא מתפתחת לעומק משמעותי.

ל Vanilla Ninja יש ניסיון בימתי, חיבור של נוכחות חזקה. השיר בגרסת אולפן נחמד. על הבמה = יכול להתפוצץ בכוריאוגרפיה מדויקת, בסטיילינג חזק, אינטראקציה בין הבנות

פינלנד Linda Lampenius לינדה למפניוס ו –Pete Parkkonen פטה פארקונן – Liekinheitin

השיר “Liekinheitin” (“להביור”) ששר פטה פארקונן בשילוב נגינת הכינור שללינדה למפניוס כנרת קלאסית כנציג פינלנד ל־אירוויזיון 2026, הוא אחד השירים היותר ייחודיים השנה — שילוב בין דרמה פופית, רגש אינטנסיבי ואלמנט קלאסי שמוסיף עומק אמיתי. האלמנט הבולט ביותר הוא הכינור – לא רק ליווי אלא כלי שמוביל את הדרמה, שיוצר תחושת סערה, כמעט קולנועית, מגיב לשירה ומעצים את הרגש. השילוב בין: ביט מודרני (פופ/אלקטרוני) לבין נגינה קלאסית נותן לשיר זהות מאוד אירופאית, אבל גם ייחודית. “Liekinheitin” הוא שיר על להישאב למשהו מסוכן ולדעת את זה, אבל לא לעצור. השילוב עם הכינור נותן לו יתרון ברור:. לא רק נשמע — הוא מורגש.אם הביצוע יהיה מדויק ולא מוגזם מדי, זה יכול להיות אחד הרגעים היותר זכירים בתחרות. ציון: 8

צרפת מונרו Regarde

השיר “Regarde” של מונרו Monroe, זמרת צעירה בת 17, הוא ניסיון שאפתני מאוד: לקחת שיר אהבה פשוט יחסית ולהפוך אותו למלודרמה כמעט אופראית. זה מהלך שמייצר רושם חזק, אבל גם דורש איזון עדין כדי לא להיסחף.

המוטיב המרכזי: "האהבה פוגעת בך כמו ברק". השיר לא עוסק בקונפליקט, אלא בהתמסרות מוחלטת לאהבה כפתרון קיומי, כמעט גאולה. מונרו מצלחה לשלב תמימות עם עוצמה. העיבוד העשיר יוצר:עוצמה, חוויה גדולה מהחיים. זה עלול להרגיש מוגזם, “גדול מדי” ביחס לטקסט הפשוט. המוזיקה אומרת “אופרה”, הטקסט אומר שיר אהבה בסיסי.

“Regarde” הוא שיר שמכוון להרגיש כמו סצנה מסרט – גדול, סוחף, מלא רגש. הוא לא הכי מתוחכם לירית, אבל אם הביצוע יהיה מדויק, הוא יכול להפוך לאחד הרגעים היותר מרגשים ודרמטיים בתחרות. ציון: 7

גאורגיה Bzikebi השיר On Replay

השיר “On Replay” של Bzikebi, נציגי גאורגיה ל־אירוויזיון 2026, הוא דוגמה קלאסית לשיר שנבנה קודם כל כמופע ורק אחר כך כשיר להאזנה. זה לא חיסרון, אבל זה מגדיר איך צריך לשפוט אותו.

הטקסט – מינימליזם מכוון “Don’t think, let go”, “We go wild”, “Keep me on replay” הן כמעט מנטרה כשהמסר הוא חוויה ספונטנית. מבחינה מוזיקלית השיר בנוי על ביט דאנס מהיר וישיר, מבנה חזרתי מאוד, מעט מאוד סטיות או “הפתעות”. השיר “דוהר” קדימה בלי לעצור. אין כמעט רגעים של נשימה או שינוי רגשי. זה מייצר אנרגיה גבוהה. אבל גם תחושת חד־ממדיות

הקליפ מציג ריקוד סימטרי, תנועות מסונכרנות, אסתטיקה קבוצתית השיר עצמו כמעט מתפקד כפסקול לכוריאוגרפיה. אם הביצוע הבימתי הוא מדויק, חד, ויזואלית חזק, השיר יכול זה יכול להפוך לאטרקציה. אם לא – השיר עלול לקרוס. ציון: 6

גרמניה – שרה אנגלס – Fire

הדוגמה מאוד מובהקת לפופ אירוויזיוני אפקטיבי: קליט, מדויק, עובד לפי נוסחה – אבל עושה את זה טוב. המבנה כאן כמעט “לימודי”: בית – עלייה – פזמון מתפוצץ, חזרה על hook ברור, ברייק/מעבר (כלי הקשה) שמכניס ריענון רגע לפני השיא.

הסיפור: מערכת יחסים פוגענית/לא כנה, הדוברת מתעוררת ומציבה גבול השורה: “Boy, I’m out of your league” מציבה טון של ביטחון עצמי, אפילו קצת התרסה

המעבר הקצבי מכין את הקרקע לפזמון חזק יותר – “I’m on fire, fire / You’re a liar, liar”. החזרתיות פשוטה, אפקטיבית. אין כאן תחכום — אבל יש יעילות.

הנושא מוכר מאוד כמעט קלישאתי בז’אנר הפופ. הדימויים אפקטיביים — אבל לא מקוריים. זה שיר שמעדיף: פגיעה מיידית על פני עומק או מורכבות.

לשרה אנגלס יש קול חזק ונקי, יכולת להחזיק פזמון גדול ונוכחות בימתית מקצועית. זה חשוב כי שיר כזה חייב “לשבת” על ביצוע בטוח, אחרת הוא מרגיש גנרי.

זה לא שיר שידהים או יחדש, אבל כן כזה שיכול להיתפס מהר, לעבוד מצוין בלייב, ולהשיג תוצאה מכובדת

יוון – אקילס Akylas השיר Ferto

השיר “Ferto” של Akylas, נציג יוון ל־אירוויזיון 2026, הוא מהשירים הכי “משוחררים” וכאוטיים בכוונה בתחרות – כזה שלא מנסה להיות אלגנטי או עמוק, אלא פשוט לעשות שמח ולהתפוצץ על הבמה.

הטקסט – בין שאפתנות לבדיחה יש כאן שני רבדים: פנטזיית הצלחה בקצב אדיר ואז מגיע רגע אישי מפתיע הקטע: “Look, mama…” מוסיף עומק: רצון “להחזיר” למשפחה . זה רגע שמאזן את ההומור עם משהו אמיתי. המעבר הקצר לבלדה נותן נשימה, מוסיף רגש, מונע מהשיר להיות חד־ממדי, אבל הוא קצר, והשיר מהר מאוד חוזר להשתוללות. “Ferto” הוא שיר שלא מבקש שייקחו אותו ברצינות אבל כן רוצה שיזכרו אותו. אם הוא פוגע:

זה יכול להיות אחד הרגעים הכי כיפיים בתחרות אם לא – הוא עלול להיתפס כגימיק רועש

איטליה סאל דה וינצ'י השיר Per Sempre Sì

ניסיון מודע לשחזר רומנטיקה “קלאסית” בניחוח של פסטיבל סאן רמו של פעם. זוהי בלדת אהבה דרמטית, עם מבנה מאוד צפוי של בתים ופזמון חוזר. שימוש בדימויים של חתונה, נדרים, “לפני אלוהים”, בית ומשפחה – מוטיבים שמזוהים עם פסטיבלי סאן רמו של שנות ה־60–80. השפה (האיטלקית) צושרת בפאתוס מוגזם במכוון.\ מצד אחד, זה יוצר אותנטיות ונוסטלגיה. מצד שני, זה גם מרגיש לעיתים מיושן ולא עדכני לקהל אירוויזיוני רחב.

הטקסט מתאר סיפור אהבה אידאלי: מעבר מזרות לאינטימיות , פנטזיה של נישואין, ילדים, בית גדול, הדגשה של אהבה שמתחזקת דרך קשיים. השיר מלא בקלישאות על תלות רגשית מוחלטת. זה יכול להישמע עוצמתי, אבל גם מיושן או אפילו מוגזם לקהל מודרני. השיר עובד על פזמון גדול וחוזר עם שיא רגשי, בנייה הדרגתית , דגש על קול וזמרה, פחות על חדשנות הפקתית. לסאל דה וינצ'י יש תדמית שמתאימה מאוד לשיר כזה: זמר עם גישה תיאטרלית, רגשית מאוד, מתאים להעברת דרמה רומנטית “גדולה מהחיים”. זה עובד היטב לקהל שמעריך ווקאליות ונוסטלגיה. מכוון לקהל שמחפש רגש טהור, מסורת ורומנטיקה לא מתנצלת – ופחות לקהל שמחפש מקוריות או עומק מורכב. ציון: 6

לטביה – אטווארה השיר Ēnā

כמעט אנטיתזה למה שמקובל באירוויזיון המודרני – וזה גם הכוח שלו וגם נקודת התורפה המרכזית שלו. מדובר בבלדה דרמטית, כמעט “טהורה”: השיר ממוקד בקול ובבניית מתח רגשי. התרחקות מודעת מפופ עכשווי – אין ביטים, אין דרופ, אין “הוק” קליט. הבחירה לשיר בלטבית מוסיפה שכבה של אותנטיות אך גם ריחוק: זה לא שיר שמנסה להתחנף לקהל, אלא שמזמין את המאזין “להיכנס פנימה”?

שיר דרמטי אפל עם נגיעות חברתיות אוניברסליות נושאים כבדים כמו בדידות וניכור. בנייה איטית מאוד , עלייה הדרגתית עד לשיאים ברגיסטר הגבוה ביותר, הקול – הכלי המרכזי ליצירת דרמה. “Ēnā” הוא שיר אמיץ, אבל לא “בטוח”. הוא לא מנסה לנצח דרך פופולריות – אלא דרך השפעה רגשית. באירוויזיון הוא יכול להפוך לרגע אמנותי בלתי נשכח או להיעלם בין שירים נגישים יותר

ליטא לַיּוֹן צֶקַה השיר Sólo Quiero Más

שיר שבנוי כמו מסע רגשי קלאסי של אירוויזיון מודרני: התחלה מינימליסטית, עלייה דרמטית, ושיא קצבי שמטרתו “לפוצץ” את הבמה. זה מבנה מאוד אופייני לאירוויזיון של השנים האחרונות:

שיר שמתחיל בפנים ונפתח החוצה לעולם.

בלב השיר עומד רעיון פשוט: “אני רוצה יותר”. “יותר” כאן הוא לא חומרי בלבד — אלא משמעות, רגש, אמונה, חוויה אנושית מלאה יותר בתוך עולם כאוטי, חסר עוגנים רוחניים, כמעט פוסט-אמוני, ובתוך זה הדמות לא מוותרת, אלא דווקא מתעקשת לרצות עוד.

השיר שמכוון בדיוק למקום שבו אירוויזיון אוהב להיות – רגשי, דרמטי, מתפתח לבום קצבי עם מסר אוניברסלי. הוא לא מנסה להפתיע אלא לתפקד כמו מכונה רגשית. ציון: 7

לוקסמבורג אווה מריה – Mother Nature

שיר אירוויזיוני שמנסה לשלב בין פופ מודרני לבין תחושת שורשיות עממית וטבעית — גם ברמת הסאונד וגם ברמת המסר. בלב השיר עומד רעיון ברור- האדם כחלק מהטבע, תהליך של ריפוי עצמי דרך חזרה לשורשים, קבלה של מחזוריות החיים (גדילה, שבירה, צמיחה מחדש) השורות: “Mother Nature she knows” משמשות כמעט כמנטרה רעיון של כוח עליון טבעי שמבין ומכוון את האדם גם כשהוא אבוד. החזרה של “Mother Nature she knows”

יוצרת אפקט כמעט היפנוטי בפזמון שנחרט בקלות, תחושת המנון. מאוד מתאים לבמה גדולה כמו אירוויזיון. שיר שיוצר רגע של קתרזיס קולקטיבי. ציון: 8

מלטה – איידן השיר Bella

בלדת אהבה דרמטית שמכוונת במובהק לאסתטיקה “אולד סקול” כמעט תיאטרלית עם השפעות של רומנטיקה איטלקית קלאסית ופופ אירוויזיוני מסורתי. בלב השיר עומדת אהבה שלא הסתיימה באמת: הדובר לא משלים עם פרידה. האהבה מוצגת ככוח שממשיך להתקיים מעבר לזמן. זה שיר של התכחשות לסיום, החזקה בזיכרון, רומנטיקה כמעט אובססיבית.

פתיחה שקטה ואינטימית, בנייה הדרגתית, התפרצות רגשית לפזמון גדול. השיר מזכיר בלדות איטלקיות מהסגנון של פסטיבל סאן רמו הישן והטוב – פופ אירוויזיוני קלאסי של שיר אהבה גדול מהחיים.

“Bella” בלדה שנשענת על מסורת ברורה: אהבה טוטאלית, געגוע מתמשך, דרמה מוזיקלית עולה. זה שיר שלא מנסה להיות חדשני — אלא אפקטיבי, לגעת ברגש בצורה ישירה מאוד, ליצור רגע גדול, כמעט תיאטרלי. שיר יפה — לא בגלל מורכבותו, אלא בגלל עוצמת הרגש הישיר שבו. ציון: 7

מולדבה – סטושי השיר Viva, Moldova!

שיר של “זהות לאומית-חגיגית – שילוב של ראפ מודרני, פולקלור בלקני-צועני, ופסטיבליות כמעט מתפרצת. השיר בנוי סביב רעיון פשוט מאוד: מולדובה מציגה את עצמה לעולם. הזהות, המסורת והתרבות מקומית במרכז המסר של “אנחנו כאן, וזה הזמן שלנו” השורה “Long Live Moldova! … Welcome to Moldova!” הוא כמעט מניפסט תיירותי-לאומי – לא שיר אישי, אלא הצהרה קולקטיבית.

המוסיקה ראפ אנרגטי וקצבי, עיבוד עממי צועני/בלקני, כלי נגינה מסורתיים + הפקה מודרנית. זה יוצר תחושה של מסיבה בלתי פוסקת, אנרגיה מתפרצת, כאוס שמאורגן היטב. הקליפ משתף רקדנים בלבוש מסורתי, בקצב בלקני מהיר ויוצר תחושת “חגיגה עממית”. זה מחבר את השיר למסורת של מוזיקה מזרח-אירופית. שיר שהוא חגיגה לאומית, מופע במה, הצהרת זהות ולא ניסיון לייצר עומק רגשי או מורכבות לירית. מסוג השירים שבאירוויזיון לעיתים הכי בלתי נשכחים בזכות האנרגיה והבמה שלהם.

מונטנגרו תמרה ז׳יבקוביץ׳ – Nova Zora

שיר שנע בין בלדה אישית לאנרגיה אלקטרונית מתפרצת — ובעיקר מנסה לבנות נרטיב של שחרור והתחדשות נשית. המשמעות של “Nova Zora” (שחר חדש) נוכחת בכל השיר: יציאה ממערכת יחסים רעילה, שבירת זהות שהוגדרה מבחוץ (“Who are you to tell me who I am?”), בנייה מחדש של העצמי שיר של עצמאות, כוח נשי, טרנספורמציה. השיר מגיע שיא דרמטי בקצב סוער. מעבר מרגש פנימי לכוח חיצוני. מבנה כזה עובד מאוד טוב באירוויזיון כשהוא מבוצע נכון. משפט כ-“A woman born as if from thunder” מנסה לייצר דימוי עוצמתי של אישה שנולדת מחדש מתוך סערה. תמרה ז'יבקוביץ' (Tamara Živković) מביאה שיר שמכוון בדיוק ללב הז’אנר האירוויזיוני העכשווי: בלדה שמתפוצצת, מסר של העצמה בקצב אלקטרוני. ציון: 7

נורבגיה – יונאס לוב YA YA YA

רוק דרמטי, גולמי ואנרגטי – כזה שמתבסס פחות על תחכום ויותר על אימפקט מיידי של גיטרות חזקות ודיסטורשן , קצב דוחף ואגרסיבי, שירה בעוצמה גבוהה, כמעט צעקנית. השיר מצי מערכת יחסים אינטנסיבית ולא יציבה, דימויים של אובדן שליטה, כאב פיזי כמשל לרגש (“broken bones”, “bleeding heart”), דינמיקה של משיכה-הרס (“bang bang”, “fall apart”) זה שיר אהבה כאוטית, כמעט הרסנית, מלאה דחפים. לא טקסט עמוק, אלא קריאת אנרגיה מתאימה מאוד לבמה חיה אבל עלולה להיתפס כפשטנית. “YA YA YA” הוא שיר שעובד כמו התפרצות לא מורכב, אבל מאוד נוכח. לא נסחפתי. עבר לידי בלי להשאיר חותם.

או שהוא עובר לידך בלי להשאיר חותם. ציון: 5

פולין – אליציה Pray

חד השירים היותר תיאטרליים ושאפתניים של התחרות – שילוב של R&B, גוספל, פופ מודרני והצהרת העצמה אישית. זה שיר שנבנה סביב שינויי מקצב ואנרגיה, כמעט כמו מאבק פנימי שמתפוצץ החוצה. בלב השיר יש מתח בין שני עולמות: פגיעות וחיפוש רוחני, ביטחון עצמי כמעט מתריס “Lord are you giving up on me / Cos I’m not giving up on me” – זו שורה חזקה מאוד, כי היא מציגה משבר אמונה אבל גם כוח הישרדות, בהמשך השיר משתנה הטון: פחות תפילה כנועה, יותר מנטרה של כוח עצמי.

מוסיקה: אחד הדברים הכי בולטים בשיר הוא המבנה – פתיחה דרמטית כמעט גוספלית, מעבר לקטעי R&B/היפ־הופ קצביים, פזמון חוזר בסגנון קריאת תפילה (“Pray!”),השינויים האלו יוצרים תחושת חוסר יציבות רגשית, דינמיקה בימתית חזקה. שיר שכל הזמן “נע” קדימה. לאליציה ששרה באנגלית יש יכולות קוליות גבוהות,שליטה במעברים בין שירה רכה לצעקה דרמטית.

בסופו של דבר, “Pray” עובד יותר דרך עוצמה והתפוצצות רגשית מאשר דרך עומק לירי או אחידות מוזיקלית. ציון: 7

פורטוגל – בנדידוש דו קאנטה Rosa

סוג השירים שפורטוגל אוהבת לשלוח לאירוויזיון: איטי, אינטימי, עממי־פיוטי, ומבוסס יותר על אווירה והרמוניה קולית מאשר על “רגעי שואו”. נושא השיר – הגעגוע אינו רק רגש אלא מקום שלם שהשתנה – “והגן הפך לגעגוע”.השיר נשען על מסורת מוזיקלית ברורה: שירה קבוצתית בהרמוניה, קצב איטי מאוד, מינימליזם בעיבוד, דגש על קול ואווירה. הסגנון מזכיר את מסורת ה־cante alentejano של דרום פורטוגל. שירה עממית איטית קולקטיבית מלנכולית.האלמנט הכי חשוב בשיר הוא ההרמוניה, לא “זמר כוכב” אחד, אלא קול קולקטיבי. חבורת בנדידוש דו קאנטה לא מנסה לכבוש את הקהל בכוח אלא לחלחל אליו בעדינות. ציון: 7

רומניה אלכסנדרה קפיטנסקו Choke Me

שיר רוק־פופ דרמטי ואפל שמנסה ליצור תחושת אובססיה רגשית טוטאלית דרך אנרגיה מתפרצת, פזמון קליט מאוד וביצוע קולי קיצוני שמגיע עד פלצטו. השיר מתאר מערכת יחסים בצורה מאוד קיצונית: תלות רגשית, רצון בשליטה מוחלטת, תחושת מחנק כמטאפורה לעוצמת הרגש המשפט: “All I need is your love” חוזר שוב ושוב, אבל האהבה כאן לא מוצגת כרכה או מנחמת אלא כמשהו כמעט הרסני.

המוזיקה מייצרת מתח מתמשך: בתים אפלים ואינטנסיביים פזמון מתפרץ , תחושת סערה כאוס רגש בשילוב של רוק, פופ אלטרנטיבי ואלקטרוניקה. האלמנט הכי בולט הוא הקול של לכסנדרה קפיטנסקו – מעבר בין קול נמוך ואפל לפלצטו גבוה, צעקות כמעט היסטריות בחלקים מסוימים, הרבה עוצמה ודחיפות בהבעת לחץ רגשי.היא מביאה ביצוע שנשען בעיקר על כריזמה ועוצמה קולית, והשיר מצליח ליצור חוויה מאוד אינטנסיבית גם אם הוא לא עמוק במיוחד מבחינה לירית. ציון: 8

סן מרינו סנהיט Superstar

השיר “Superstar” בביצוע סנהיט Senhit עם הופעת אורח של בוי ג'ורג' Boy George הוא בדיוק מה שסאן מרינו אוהבת להביא לאירוויזיון: מופע דאנס גדול מהחיים, נוצץ, צבעוני ומודע לעצמו.השיר מתרחש בתוך עולם של מועדונים, אורות ניאון, לילה אינסופי. המסר – להפוך פגיעות לכוח “show them all your scars”, להיות מי שאתה בלי פ זה שילוב של מסר העצמה בעטיפה נוצצת ודאנסית.

הטקסט מלא במשפטים מוכרים-שחוקים: “You’re a superstar”, “Show them who you are”, “Do it for the broken hearts”. המשפט היותר מקורי – “Show them all your scars”, כי הוא מכניס רגע של אמת בתוך כל הנוצץ. הפזמון: פשוט מאוד, חוזר שוב ושב נתפס מיד, אבל פשטני. הכניסה של בוי ג'ורג' מוסיפה ניחוח אייקוני של פופ/דיסקו, קריצה נוסטלגית, תחושת “אירוע אבל זו יותר תוספת תדמיתית מאשר מוזיקלית עמוקה. הערך שלו הוא בעיקר בסטייל ובנוכחות. “Superstar” הוא שיר שלא מתנצל על מה שהוא – דאנס פופ נוצץ מכוון אירוויזיון, חגיגה של הופעה. הוא נועד להרים, לבדר. זה לא שיר שתנתח לעומק אלא שיר שתראה… ותזכור את הנצנצים. ציון: 8

סרביה לבינה Kraj Mene (לידי / לצדי)

אחת היצירות היותר קיצוניות רגשית בתחרות: בלדת רוק שמתחילה באינטימיות שבורה ומטפסת בהדרגה להתפרצות כמעט מטאלית של כאב. בלב השיר יש דמות שמודעת להרס שהיא גורמת — ועדיין לא מצליחה לעצור. זו לא רק אהבה לא ממומשת אלא דפוס הרסני חוזר, תלות רגשית, אשמה עצמית. המשפט: “The more I give the less you want me” הוא הציר של השיר פרדוקס כואב של אהבה שלא מתאזנת.

הביצוע של לבינה Levina הוא האלמנט הכי חזק – מעבר בין קול רך לשירה חזקה, שימוש ב־screaming / growl שמגיע מעולמות המטאל. הצרחות הן ביטוי של כאב שלא ניתן להכיל, רגע שבו השפה כבר לא מספיקה.

השיר נע בין בלדת רוק קלאסית, פוסט־רוק דרמטי, מטאל/הארדקור בשיא. זה לא שילוב שגרתי לאירוויזיון וזה מה שנותן לו ייחוד.

לא כולם יאהבו, אבל מי שיתחבר ירגיש אותו חזק מאוד, ובאירוויזיון, זה סוג השירים שיכולים להפוך לרגע בלתי נשכח לא בגלל קלילות, אלא בגלל העוצמה. ציון: 8

שבדיה פלישיה My System

פופ־EDM אפל, מהיר ואובססיבי, שמשלב בין רחבת ריקודים נוצצת לבין טקסט רגשי כמעט כפייתי על קשר שלא מצליח להישכח. בבסיס השיר עומדת חוויה מאוד עכשווית – ניסיון “למחוק” מישהו. השורה “No I can't get you out of my system” מרמזת עלבאג שלא ניתן למחוק. זה רעיון מאוד מודרני: אהבה כקוד שלא נמחק. הדוברת אומרת שהיא “סיימה” עם האדם, אבל בפועל הוא עדיין נוכח בכל מקום. כך נוצר מתח בין הרציונאלי (אני לא רוצה אותך”) לבין הרגשי ( “אתה חלק ממני”).

ההפקה בנויה על ביט אלקטרוני חזק, אווירה לילית/מועדונית, קצב שמיועד לריקוד זה שיר שמכוון לפסטיבלי ענק, מועדונים, אבל מתחת לביט יש כאב רגשי לא פשוט. הקול של פלישיה חד, מותאם ל־beat ולא רק למנגינה, ביצוע שמשרת את הז’אנר, פחות אינטימיות, יותר אנרגיה ושליטה בבמה. “My System” הוא שיר שמייצר חוויה של אובססיה בתוך קצב אלקטרוני, שיר שפועל פחות על עומק, ויותר על שליטה בקהל בזמן אמת. ציון: 7

שויץ ורוניקה פוסארו – Alice

בלדת רוק אשר מתחילה כשיר אהבה עדין, מתפתחת בהדרגה למשהו הרבה יותר לא יציב, כמעט פסיכולוגי־מאיים. בהאזנה ראשונה השיר נשמע כמו פנייה רומנטית: – “Alice, your pretty green eyes are magic” אבל בהמשך מתגלה משהו אחר: “I’ve been watching you”, “I live in your head”, “Let me inside”. הדמות בשיר לא רק מאוהבת, אלא חודרנית, אובססיבית.זה שיר על אהבה שחוצה גבולות ולא בצורה בריאה.

הטקסט בנוי כמו שיחה חד־צדדית: הדוברת משוכנעת שהאהבה הדדית גם כשהמציאות אולי הפוכה שורות כמו “I know you really really love me don’t lie” מגלות הכחשה, כפייה רגשית. זה כבר לא שיר אהבה — אלא שיר על תפיסה מעוותת של אהבה. “Alice” עצמה כמעט לא מדברת היא רק נוכחת דרך מבט, פחד, מצב שיוצר אפשרות שהי אבכלל לא שם אלא רק בראש של הדוברת מה מתחבר לשורה: “I live in your head”.

ורוניקה פוסארו מנסה מצליחה להעביר תחושה כפולה – גם פגיעות וגם סכנה. היא מצליחה לבלוט דווקא בגלל שהשיר לא מנסה להיות “נעים”.. זה לא שיר שכולם יאהבו, אבל שיר שקשה להתעלם ממנו. ציון: 7

אוקראינה ללייקה – Ridnym

אחת הבלדות האמנותיות והפיוטיות יותר בתחרות יצירה שמצליחה לחבר בין פולקלור אוקראיני, מוזיקה עכשווית ואווירה רוחנית. המילה “Vyshyu” (“אני ארקום/אתפור”) מתייחסת למסורת אוקראינית של רקמה, עממית וכאן היא מקבלת משמעות עמוקה יותר: יצירת עתיד חדש, תיקון, שימור זהות ומשפחה. השורה: “I know the roots still carry water” היא הלב הרגשי של היצירה: גם אחרי הרס ואובדן החיים ממשיכים לזרום בשורשים. ללייקה לא נשמעת כמו פופ אירוויזיוני טיפוסי: השירה מאוד נקייה ורכה, משדרת איכות כמעט טקסית ההרמוניות חשובות יותר מהפגנת כוח, קולה עוטף, מרגיע, מחובר למסורת. העיבוד מורכב שכבות קול עדינות, כלי נגינה אתניים/אווירתיים. המוסיקה איטית ולא מתפרצת מרגישה כמו תפילה, כמו שיר עם עתיק, אפילו חלום

זה מסוג השירים שלא בהכרח מתפוצצים ברגע הראשון, אבל נשארים בראש הרבה אחרי שהמוזיקה נגמרת.. “Ridnym” הוא שיר שלא מנסה לנצח דרך דרמה או גימיקים אלא דרך יופי פנימי. ציון: 9

בריטניה – LOOK MUM NO COMPUTER – איינס, צוואי, דריי

השיר “Eins, Zwei, Drei” בביצוע LOOK MUM NO COMPUTER הוא אחד השירים הכי משוחררים, ביזאריים ומודעים לעצמם בתחרות – שילוב של פופ בריטי הומוריסטי בסגנון שנות ה־70 עם אלקטרוניקה צבעונית ואנרגיה של ממציא מטורף במעבדה.

בלב השיר עומד אדם תקוע בעבודה משרדית, שעמום קיומי, תחושת “כלוב”, חיים אוטומטיים. השורות: “The office cubicle has trapped me again” “Am I a mouse in a cage?” מציגות ביקורת כמעט קומית על תרבות העבודה המודרנית, אבל במקום דרמה השיר בוחר בהומור, אבסורד ובאסקפיזם.

הטקס שטותי בכוונה מלא בפרטים קומיים פיצה פפרוני, קריוקי, כדורי אקמול, אירו מול פאונד, “okey dokey”. זה נשמע כמעט כמו זרם תודעה, אבל מתחת להומור יש משהו אמיתי: רצון לברוח משגרה מתישה.לחזור להרגיש חי.

השימוש בספירה בגרמנית “Eins, zwei, drei” הוא קליט בטירוף, טיפשי בצורה חכמה, כמעט ילדותי – וזה חלק מהקסם.

המוזיקה משלבת פופ בריטי קליל נוסח שנות ה־70, נגיעות גלאם/ניו ווייב, סינתיסייזרים משוגעים, קצב אלקטרוני עכשווי. אפשר לשמוע השפעות של להקות פופ בריטיות ישנות,אבל הכול עטוף בהפקה מודרנית ומהירה.

הסאונד מרגיש מכני אבל שובב, הביטים “קופצניים”, יש תחושה של מעבדה אלקטרונית צבעונית, ההפקה לא מנסה להיות מתוחכמת אלא כיפית, מוגזמת ומעט מטורללת. אנטיתזה לשירי האירוויזיון ה”חשובים” והדרמטיים. ציון: 8

ישראל נועם בתן Michelle

נועם בתן שר בלדת פופ אירוויזיונית קלאסית במובן הכי אפקטיבי של המילה, שיר שנבנה כמעט באופן מתמטי כדי לייצר שיא רגשי גדול, תוך שילוב של שלוש שפות, דרמה רומנטית והפקת פופ מודרנית עם DNA אירופי ברור. השילוב בין עברית, צרפתית, אנגלית עובד בצורה טבעית יחסית ולא מאולצת. הצרפתית נותנת רומנטיקה, מלודרמה, אלגנטיות אירופית הפזמון: “Je te laisse partir, mais je t’aime” נשמע כמו שורת שנסון מודרנית.

האנגלית פותחת את השיר לקהל בינלאומי ונותנת נגישות מודרנית ורצף פופי.

לב השיר היא מישל, האהובה, פנטזיה וגם מקור ההרס השורות: “Trapped in your carousel” “You are my pain” מציגות מערכת יחסים ממכרת, כאב שהוא גם משיכה. החזרתיות של השם “Michelle” כמעט היפנוטית. האלמנט הישראלי: פלורנטין האזכור: “Walking down Florentin” נותן לשיר גם איזו הבלטה של קרקע מקומית לא ממש משמעותית בקונטקסט – כאילו רגע תל אביבי בתוך דרמה אירופית.

השיר בנוי כדי להגיע לשיא באופן מאוד מחושב: פתיחה אינטימית, כניסת ביט עדין, פזמון מתרחב, עלייה דרמטית, שיא רגשי גדול. המעבר בין בלדה לקצב עובד טוב – שומר על מתח, לא נותן לשיר להיתקע ויוצר תחושת “מסע”.

הביצוע של בתן כאן תיאטרלי, שר בכאב גלוי עם שבירות קולית מסוימת – במיוחד בצרפתית, הקול שלו מקבל עומק.

הטקסט מעט קלישאתי לפעמים, המלודרמה גבוהה מדי, מכוונת מדי לאירוויזיון. זה לא שיר מקורי מהפכני, אבל אפקטיבי מאוד. ציון: 7.5

